Waldbrände in Brandenburg: Liveblog - Liveblog - Neuer Brand bei Beelitz gelöscht

+++ 15.33 Uhr +++ Der Brand bei Beelitz konnte komplett gelöscht werden, teilte das Brandenburger Innenministerium mit. Bei dem Löscheinsatz kamen auch Hubschrauber der Bundeswehr zum Einsatz. Zum Teil wurden wegen des Feuers bei Beelitz Einsatzkräfte vom Einsatz bei Treuenbrietzen zwischenzeitlich abgezogen. Dies hätte die Löscharbeiten dort erschwert, so ein Sprecher des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

+++ 14.30 Uhr +++ In Berlin ist inzwischen ein offizielles Amtshilfeersuchen aus Brandenburg eingetroffen. Das Ersuchen liefert die Grundlage dafür, dass das Land Berlin Feuerwehrkräfte ins Nachbarbundesland entsenden kann. Zur Stunde tagt ein Planungs- und Führungsstab, der den Einsatz koordinieren soll. Geplant ist, dass am Sonntagmorgen die ersten Einsatzfahrzeuge der Berliner Feuerwehr nach Brandenburg ausrücken. Das sagte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost.

+++ 14 Uhr +++ In der Nähe des Ortsteils Beelitz-Heilstätten ist ein neues Feuer ausgebrochen. Das teilte die Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Andrea Metzler, mit. Auf zwei Hektar sei ein Bodenbrand ausgebrochen. "Das ist nicht ganz so extrem wie ein Waldbrand. Und wir hoffen, dass er sich nicht weiter ausbreitet."

+++ 13.13 Uhr +++ Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will sich am Sonnabend erneut ein Bild von der Lage in der vom Waldbrand betroffenen Region südwestlich von Berlin machen. Wie die Staatskanzlei mitteilte, will Woidke am Nachmittag an der Einsatzstelle sein. Bereits am Freitag hatte der Ministerpräsident das Gebiet bei Treuenbrietzen besucht. Er habe vor Ort erlebt, wie die Menschen sich mit äußerstem Einsatz und bis zur Erschöpfung gegen die Flammen wehrten, sagte Woidke am Sonnabend vor seinem Besuch. „Dafür mein Dank und meine Hochachtung.“

Der aufsteigende Qualm verrät ein Glutnest

Foto: Ralf Hirschberger / dpa

+++ 12.41 Uhr +++ Der Waldbrand breitet sich vorerst nicht weiter aus. „Die Lage ist stabil“, sagte der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU), am Sonnabendmittag. Entwarnung könne man jedoch noch nicht geben, so Stein weiter. Wenn sich die Witterung stark ändere, könnten die Flammen wieder auflodern. Rund 500 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und weiteren Rettungsdiensten waren am Mittag noch im Einsatz.

+++ 11.46 Uhr +++ Der riesige Waldbrand südwestlich von Berlin ist nach Expertenmeinung unter Kontrolle. „Das Feuer breitet sich derzeit nicht weiter aus“, sagte Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel am frühen Sonnabendmittag. Es gebe jedoch immer wieder offene Flammen und Glutnester. Die Feuerwehr versucht derzeit über Schneisen tiefer in das Gebiet bei Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark zu gelangen und von dort aus zu löschen.

Der Brand hatte sich schnell von zunächst fünf auf zuletzt 400 Hektar Waldbrandgebiet ausgebreitet. „Ich hoffe, dass der Wind nicht wieder auffrischt“, sagte Engel weiter. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind für den Vormittag Windböen um 55 Kilometern pro Stunde wahrscheinlich. Am Morgen war der Wind zunächst abgeflacht.

Die Evakuierung der beiden Dörfer Klausdorf und Tiefenbrunnen bleibe noch bis zum Mittag bestehen. Ursprünglich sollten die Bewohner bereits am Vormittag wieder in ihre Häuser zurückkehren dürfen.

+++ 10.27 Uhr +++ Feuerwehr warnt erneut vor Qualm in Berlin: Seit den frühen Morgenstunden gingen vermehrt Anrufe von Bürgern aus dem Berliner Süden wegen des Geruchs bei der Feuerwehr ein, sagte ein Sprecher. Die Rauch-Warnung der Feuerwehr sei weiterhin aktiv. Es werde empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Wind aus südlicher Richtung treibe den Rauch in das Stadtgebiet.

Diese Wetterlage werde auch in den nächsten Tagen eine Rauchbelästigung in der Hauptstadt verursachen, teilte die Feuerwehr unter Berufung auf die Leitstelle der Brandenburger Feuerwehr weiter mit. Die Einsatzkräfte im Waldbrandgebiet rechnen noch mit tagelangen Löscharbeiten. Die Berliner Feuerwehr informiert auf Twitter über die Lage des Waldbrandes etwa 50 Kilometer vor den Toren der Stadt.

Die Rauchentwicklung beeinträchtigt aber nicht den Flugverkehr von und nach Berlin. Alle Flüge verliefen planmäßig, sagte eine Sprecherin der Berliner Flughäfen.

Rund 600 Einsatzkräfte konnten den großen Waldbrand südlich von Berlin am Freitagmorgen stark eindämmen. Drei Dörfer in der Region wurden evakuiert. Es brannte eine Fläche so groß wie 400 Fußballfelder. Foto: Michael Kappeler / dpa

Der ausgebrannte Wald bei Treuenbrietzen. Foto: Michael Kappeler / dpa

Der Waldboden nach dem Feuer. Foto: Michael Kappeler / dpa

Rauch steigt über Baumwipfel des Waldes auf. Foto: Paul Zinken / dpa

Baumreste werden abtransportiert. Foto: Paul Zinken / dpa



Auch ein Wasserwerfer der Polizei war im Einsatz. Foto: Michael Kappeler / dpa

Feuerwehrleute gehen durch den abgebrannten Wald bei Treuenbrietzen. Foto: Julian Stähle / dpa

In Brandenburg breitet sich ein Feuer in den Wäldern aus. Der Rauch zieht bis ins 50 Kilometer entfernte Berlin. Bilder des Brandes. Bei Klausdorf brennt hell erleuchtet ein Kiefernwald. Es hat seit Wochen nicht geregnet. Foto: Patrick Pleul / dpa

Feuerwehrleute bekämpfen Brände im Wald. Foto: Julian Stähle / dpa

Am Donnerstagnachmittag war das Feuer ausgebrochen. Foto: Patrick Pleul / dpa



Die Feuerwehr war die ganze Nacht mit 300 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Patrick Pleul / dpa

Seit Wochen ist die Gefahr für Brände durch die extreme Trockenheit erhöht, nun steht ein Gebiet von der Größe von 400 Fußballfeldern in Flammen. Foto: Patrick Pleul / dpa

Rund 50 Kilometer entfernt von Berlin liegt der Brandherd. In der Nacht mussten mehr als 500 Menschen aus betroffenen Ortschaften wie Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen ihre Häuser verlassen. Foto: Patrick Pleul / dpa

Der Einsatz ist schwierig und sehr gefährlich, denn im Boden des brennenden Waldes befindet sich zum Teil alte Munition. Foto: Patrick Pleul / dpa

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schlieben löschen mit einer Wasserspritze auf dem Dach ihres Fahrzeuges den Waldbrand nahe Klausdorf. Foto: Patrick Pleul / dpa



Hier bringen Feuerwehrleute mit einem Fahrzeug Löschwasser zur Brandstelle. Foto: Patrick Pleul / dpa

Noch aus dem ca. 60 Kilometer entfernten Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt sind die Rauchwolken zu sehen. Foto: Sascha Graf / dpa

Die Rauchschwaden wehen bis nach Berlin, dort liegt in südlichen Gebieten ein beißender Geruch in der Luft. Foto: Christian Pörschmann / dpa

Auch mit Löschhubschraubern versuchen Einsatzkräfte gegen die Flammen anzugehen. Foto: Christian Pörschmann / dpa



+++ 8 Uhr +++ Nach dem Ausbruch eines riesigen Waldbrands südwestlich von Berlin hat der Wind erneut Qualm nach Berlin getragen. Am Sonnabendmorgen war der Rauchgeruch zum Beispiel in Charlottenburg und in Friedrichshain wahrnehmbar. Unterdessen kämpfen Hunderte Feuerwehrleute weiter gegen die Flammen.

Zwei Dörfer in Brandenburg sollten bis mindestens Sonnabendvormittag evakuiert bleiben. Die Einsatzkräfte kämpften mit drei Brandherden rund um Treuenbrietzen, wie ein Sprecher des Brandenburger Innenministeriums sagte. Am Freitag hatten die Feuerwehrleute den Brand zwar eindämmen, aber nicht unter Kontrolle bringen können.

Der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU), äußerte angesichts des gleichzeitigen Ausbruchs an drei Stellen den Verdacht, dass der Brand gelegt worden sein könnte. Aus dem Innenministerium hieß es jedoch, man habe keinerlei Erkenntnisse zur Brandursache, es könne nichts ausgeschlossen werden.

Das Feuer hatte sich gut 50 Kilometer vor den Toren der Hauptstadt rasch ausgebreitet: Nach zunächst fünf Hektar Waldbrandgebiet stand zuletzt eine Fläche in Flammen, die 400 Fußballfeldern entsprach.

Tagelange Löscharbeiten erwartet

Eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark sagte, sie rechne mit tagelangen Löscharbeiten. Die Glut reiche 40 bis 50 Zentimeter tief in den Waldboden. Die Bewohner der evakuierten Orte Klausdorf und Tiefenbrunnen sollen frühestens am Samstagvormittag nach Hause zurückkehren können.

Rund 600 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Wald liegen, erschwerten die Löscharbeiten. Feuerwehrleute können sich nicht gefahrlos bewegen. Die Kräfte waren daher auf Unterstützung aus der Luft angewiesen, etwa von Helikoptern.

+++ 7.23 Uhr +++ Rund 40 THW-Einsatzkräfte unterstützen zurzeit die Arbeiten der Feuerwehren und Polizei, teilte das Technische Hilfswerk am Sonnabendmorgen mit. "Das THW erfüllt vor allem logistische Aufgaben für die Einsatzkoordination der Feuerwehren. Ohne Strom, Licht und Treibstoff geht eben auch bei der Brandbekämpfung nichts", heißt es in einer Mitteilung. Seit Donnerstagabend sichere das THW die Stromversorgung für die Aufrechterhaltung der Funkverbindungen und den Einsatzleitwagen der Feuerwehr. "Das THW versorgt den mobilen Sendemast der Polizei durchgängig mit Strom. Bei Einbruch der Dunkelheit leuchtet das THW mit mobilen Lichtmasten den Bereitstellungsraum für die Einsatzkräfte. Zunächst bei Frohnsdorf und seit gestern zusätzlich an dem neu eingerichteten Bereitstellungsraum in Treuenbrietzen." Zudem liefere das THW Treibstoff für Löschfahrzeuge.

Bislang seien ehrenamtliche THW-Kräfte aus den Brandenburger THW-Ortsverbänden Bad Belzig, Herzberg, Fürstenwalde, Lübben, Neuruppin und aus dem Berliner Ortsverband Steglitz-Zehlendorf eingesetzt.

+++ 3.53 Uhr +++ Retter löschen weiter: Nach dem Ausbruch eines riesigen Waldbrands südwestlich von Berlin kämpfen noch Hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen. „Zur Stunde gibt es keine neue Entwicklung“, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Sonnabendmorgen. Den Löschkräften gelang es am Freitag, den Brand einzudämmen, unter Kontrolle war das Feuer aber noch nicht. Zwei Dörfer in Brandenburg sollten bis mindestens Sonnabend evakuiert bleiben.

