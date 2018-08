Offenbar ist ein Raubtier in das Gehege der Pinguine im Freizeitbad Spreewelten in Lübbenau eingedrungen. Vier Vögel starben.

Spreewelten Vier Pinguine in Brandenburger Freizeitbad getötet

Lübbenau. Die Tierpfleger im Freizeitbad Spreewelten in Lübbenau haben eine schreckliche Entdeckung gemacht. Am Montagmorgen fanden sie im Pinguin-Gehege vier tote Tiere.

In der Nacht von Sonntag zu Montag war offenbar ein Raubtier in die Anlage des Bades eingedrungen, in der 18 Humboldt Pinguine leben. Bei den getöteten Vögeln handelt es sich um zwei Weibchen und zwei Männchen. Der Schock sitzt bei den Mitarbeitern tief.

In dem Freizeitbad können Besucher, nur von einer Glasscheibe getrennt, mit den Tieren schwimmen.

Ein Tierarzt untersucht derzeit die Pinguine, um die Tierart genauer bestimmen zu können, die für den Tod der Vögel verantwortlich ist. Die Unternehmensleitung zog darüber hinaus weitere Experten hinzu, die den Fall untersuchen.

Wachdienst soll Pinguine schützen

Um die Pinguine besser zu schützen, setzt das Bad ab sofort einen Wachdienst ein, Wild-Elektrozäune sollen rund um das Gehege gezogen werden. Ein Sprecher der Spreewelten teilte mit, dass alles unternommen werde, „damit ein solch herber Verlust nicht wieder vorkommt“.

Den verbliebenen Pinguinen geht es demnach gut. Sie seien in ihrem Verhalten unauffällig und hätten auch normal gefressen. Für die Tierpfleger ist der Verlust besonders traurig, da eines der getötete Tiere von ihnen mit der Hand aufgezogen wurde.

Unter den getöteten Tieren ist auch Pinguin-Männchen "Flocke", der als "Tier-Orakel" bekannt wurde. Doch weder mit seinem WM-Tipp, noch mit dem Ausgang der US-Wahl lag er richtig.

Mehr zum Thema:

Wegen Hitze: Zootiere bekommen Extra-Dusche und Eisbomben

GERMEX: Pinguin-Orakel Flocke tippt unentschieden

Pinguin-Orakel Flocke sagt Sieg von Hillary Clinton voraus

( mim )