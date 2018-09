Zurück zur Fibel: Brandenburg schwenkt um

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in der Grundschule „Am Priesterweg“ in Potsdam pa

Potsdam. Auch wenn sie an ihrer Zweitwohnung in Hamburg festhält, kann sich Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) doch vorstellen, der neuen Heimat Brandenburg auch nach der Landtagswahl im kommenden Jahr die Treue zu halten – als Bildungsministerin. Dafür wolle sie tatkräftig den Wahlkampf der SPD in der Mark unterstützen. Vor einem Jahr trat die bundesweit anerkannte norddeutsche Bildungspolitikerin in die Fußstapfen von Amtsvorgänger Günter Baaske (SPD), der aus privaten Gründen zurückgetreten war. Gestern hat Ernst – zuständig auch für die Bereiche Jugend und Sport – eine erste Zwischenbilanz gezogen.

Demut vor und Freude an ihrer politischen Gestaltungsaufgabe seien auch nach zwölf Monaten in der Mark nicht gewichen – trotz und gerade wegen diverser Herausforderungen. Die zeigt beispielsweise die 2017 veröffentlichte Studie „IQB Bildungstrend 2016“ auf. Dabei schneiden die Brandenburger Schüler beim Lesen und Schreiben nur mittelmäßig ab. 12,5 Prozent der Grundschüler in Brandenburg und Deutschland erreichen in der Lesekompetenz und 23,2 Prozent in der Rechtschreibung (in Deutschland 22,1 Prozent) nicht den erforderlichen Mindeststandard. Nichts, womit sich Ernst abfinden will. Mit einem Fünf-Punkte-Plan will sie die Defizite angehen. So sollen in allen Fächern verbindliche Lernzeiten für die Sprachbildung ausgewiesen werden. Pädagogen sollen außerdem das richtige Schreiben in allen Klassenarbeiten und schriftlichen Lernerfolgskontrollen in sämtlichen Fächern kontrollieren und korrigieren. Auffallend viele Fehler in einer Arbeit könnten bereits aktuell zur Abwertung der Note um zwei Punkte führen, weiß Ernst Brandenburgs Schulen hier auf dem richtigen Weg.

Mit Blick auf ihre Vorbilder Bayern und Hamburg sollen märkische Grundschüler im Fach Deutsch einen Grundwortschatz von rund 700 Worten entwickeln. Und: Schüler aller Jahrgangsstufen stehen mehr schriftliche Leistungskontrollen mit Schwerpunkt auf Rechtschreibung und Orthografie ins Haus. „Mehr üben und mehr Tests“ fasst Ernst ihren Aktionsplan zusammen. Die umstrittene Methodik „Schreiben nach Gehör“ will sie ab dem Schuljahr 2019/2020 nicht mehr dulden. Ernst will zurück zu Bewährtem, zur Fibel. Laut einer aktuellen Untersuchung haben Grundschüler deutlich besser abgeschnitten, wenn sie mit der Fibel lesen und schreiben lernen.

Mit schneller Verbeamtung Pädagogen gewinnen

Womit Ernst bei der zweiten Baustelle angekommen ist: der Mangel an Lehrern und Erziehern. Schnelle Verbeamtung und mehr Geld sind bereits Maßnahmen, mit denen die 57-Jährige potenzielle Pädagogen locken will. Der Ausbau universitärer Ausbildungskapazitäten fürs Lehramt und des berufsqualifizierenden Weges für Erzieher, vor allem aber die intensive Qualifizierung von Seiteneinsteigern gehören auch zum Paket. Und: Sie will sich für das Lernen mit digitalen Medien starkmachen. „Wir warten auf den Digitalpakt des Bundes“, sagt Ernst.

Mit diesem Förderprogramm wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Für Ernst die Chance, den Investitionsstau an den Schulen im Land zu beheben. Letzteres habe sie in den vergangenen Monaten intensiv kennengelernt. 35.000 Kilometer sei sie quer durch Brandenburg getourt. Nicht nur, um Ritter Kahlbutz ihre Aufwartung zu machen, die Pralinen der Confiserie Felicitas zu probieren oder die Förderbrücke F60 in der Lausitz zu besteigen.

Der Dialog mit den Menschen sei ihr wichtig. Konkret verweist sie auf die Gespräche mit Kreiselternräten in Cottbus oder Potsdam, denen Treffen im Barnim, in Frankfurt (Oder) und Märkisch-Oderland folgen sollen. Auch den Kontakt mit dem erst im Juni gegründeten Kita-Landeselternbeirat betont sie. „Brandenburg gehört nun zu den acht Bundesländern, in denen eine gesetzlich legitimierte landesweite Elternbeteiligung existiert.“ In puncto Kita verweist sie auf einen Erfolg: Das letzte Kitajahr ist für Brandenburger Eltern mittlerweile gebührenfrei. Nur eines ärgert sie: „Mit Blick auf das Erreichte könnte Brandenburg mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Den Hamburgern und Berlinern mangelt es daran ja auch nicht.“