Landärzte in Brandenburg dringend gesucht

Von den derzeit 1637 Allgemeinmedizinern in Brandenburg gehen 762 bis 2025 in den Ruhestand.

Potsdam. Brandenburg ist das Land mit der geringsten Hausarztdichte – und eine Verbesserung der Lage ist nicht in Sicht. „Von den derzeit 1637 Hausärzten gehen 762 bis 2025 in Rente“, sagt der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), Christian Wehry. Zwar ist die Zahl der Mediziner in Brandenburg in den vergangenen Jahren insgesamt angestiegen – von 7400 auf 9900. Die Zunahme betrifft jedoch fast ausschließlich Ärzte in Krankenhäusern.

Der Mangel an klassischen Landärzten führt nicht nur zu langen Wartezeiten für einen Termin, sondern auch zu oft langen Anfahrten der Patienten. Besonders im Süden und an der deutsch-polnischen Grenze sieht es nach Angaben der KVBB mit Ärzten dünn aus. Damit sich das in Zukunft ändert, will Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor allem junge Ärzte nach Brandenburg locken. Dazu stellte die Landesregierung jetzt zusammen mit Spitzenvertretern von KVBB und der Krankenkasse AOK Nordost in Potsdam ein Drei-Punkte-Programm vor.

Im Detail sieht das Konzept vor, Medizinstudenten ein Stipendium von mindestens 500 Euro monatlich zu zahlen, wenn diese sich im Gegenzug verpflichten, eine Praxis in medizinisch unterversorgten Regionen Brandenburgs zu eröffnen oder zu übernehmen. Daneben sollen Weiterbildungsprogramme für Fachärzte und mehr Werbung für das Praktische Jahr in Brandenburger Kliniken betrieben werden. Denn dem Land fehlen nach Angaben der KVBB neben Hausärzten vor allem Fachärzte wie Haut- und Augenärzte.

„Es ist eine weitere Säule, um gerade in Regionen, die diese Förderung brauchen, eine deutliche Abhilfe zu schaffen“, sagte Woidke. Für das Programm sollen 2019 bis zu zwei Millionen Euro bereitstehen. Es sei wichtig, die Ärzte von morgen für Brandenburg zu gewinnen, sagte die neue Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij. „Besonders im ländlichen Raum sind Hausärzte für die Menschen die zentralen Ansprechpartner bei allen gesundheitlichen Problemen – und das oft ein Leben lang.“ Deshalb seien sie für die medizinische Versorgung von großer Bedeutung. Brandenburg ist seit Jahren bundesweites Schlusslicht bei der Ärztedichte. Im Jahr 2017 kam hier ein berufstätiger Arzt auf 251 Einwohner, die er rein rechnerisch behandeln muss. An der Spitze lagen Stadtstaaten wie Berlin (159) und Hamburg (139). Im Bundesschnitt kommen 214 Einwohner auf einen berufstätigen Arzt.

Weg zum Arzt soll höchstens eine halbe Stunde dauern

Laut KVBB sollte der Weg zum Facharzt nicht mehr als eine halbe Stunde dauern – in einigen Regionen Brandenburgs lässt sich das jedoch nicht einmal erreichen, wenn ein Auto zur Verfügung steht. Vor dem Arztmangel sind selbst einige Städte nicht geschützt. So zählen Randbezirke von Angermünde (Uckermark), Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) oder Forst (Spree-Neiße) zu Gemeinden, bei denen man mitunter mehr als zehn Kilometer unterwegs ist, bis man im Wartezimmer Platz nehmen kann. Außerdem müssen sich kranke Menschen aus Kyritz, Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin), Wiesenburg (Potsdam-Mittelmark), Milower Land (Havelland), Jüterbog und Niederer Fläming (Teltow-Fläming) auf längere Fahrten zum Arzt einstellen.

Sollte sich der Trend fortsetzen, dass mehr Ärzte aufhören als neu anfangen, fehlen in den kommenden Jahren weitere 44 Hausärzte auf dem Land, befürchtet die Kassenärztliche Vereinigung. „Daher sind wir froh, dass das Land uns nun in einem Teil der Nachwuchsförderung finanziell unterstützen will, um dem zunehmenden Ärztemangel in vor allem ländlichen Regionen zu begegnen“, sagt der Vorstand der Vereinigung, Peter Noack. Auch die AOK unterstützt die Pläne der Landesregierung. „Als größte Versorgerkasse in der Region setzt sich die AOK Nordost seit Langem für eine Stärkung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum ein, etwa durch die Förderung der Mediziner-Niederlassung vor Ort“, sagt AOK-Vorstand Frank Michalak. Schon jetzt ist es möglich, dass Ärzte bei der Übernahme einer Landpraxis bis zu 55.000 Euro Zuschuss erhalten, wenn die Praxis in einer unterversorgten Region liegt.

In Zukunft wird zudem mit einem steigenden Bedarf an medizinischer Hilfestellung gerechnet. Vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft steigt auch der Behandlungsbedarf. Insbesondere ältere Patienten suchen häufiger den Arzt auf, manche Erkrankungen werden heute zudem intensiver behandelt als früher und auch die Anzahl der Behandlungsmethoden ist größer geworden. Und mit der Bevölkerung altert auch die Ärzteschaft. Der älteste praktizierende Hausarzt ist derzeit 87 Jahre, der jüngste 33 Jahre alt. Im Durchschnitt sind sie 54,9 Jahre alt.