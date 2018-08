Über 300 Waldbrände: Feuerwehrleute bekommen Geldprämien

Potsdam. Weit mehr als 300 Waldbrände haben die Feuerwehr in Brandenburg in diesem Jahr beschäftigt. Ende Juli haben gleich zwei Brände in der Lieberoser Heide und bei Potsdam die Einsatzkräfte in den Ausnahmezustand geführt. Auch am Donnerstag forderte ein Waldbrand auf mehreren Hektar Fläche im Südwesten Brandenburgs bei Niedergörsdorf die Feuerwehr. „Es beeindruckt mich sehr, was die Einsatzkräfte in diesem Jahr geleistet haben, um Menschenleben und Sachwerte zu schützen“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag.

Zusammen mit dem Präsidenten der Landesfeuerwehr, Werner-Siegwart Schippel, und Innenstaatssekretärin Katrin Lange stellte er ein Maßnahmenpaket vor, mit dem die Arbeit der Feuerwehr besser anerkannt und attraktiver gemacht werden soll.

Ehrenamtliche Feuerwehrleute sollen in Brandenburg künftig Geldprämien erhalten, um den Brand- und Katastrophenschutz im Land weiter gewährleisten zu können. „Das ist für unser Land von entscheidender Bedeutung“, sagte Woidke. „Allein die zahlreichen Waldbrände dieses Sommers sind dafür Beleg genug.“

Nach den Plänen der Landesregierung erhalten Feuerwehrleute künftig nach zehn Jahren im Einsatz 500 Euro Prämie, nach 20 Jahren 750 Euro und nach 30 Jahren 1000 Euro. In Brandenburg sind derzeit rund 38.000 Feuerwehleute tätig, die allermeisten davon ehrenamtlich in den freiwilligen Feuerwehren des Landes.

Weniger als 50 Prozent der notwendigen Einsatzkräfte

Die Zahl sinkt aber seit Jahren kontinuierlich. Feuerwehr-Präsident Schippel begrüßte den Beschluss der Landesregierung grundsätzlich, fordert aber bei der Höhe der Prämien noch Nachverhandlungen. Die Personalnot bei der Brandenburger Feuerwehr sei in einigen Regionen des Landes so eklatant, dass teilweise nur noch weniger als 50 Prozent der notwendigen Einsatzkräfte zur Verfügung stehen.

Deshalb plant das Land nun eine Reihe von Reformen, um die Tätigkeit bei der Feuerwehr attraktiver zu machen. Neben der Geldprämie soll vor allem im Umland eine Werbekampagne gestartet werden, um mehr Menschen für das Ehrenamt bei den Rettungskräften zu gewinnen. Künftig soll es außerdem möglich sein, sowohl am Heimat- als auch am Arbeitsort Mitglied der Feuerwehr zu sein. Außerdem soll ein neues Ausbildungszentrum entstehen.

Ein Ende ist nicht in Sicht. Wegen der lang anhaltenden Trockenheit und Hitze bleibt die Waldbrandgefahr in Brandenburg und Berlin weiter hoch. Für zwölf von 14 Landkreisen wurde für Donnerstag die höchste Warnstufe 5 ausgerufen. Lediglich in der Uckermark sowie im Landkreis Spree-Neiße herrscht die zweithöchste Warnstufe 4. Das Umweltministerium in Potsdam appelliert an die Bürger, alles zu unterlassen, was zu einem Brand führen könnte: Es gilt ein striktes Rauchverbot im Wald, auch Grillen und Lagerfeuer sind verboten.

