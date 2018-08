Vivian Böllersen baut als Einzige Walnüsse an

Velten. Noch ist die Pflanzung eher unscheinbar. Schafe weiden zwischen jungen Bäumen. Radler fahren auf einem kleinen Weg mitten durch das Grundstück. Die jungen Bäume sind Walnussbäume. 200 Stück stehen hier bei Velten im Landkreis Oberhavel auf 4,5 Hektar und Vivian Böllersen hegt und pflegt sie, denn sie ist Walnussbäuerin. Genaugenommen nicht nur „eine“, sondern Brandenburgs einzige. Und die Geschichte beginnt mit einem Walnussbaum in Rudow.

Vivian Böllersen ist zwölf Jahre alt, als sie mit ihren Eltern aus dem Norden in den Süden Neuköllns zieht. Die Häuserschluchten der Großstadt tauscht sie gegen das Grün des gefühlten Vororts. Im Garten der neuen Heimat steht ein alter Walnussbaum, der auf die kleine Vivian eine besondere Wirkung zu haben scheint. Walnüsse sind einfach lecker. Auf Nord-Neuköllns Straßen gab es sowas nicht.

Nahezu nur Ware aus dem Ausland

Bereits während ihres Abiturs steht für sie der Berufswunsch Bäuerin fest. Die genaue Richtung ist ungewiss, irgendwas mit Obst und Gemüse. So schreibt sie sich nach dem Abitur an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde ein. Ökölandbau- und Vermarktung stehen nun auf dem Stundenplan. Und hier stößt sie auf die besondere Geschichte der Walnussbäume. Denn obwohl sie überall in Deutschland wachsen, kann man fast nur Walnüsse aus dem Ausland kaufen. „Nirgendwo gibt es nennenswerten wirtschaftlichen Anbau“, erzählt die 30-jährige Jungbäuerin.

Walnüsse sind sehr gehaltvoll

Foto: Christian Kielmann

Das sieht in Frankreich oder Kalifornien anders aus. Die Walnuss fasziniert Böllersen dabei so sehr, dass sie ihre spätere Masterarbeit komplett dem Laubbaum und seinen Früchten widmet. Das gesammelte Wissen gipfelte in einem Buch: „Revival der Walnuss: Neues und altes Wissen zum Walnussanbau in Deutschland“.

Walnussbaum ist in Deutschland kulturell stark verankert

In Süddeutschland pflanzen Hochzeitspaare ihn als Zeichen der Fruchtbarkeit, die Nüsse gehören für viele zu Weihnachten einfach dazu, er ist ein beliebter Kletterbaum und sein Holz gilt als eines der Edelsten von heimischen Bäumen. Aber angepflanzt wurden sie nur in Gärten oder Weinbergen, weil sie Schädlinge von den Reben fernhielten. In den Jahren des zweiten Weltkriegs gab es Bestrebungen, Walnüsse als energiereiche Verpflegung für die Soldaten zu nutzen. Aber eine Walnussplantage großzuziehen dauert einige Jahre. Zu lange für die damaligen Zwecke.

Und auch heute ist dieser Umstand eine Geduldsprobe für die junge Frau, die neben den Bäumen auch noch eine gerade zweijährige Tochter großzieht. „Ich schätze, dass meine Bäume in etwa drei Jahren die ersten wirtschaftlichen Erträge bringen“, so Böllersen. Bis dahin beschäftigt sie sich aber nicht nur mit Bäume gießen und nach den Zöglingen schauen. Gerade hat sie ein Projekt an ihrer alten Hochschule abgeschlossen, denn mittlerweile ist sie Praxispartnerin der HNE und kann so ihre Faszination für die Walnuss weitergeben.

Gemeinsam mit Studenten hat sie private Walnussbäume in Brandenburg kartiert. 315 private Bäume konnten so lokalisiert und bestimmt werden. „Ich möchte keine Nüsse aus dem Ausland dazu kaufen“, erklärt sie, „aber gerne aus privater Hand aus Brandenburg.“ Nachhaltigkeit steht für sie ganz oben bei ihren Grundsätzen und das geht einher mit Regionalität.

Sterneköche aus Berlin haben Sonderwünsche

Dank dieser Kooperation mit privaten Baumbesitzern trifft man die Walnussbäuerin auch schon auf Märkten, zudem kann sie an der Weiterverarbeitung tüfteln: „Das Knacken der Nüsse ist der Knackpunkt“, schmunzelt sie. Weist aber sofort darauf hin, dass die meisten Nüsse in Billiglohnländern wie Moldawien von Hand geöffnet und hin und her gefahren werden. Keine Spur von Nachhaltigkeit. Eine Maschine wird das Problem wohl zukünftig lösen. Aber die ist teuer. Vorerst wird noch selber geknackt, um die Nüsse etwa zu Öl zu verarbeiten. Auch ein Walnusslikör ist angedacht. Und Sterneköche aus Berlin sind auf sie aufmerksam geworden, weil die den Rohstoff für eine Delikatesse suchen: schwarze Nüsse. Dabei werden unreife Früchte geerntet und eingelegt. Am Ende haben sie die Konsistenz von eingelegten Oliven und schmecken vorzüglich zu Desserts oder auch Wildgerichten.

Ihr Engagement für die Walnuss hat sich mittlerweile herumgesprochen und so ist die junge Mutter immer wieder unterwegs zu Vorträgen oder als Beraterin. Denn es gibt Interesse am Walnussanbau. Kein großes. Aber es wächst.

Tausende Sorten gibt es weltweit. 30 verschiedene hat Vivian Böllersen angepflanzt. Sie vertreibt auch veredelte Jungbäume. Diese hören auf so schöne Namen wie „Milotai“ oder „Moselauer“. Mit ihrer Familie ist sie vor einem Jahr aus Berlin auf einen kleinen Hof in Herzberg (Mark) gezogen. Dort möchte sie die Produktion aufbauen und vielleicht auch die Walnuss um klassischen Gemüseanbau erweitern. Im Herbst wird man sie dann wahrscheinlich auch auf Märkten in Berlin antreffen, wo man sich von der Vielfalt und dem Geschmack regionaler Walnüsse überzeugen lassen kann.