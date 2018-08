Brandenburgs Volkshochschulen suchen Lehrer

Potsdam. Brandenburgs Volkshochschulen suchen in manchen Regionen händeringend nach Dozenten. „Gerade in den berlinfernen Regionen gibt es Probleme, geeignete Dozenten zu finden“, sagt die Vorstandsvorsitzende des Brandenburgischen Volkshochschulverbands, Carola Christen.

Das liege auch daran, dass die Honorarsätze niedrig seien. So liegen sie in Potsdam etwa im Schnitt bei 30 Euro, landesweit jedoch nur bei 19 Euro. Fahrtkosten würden zudem nicht immer erstattet. Auch in der Lehrstätte in Rathenow der Volkshochschule im Landkreis Havelland wird es zunehmend schwieriger, für kleine Fachgebiete wie zum Beispiel weniger geläufige Fremdsprachen noch fachlich qualifizierte Dozenten vor Ort zu finden.

„Thematisch gibt es Bereiche, die periodisch immer mal wieder in Mode kommen und dann zu anderen Zeiten wiederum nicht genügend Teilnehmerresonanz finden“, berichtet Kreissprecherin Bianca Lange. So sei gegenwärtig der Themenbereich „Textiles Gestalten“ wieder sehr populär. PC-Kurse fänden dagegen nicht mehr die erhoffte Nachfrage.

In Brandenburg gibt es insgesamt 20 Volkshochschulen

Im Jahr 2017 waren die mehr als 7600 Kurse gut besucht: Mehr als 72.000 Teilnehmer nutzten die Angebote. Weil Dozenten oder Geld fehlt, gibt es aber in mehreren Regionen Probleme. Insgesamt sind die Volkshochschulen im Land zu 34 Prozent durch ihre kommunalen Träger finanziert, wie die Vorstandsvorsitzende Christen erklärt.

Diese Basisfinanzierung falle regional aber durchaus unterschiedlich aus, was sich dann in differenzierten Eingruppierungen der Mitarbeiter und Honorar- und Sachkosten-budgets widerspiegele. „Das unter-schiedliche und zum Teil niedrige Honorar wird zunehmend zum Pro­blem“, sagt sie. Hoffnung setze der Verband von daher auf das Land. Dessen Zuschüsse machen bisher 15 Prozent der Gesamtfinanzierung der Brandenburgischen Volkshochschulen aus.

„Das Land plant ab 2019, die Fördermittel für die Grundversorgung nach Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz aufzustocken“, sagt die Verbandschefin. Für die Einrichtungen konkret würde das eine Förderung von 32 Euro pro Stunde bedeuten. Bisher habe diese bei 22 Euro pro Stunde gelegen.

( dpa )