Sprengung von Geldautomaten: Bandenmitglied gefasst

Eine Bande soll in Brandenburg elf Taten begangen haben. Der Drahtzieher sitzt in Haft.

Potsdam. Der Brandenburger Polizei ist erneut ein empfindlicher Schlag gegen eine Bande Geldautomatenknackern gelungen. Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos konnten am Dienstagmorgen in Potsdam einen seit Langem mit Haftbefehl gesuchten 38-Jährigen festnehmen, dessen Aufenthaltsort Fahnder zuvor aufgespürt hatten. Der Festgenommene steht als führendes Mitglied einer siebenköpfigen Bande im dringenden Verdacht, für elf Sprengungen von Geldautomaten in ganz Brandenburg verantwortlich zu sein.

Zeitgleich zur Festnahme des Hauptverdächtigen wurden am Dienstag fünf Wohnungen, Häuser und Geschäftsräume in Potsdam, Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) und Schöneiche (Oder-Spree) durchsucht. An dem Einsatz, bei dem umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden konnte, waren mehr als 100 Polizeibeamte beteiligt. Unter anderem beschlagnahmten die Einsatzkräfte Zündkabel, Zubehör für Gasflaschen sowie Computertechnik und Telefone.

Wie Matthias Schäle, der Leiter der Sonderkommission „Geld“, am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei der siebenköpfigen Tätergruppe um sechs Männer und eine Frau im Alter zwischen 25 und 42 Jahren, allesamt wohnhaft in Brandenburg. Bei ihren Taten haben sie nach Angaben eines Polizeisprechers Fahrzeuge und Kennzeichen benutzt, die zuvor von ihnen gestohlen wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler wurde ein entwendeter Pkw nach der Tat in Brand gesetzt.

Von den elf der Gruppe zugeordneten Taten wurden sieben im vergangenen Jahr, drei 2016 und eine im Jahr 2014 begangen. Bereits im Februar dieses Jahres wurden in Polen Mitglieder zweier Banden festgenommen, denen zahlreiche Geldautomaten-Sprengungen in Brandenburg vorgeworfen werden. Vor einem Monat wurde ein weiterer Verdächtiger gefasst.

( hhn )