Duell ums Amt des Potsdamer Oberbürgermeisters

Potsdam. Am Tag danach zeigten sich die beiden Sieger kampfbereit. „Ich hoffe, dass ich das noch drehen kann“, sagte Martina Trauth. Die 53 Jahre alte Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Potsdam erreichte am Sonntag mit 19,1 Prozent die Stichwahl im Rennen um das Oberbürgermeisteramt in Potsdam. Trauth tritt für die Linke an, ist selbst aber parteilos.

Allerdings ist der Vorsprung ihres Kontrahenten groß. 32,2 Prozent der Stimmen erhielt Mike Schubert (SPD) im ersten Wahlgang. Rückenwind verspüre er durch das Ergebnis, sagte Schubert danach. „Aber das Rennen ist noch nicht gelaufen.“ Schubert ist seit zwei Jahren im Rathaus für Soziales, Gesundheit, Jugend und Ordnung zuständig. Insgesamt sechs Kandidaten hatten sich der Wahl gestellt. Aber weder Götz Friedrich (CDU, 17,4 Prozent) noch Lutz Boede (Die Andere, 11,4), Dennis Hohloch (AfD, 11,1) noch Janny Armbruster (Grüne, 8,9) erreichten die erforderliche Stimmenzahl.

Schubert und Trauth kämpfen nun in einer Stichwahl am 14. Oktober um das Amt des Oberbürgermeisters. Beide sind mit der Landeshauptstadt eng verbunden. Schubert lebt seit seinem zweiten Lebensjahr in Potsdam, die gebürtige Pfälzerin Trauth seit 20 Jahren. Amtsinhaber Jann Jakobs (SPD) war nach 16 Jahren im Amt nicht mehr angetreten.

In Potsdam dominiertweiter Rot-Rot

Mit dem Duell zwischen dem Sozialdemokraten und der Kandidatin der Linkspartei bleiben sich die Potsdamer treu. Seit der Einführung der Direktwahl des Oberbürgermeisters 1993 standen sich am Ende jedes Mal die Kandidaten von SPD und Linken gegenüber. Nur einmal, im Jahr 1998, konnte der spätere Ministerpräsident Brandenburgs Matthias Platzeck (SPD) die Wahl im ersten Durchgang gewinnen. Legendär knapp war das Duell zwischen Jakobs und Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) im Jahr 2002. Damals entschied Jakobs die Stichwahl mit 50,1 zu 49,9 Prozent für sich. Die Auszählung der letzten Briefwahlurne brachte damals die Entscheidung zugunsten Jakobs’.

In den kommenden drei Wochen geht der Wahlkampf in Potsdam auch deshalb weiter. Beide Kandidaten wollen ihre Unterstützer mobilisieren, um am Ende die Nase vorn zu haben. „Ich will weiter gegen das Establishment und die Politik der alten Männer ankämpfen“, sagt Trauth. „Ich habe eine Wechselstimmung in der Stadt wahrgenommen.“ Sie hofft daher auf die Stimmen der Potsdamer, die am Sonntag für den Kandidaten der CDU, der Grünen oder Der Anderen votiert haben. Dass sie ihren Kontrahenten aus der täglichen Arbeit im Rathaus kennt, spielt für Trauth keine Rolle. „Das mindert meinen Kampfeswillen nicht.“

Auch Schubert atmete am Montagvormittag nur einmal kurz durch, bevor er sich dem Endspurt widmete. „Wir dürfen jetzt nicht nachlassen“, sagte er am Montag. „Wir haben erst ein schönes Zwischenergebnis erreicht.“ Zuversicht zog der Favorit aus der Tatsache, dass er in allen 44 Wahlkreisen – zum Teil deutlich – vorn lag. „Die Themen stimmen“, sagte der 45-Jährige. Aber siegessicher ist er noch nicht: „Bei 32 Prozent ist noch deutlich Luft nach oben“, sagte er mit Blick auf die einfache Mehrheit von 50 Prozent, die er in drei Wochen benötigt, um Jakobs im Amt zu folgen.

In den vergangenen Wochen hatte es zahlreiche öffentliche Diskussionen mit den sechs Kandidaten gegeben. Dabei zeichnete sich schnell ab, dass die Themen Verkehr und Wohnen in der Stadt die Menschen am meisten bewegen. Nach den Jahren des schnellen Wachstums sehnen sich die Potsdamer nach einer Ruhepause. Sowohl Schubert als auch Trauth wollen daher einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf das behutsame Wachstum der Stadt legen – sollten sie sich am 14. Oktober bei der Stichwahl durchsetzen. Auch der Verkehr durch und um die Stadt soll besser organisiert werden.

Wegen des Wachstums fehlt es an Infrastruktur

Der große Fehler der Vergangenheit sei es gewesen, das Wachstum in der Stadt nicht gestaltet zu haben, sagt Trauth. „Jetzt fehlt uns die Infrastruktur an allen Ecken und Enden.“ In der Verwaltung gebe es viele Konzepte, die aber nicht umgesetzt würden, kritisiert sie. Jedes Jahr wächst die 180.000-Einwohner-Stadt Potsdam um rund 4000 Menschen. Deshalb soll aus Sicht Trauths die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft Pro Potsdam gemeinnütziger ausgerichtet werden, städtische Grundstücke sollen nicht mehr verkauft werden. Anders als andere Städte hat Potsdam früh auf den Bevölkerungsboom reagiert. Die Stadt baut jedes Jahr 1000 bis 2000 neue Wohnungen, die meisten davon sind landeseigen.

So weit will Schubert nicht gehen. „92 Prozent der Potsdamer sagen, dass sie gerne in der Stadt leben.“ Er will die gute Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen – „mit kleinen Nachjustierungen“, wie er sagte. Beim Wohnen und im Verkehr brauche es neue Ideen. Außerdem stehe in der Verwaltung ein Generationenwechsel an, den es zu bewältigen gelte. „Eine Wechselstimmung nehme ich nicht wahr.“ Ob ihn das Gefühl trügt, wird der 14. Oktober zeigen.