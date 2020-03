Britta Ernst: Pflichtunterricht ist an allen Schulen gesichert

Potsdam. „Der Pflichtunterricht ist an allen Schulen Brandenburgs gesichert“, betonte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Freitag in Potsdam. 18.823 Stellen für Beschäftigte im Schuldienst seien besetzt, 210 mehr als im vergangenen Schuljahr. Wie in Berlin steige auch in Brandenburg die Zahl der Schüler. 289.000 Jungen und Mädchen, darunter 22.400 Erstklässler, werden ab Montag die Schulbank drücken. Das sind insgesamt 3000 Schüler mehr als im Vorjahr. „Die Zeit der Schulschließungen ist vorbei“, reagierte Ernst auf die Prognose, dass bis Mitte der 2020er-Jahre die Schülerzahlen stetig steigen werden. Neue Lehrkräfte in die Mark zu holen, habe daher höchste Priorität. 1114 neue Lehrkräfte konnten bereits fürs neue Schuljahr unbefristet eingestellt werden. 269 davon sind Seiteneinsteiger, die Mehrheit von ihnen wird an Grundschulen eingesetzt.

Grundschullehrer können auf Gehaltsaufbesserung hoffen

Das Bildungsministerium setzt bei der Werbung um mehr Lehrpersonal auf eine eigene Strategie: Über den Geldbeutel soll Überzeugungsarbeit geleistet werden. Stimmt der Landtag im Herbst zu, können Grundschullehrer auf eine Gehaltsaufbesserung von bis zu 500 Euro hoffen. Ab 2019 sollen außerdem Studienräte mit gymnasialer Lehramtsbefähigung auch dann verbeamtet werden können, wenn sie überwiegend in einer Grundschule unterrichten. Pädagogen, die vor dem Ruhestand stehen, aber weiter im Schuldienst arbeiten möchten, werden zudem ab 2019 drei Jahre lang mit einem monatlichen Zuschlag von 400 Euro belohnt. Problematisch bleibe, dass sich deutlich weniger Bewerber für dünn besiedelte Regionen als für Standorte rund um Berlin interessierten.

450 Lehramtsabsolventen pro Jahr an der Uni Potsdam

Elf Millionen Euro hat die Ministerin zudem bei den Haushaltsverhandlungen für die Universität Potsdam erstritten. Finanziert wird damit der Ausbau der Ausbildungskapazitäten. Derzeit schließen bis zu 450 Lehramtsabsolventen pro Jahr in Potsdam ab. 2019 sollen bereits 800 Studierende ein entsprechendes Studium in Potsdam aufnehmen können, 2020 dann 1000. „Wir müssen für unseren eigenen Bedarf ausbilden“, unterstreicht Ernst.

Auf Seiteneinsteiger könne das Land allerdings auch in den kommenden Jahren nicht verzichten. Anders als bislang wird ab sofort jeder pädagogische Neuling intensiv qualifiziert. Seiteneinsteiger, die erstmals zu Beginn eines Schuljahres oder eines Halbjahres vor eine Klasse treten, müssen vorab einen dreimonatigen Kompaktkurs absolvieren, anschließend eine zwölfmonatige berufsbegleitende Qualifizierung. 500 Kursstunden erwarten auch diejenigen, die während des Schuljahres eine Stelle antreten.