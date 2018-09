Schüler missbrauchen Schüler an Sportinternat

Potsdam. Die Brandenburger Landeshauptstadt wird von einem Missbrauchsfall erschüttert. Drei Schüler der Sportschule „Friedrich Ludwig Jahn“ am Luftschiffhafen sollen einen Mitschüler sexuell missbraucht haben. Das Opfer offenbarte sich bereits am Mittwoch einem Trainer des Sportinternats, der daraufhin die Internatsleitung und die Polizei alarmierte. Die Tat soll sich einen Tag zuvor am Dienstag ereignet haben.

„Mit Bestürzung habe ich vom Vorwurf des Missbrauchs unter Mitschülern im Wohnheim der Sportschule erfahren“, sagte Potsdams Sport-Beigeordnete Noosha Aubel. „Ich bin gleichzeitig froh, dass der betroffene Schüler das Vertrauen hatte, sich seinem Lehrertrainer anzuvertrauen, sodass seinen Hinweisen umgehend nachgegangen werden konnte.“ Die Schule und das Wohnheim hätten sofort reagiert und alle notwendigen Maßnahmen zur Hilfe und Aufklärung in die Wege geleitet.

Die drei Täter sind der Schule verwiesen worden

Bei den Tätern soll es sich um zwei zwölfjährige und einen 13-jährigen Jungen handeln, das Opfer soll zwölf Jahre alt sein. Die Eltern der vier betroffenen Schüler wurden sofort in einem persönlichen Gespräch vor Ort informiert. Die Schüler befinden sich seither in der Obhut ihrer Eltern.

Gegen die drei mutmaßlichen Täter wurde Anzeige gestellt und das Jugendamt eingeschaltet. Die Luftschiffhafen GmbH als Träger des Wohnheims habe überdies alle Eltern von Kindern und Jugendlichen, die im Wohnheim wohnen, über den Vorfall informiert. Die drei Täter sind der Schule verwiesen worden. Der Fall soll sich in der Handballklasse der Eliteschule zugetragen haben.

Die Sport-Beigeordnete Aubel kündigte an, die Prävention vor Missbrauchsfällen zu verstärken. „Zur Stärkung der Prävention wird es weitere Prüfungen und Gespräche geben“, sagte Aubel. „Hierzu wird der Geschäftsbereich Bildung und Sport eng mit allen Beteiligten, dem Wohnheim, der Schule, dem Olympiastützpunkt Brandenburg sowie dem Jugendamt und der Heimaufsicht zusammenarbeiten und gegebenenfalls externe Fachkompetenz hinzuziehen.“

In dem Fall habe sich gezeigt, dass die Mechanismen am Wohnheim gegriffen hätten und durch das schnelle Handeln nach Bekanntwerden der Vorwürfe das Risiko von weiteren Übergriffen auf den betroffenen Schüler oder auch andere Mitschüler ausgeräumt werden konnte.

Dutzende olympische Goldmedaillen gewonnen

An der renommierten Sportschule lernen rund 600 Schüler, 400 davon leben im angeschlossenen Internat. Absolventen der Eliteschule haben Dutzende olympische Goldmedaillen und insgesamt mehr als 100 olympische Medaillen gewonnen, dazu kommen zahlreiche nationale und internationale Meisterschaften. Die Schule besteht seit 1973 in Potsdam, davor war sie in Brandenburg an der Havel beheimatet. Seit 2002 trägt sie den Beinamen „Eliteschule des Sports“ und ist Olympiastützpunkt.

Bereits vor sieben Jahren hatte es einen Missbrauchsfall an dem Internat gegeben. Damals sollen zwei 16-jährige Schüler einen 13- und einen 14-jährigen Mitschüler missbraucht haben.

Im August hatte ein Missbrauchsfall unter Kindern in Berlin Aufsehen erregt. Ein Zehnjähriger wurde demnach von drei gleichaltrigen Mitschülern während einer Klassenfahrt in die Uckermark sexuell genötigt.