Luftbilder zeigen verheerende Ausmaße der Waldbrände

Brandenburg, Treuenbrietzen: In einem verbrannten Kiefernwald patrouilliert ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Nach den verheerenden Waldbränden in Brandenburg sind die Kameraden der Feuerwehr mit dem Löschen von Glutnestern beschäftigt

Die Lage entspannt sich in Brandenburg. Luftbilder im XXL-Format zeigen, wie sich die Flammen durch die Wälder gefressen haben.

Treuenbrietzen. In Brandenburgs Wäldern scheint sich die Lage vorsichtig zu entspannen: Nach dem großen Waldbrand südöstlich von Berlin verlassen immer mehr Einsatzkräfte die von den Flammen in Mitleidenschaft gezogene Region. Am Dienstag waren noch rund 200 von ihnen mit dem Löschen und Kontrollieren der Glutnester beschäftigt, wie der Landkreis Potsdam-Mittelmark auf dpa-Nachfrage mitteilte. „Wir wollen sukzessive den Einsatz herunterfahren“, sagte Vize-Landrat Christian Stein.

Unterdessen zeigen Luftbilder, welchen immensen Schaden die Flammen in Brandenburgs Wäldern angerichtet haben.

