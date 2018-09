Das enge Rennen um das Potsdamer Rathaus

Hier wollen sie rein: In das historische Rathaus in Potsdam

Potsdam. Am Dienstag kommt noch einmal die große Polit-Prominenz nach Potsdam. Auf dem Weg zwischen Saarbrücken und Berlin macht CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer einen Abstecher in die Brandenburger Landeshauptstadt, um den CDU-Kandidaten Götz Friederich für seine Kandidatur zum Potsdamer Oberbürgermeister zu unterstützen. Auf dem Alten Markt gibt es eine Rede und danach ein „Get-together“ zwischen Kramp-Karrenbauer, Friederich und den Potsdamern.

Es ist Endspurt. Am 23. September treten insgesamt sechs Kandidaten an, um die Nachfolge von Jann Jakobs (SPD) anzutreten, der sich nach 16 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Neben Friederich treten Mike Schubert (SPD), Martina Trauth (parteilos, für die Linke), Dennis Hohloch (AfD), Janny Armbruster (Grüne) und Lutz Boede (Die Andere) an.

Von links nach rechts: Kandidat Mike Schubert von der SPD, Janny Armbruster von den Grünen, Götz Friederich tritt für die CDU an, Für die AfD: Dennis Hohloch, Die Linke hat Martina Trauth aufgestellt, Lutz Boede tritt für die Andere an

Götz Friederich kann die Unterstützung der CDU-Generalsekretärin gut gebrauchen. Zusammen mit Traut und Schubert buhlt er um einen von zwei Plätzen für die Stichwahl, die am 14. Oktober stattfindet. Nach der letzten Umfrage liegt Schubert mit 29 Prozent Zustimmung vorn, gefolgt von Trauth (25 Prozent) und Friederich (18). Die drei anderen Kandidaten liegen deutlich dahinter. Allerdings ist die Hälfte der Potsdamer Wähler nach eigenen Angaben noch unentschlossen.

Wenige Tage vor der Wahl geben sich die drei Favoriten selbstbewusst. „Ich spüre viel Rückhalt“, sagt Friederich. Der gebürtige Hamburger lebt und arbeitet seit 22 Jahren in Potsdam und ist seit Langem kommunalpolitisch aktiv. „Ich merke, dass die Karten neu gemischt werden.“ Gab es bislang in Potsdam nur die Frage, ob der SPD- oder der Linke-Kandidat gewinnt, so habe sich das in den vergangenen Jahren durch den enormen Zuzug in die Stadt geändert. Helfen soll ihm dabei, dass er nicht aus der Politik oder der Verwaltung kommt, sondern ein engagierter Bürger sei und die Herausforderungen der Zukunft mit frischem Blick angehe.

Das Wachstum gestalten, die Stadt lebenswert halten und den Verkehr besser lenken – das sind für alle Kandidaten die Hauptthemen im Wahlkampf. „Es ist Zeit für einen Wechsel“, sagt Martina Trauth. Die Pfälzerin arbeitet seit 20 Jahren in der Stadt, sie ist die Gleichstellungsbeauftragte im Potsdamer Rathaus. Der große Fehler der Vergangenheit sei es gewesen, das Wachstum in der Stadt nicht gestaltet zu haben. „Jetzt fehlt uns die Infrastruktur an allen Ecken und Enden“, sagt die 53-Jährige. In der Verwaltung gebe es viele Konzepte, die aber nicht umgesetzt würden, kritisiert Trauth. Sie will das Wachstum behutsam steuern. Jedes Jahr wächst die 180.000-Einwohner-Stadt Potsdam um rund 4000 Einwohner. Deshalb soll aus Sicht Trauths die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft Pro Potsdam gemeinnütziger ausgerichtet werden, städtische Grundstücke sollen nicht mehr verkauft werden.

„Ich nehme keine Wechselstimmung wahr“

Der Favorit für das Rennen um den neuen Oberbürgermeister ist Mike Schubert. Im Potsdamer Rathaus ist er bereits für die Ressorts Soziales, Gesundheit, Jugend und Ordnung zuständig. Im parteiinternen Duell hat er sich gegen den Finanzchef Burkhard Exner durchgesetzt. „Ich nehme keine Wechselstimmung in der Stadt wahr“, sagt Schubert. „92 Prozent der Potsdamer sagen, dass sie gerne in der Stadt leben.“ Er will die gute Entwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen – „mit kleinen Nachjustierungen“, wie er sagt. Beim Wohnen und im Verkehr brauche es neue Ideen. Außerdem stehe in der Verwaltung ein Generationenwechsel an, den es zu bewältigen gelte.

Für die drei anderen Kandidaten bleibt nur eine Außenseiterrolle. Dennis Hohloch (AfD) und Janny Armbruster (Grüne) liegen laut Umfragen mit jeweils zehn Prozent abgeschlagen hinter den drei vorderen Favoriten. Der Kandidat der Anderen, Lutz Boede, findet sich in den Umfragen mit acht Prozent noch dahinter.