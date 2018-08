Hans-Jürgen Mörke: „Die Sicherheitslage hat sich geändert“

Kurz vor dem Interview mit der Berliner Morgenpost hat Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke (64) mehrere Wachen in Brandenburg besucht. Auch in Berlin ist Mörke regelmäßig, um sich mit den Kollegen in der Hauptstadt abzustimmen. Denn große Berliner Lagen sind auch immer Brandenburger Lagen. Der Anschlag am Breitscheidplatz war so ein Fall. Vor dem Hintergrund einer veränderten Sicherheitslage hat Brandenburg seine Polizei neu ausgerichtet.

Herr Mörke, Sie besuchen regelmäßig die Wachen in Brandenburg. Was hören Sie an der Basis?

Hans-Jürgen Mörke: Ich möchte bei diesen Besuchen von den Kollegen hören, wie sie die Sicherheitslage einschätzen und ich will mit den Kollegen sprechen. Denn manche Dinge, die wir hier im Polizeipräsidium erdenken, kommen nur zum Teil an der Basis an. Mir sind zwei Sachen wichtig. Erstens, dass ich mit den Ressourcen, die mir die Landesregierung zur Verfügung stellt, eine optimale Sicherheit für die Menschen gewährleisten kann. Zweitens, dass ich für die, die diese Sicherheit gewährleisten, das tue, was ich tun kann, um optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Reichen die Ressourcen, die Ihnen die Landesregierung zur Verfügung stellt?

Ich gewährleiste damit die Sicherheit der Menschen im Land gut. Was wäre ich aber für ein Polizeipräsident, der in Anbetracht der Sicherheitslage nicht noch mehr Personal gebrauchen könnte? Na klar werbe ich dafür, dass wir mehr Personal bekommen. Die Landesregierung hat bereits nachgelegt. Eigentlich sollte die Polizei im Polizeipräsidium auf 6040 Stellen abgeschmolzen werden. Jetzt habe ich 7220 Stellen. Das sind 1100 mehr als das, was ursprünglich mit der Polizeireform 2011 geplant war. Aber es muss perspektivisch noch mehr kommen. Das sage ich ganz klar. Das ist eine Aufgabe für die nächsten Haushalte der kommenden Legislaturperioden.

Haben Sie das Gefühl, dass in der Politik ein Stück weit Realismus Einzug gehalten hat?

Ja. Die Sicherheitslage hat sich in den vergangenen Jahren auch geändert. Stichwort Terrorismusbekämpfung. Das bindet viele Leute. Wir haben schon nach den Anschlägen von Paris im Jahr 2015 reagiert. Wir haben das Spezialeinsatzkommando (SEK) und das Mobile Einsatzkommando (MEK) völlig neu ausgestattet. Es gibt wenige Länder wie Brandenburg, die diese Einheiten komplett neu aufgestellt und ausgestattet haben. Wir haben neue Waffen und Schutzausrüstungen beschafft, die einem Beschuss aus Kalaschnikows standhalten. Wir haben den Schützenpanzer Survivor angeschafft. Kurz: Wir haben uns auf Szenarien eingestellt, die kommen können. Und ich habe ein Konzept für Erstinterventionskräfte aufgelegt. Das heißt: der Wach- und Wechseldienst, der in der Regel als Erstes vor Ort ist, kann adäquat reagieren.

Was heißt das?

Auch die Kollegen des Wach- und Wechseldienstes und der Bereitschaftspolizei haben neue Waffen und Schutzausrüstungen. Jetzt sind wir mit ihnen in der taktischen Ausbildung. Parallel dazu haben wir die medizinische Ausbildung als dritte Komponente aufgelegt. Der Hintergrund ist der, dass sie, wenn sie unter Beschuss stehen, keinen Rettungsdienst an die Gefahrenstelle bekommen. Ich hielte es für unverantwortlich, die Kollegen ohne diese Ausbildung arbeiten zu lassen.

Das betrifft die Streifenpolizisten?

Ja. Hinzu kommt bei der Terrorismusbekämpfung, dass ich ein völlig neues Dezernat im Landeskriminalamt mit knapp 30 Mitarbeitern zur Aufklärung und Bekämpfung des islamischen Terrorismus gebildet habe. Das Dezernat bearbeitet alle Straftaten, betreibt aber auch Aufklärung, einschließlich im verdeckten Bereich.

Wie viel mehr Personal brauchen Sie?

Lagen verändern sich. Jetzt geht erst mal darum, dass wir alle Stellen besetzen. Das ist doch ein Vorzug. Ich habe im Moment mehr Stellen als ich Mitarbeiter habe. Die Fachhochschule bildet sehr viel aus. In diesem Jahr stellen wir voraussichtlich 400 junge Menschen in den mittleren und gehobenen Polizeidienst ein. Nur dauert die Ausbildung natürlich drei Jahre. Wir werden also noch eine Weile brauchen, um alle offenen Stellen bei der Polizei qualifiziert besetzen zu können. Aber Sicherheit verändert sich auch. Sie bekommen eine Sache in den Griff, dann kommt woanders wieder was. Aber generell, und das bestätigen mir auch die Zahlen bis Ende Juli, sieht es im Moment, in Bezug auf die Kriminalitätsentwicklung, wie auch bei der Verkehrsunfallbekämpfung, ganz gut aus. Die Gesamtkriminalität ist in Brandenburg auch im ersten Halbjahr 2018 um 1,7 Prozent zurückgegangen. Die Gewaltkriminalität geht ebenfalls weiter zurück. Wir haben auch weniger Straftaten mit Flüchtlingen. Auch bei der Einbruchskriminalität verzeichnen wir einen weiteren Rückgang.

Hat sich die Lage in Cottbus beruhigt?

Ja, die Lage hat sich beruhigt. Aber die Lage ist differenziert zu bewerten. Die Streifen, die dort konzentriert eingesetzt werden, zeigen ganz eindeutig Wirkung. Aber so ein Feld wird natürlich nicht nur durch die Polizei beackert. Das hat beispielsweise auch mit der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen zu tun. Die Botschaft, dass das Problem beseitigt sei, kann ich Ihnen noch nicht geben und die wird es auch auf absehbare Zeit nicht geben. Die aktuelle Sicherheitslage wird uns noch viele Jahre beschäftigen, aber unsere Maßnahmen werden entsprechend der Lage vor Ort immer wieder angepasst.

Hat Brandenburg eigentlich ein Lagebild Organisierte Kriminalität?

Ja, natürlich.

Berlin hat angeblich keines.

Berliner Arbeitsergebnisse kommentiere ich grundsätzlich nicht in den Medien, aber auf Brandenburg bezogen ergeben sich aus einem ordentlichen Lagebild doch erst die polizeilichen Maßnahmen. Also: Wie stellen wir uns auf? Brauchen wir weitere Ermittlungsgruppen? Mit wem müssen wir zusammenarbeiten? Das ist für mich ein Lagebild. Darin werden auch Fragen herausgearbeitet und Problemlagen benannt, die wir weiter aufklären müssen. Gerade in der polizeilichen Arbeit gibt es nicht immer definitive, abschließende, Antworten. Das wollen zwar Politiker, vor allem aus der Opposition, immer hören. Das entspricht aber nicht immer der Realität.

Kommen wir zu einem aktuellen Fall. Wie nah sind Sie am DHL-Erpresser dran?

Das sind äußerst komplizierte Ermittlungen. Ein paar Mal haben wir uns große Hoffnungen gemacht, dass wir den Täter haben. Wir arbeiten weiter dran.

Warum ist es so schwierig?

Offensichtlich handelt da jemand, der hoch professionell im Darknet unterwegs ist und seine Kommunikation mehrmals verschlüsselt. Aber: Wir sind auch nicht schlecht. Die Ermittlungen sind noch in vollem Gange. Die Chancen stehen 50/50.

Was ist die größte Herausforderung für die Brandenburger Polizei in den nächsten zehn Jahren?

Terrorismusbekämpfung, die Bewältigung der Sicherheitslage hinsichtlich der Zuwanderung und Integration von Flüchtlingen, der Einbruchskriminalität und alles, was die grenzüberschreitende Kriminalität betrifft. Das sind Herausforderungen, die bleiben werden.

Die Zusammenarbeit der brandenburgischen Polizei mit den polnischen Kollegen gilt als Blaupause grenzübergreifender Arbeit.

Wir haben ein gemeinsames Zentrum, in dem wir gegenwärtig den Leiter des deutschen Kontingentes stellen. Da sind auch der Zoll und die Bundespolizei mit vertreten. Von der polnischen Seite sind dort adäquat ebenfalls Polizei, Grenzschutz und Zoll. In der Zusammenarbeit mit der polnischen Polizei haben wir einen noch nie dagewesenen positiven Zustand erreicht. Das Abkommen mit den polnischen Kollegen ist eines der fortschrittlichsten in Europa. Gehen Sie doch mal mit einem deutschen Polizisten auf französisches Territorium. Wir können das in Polen machen und die Polen umgedreht auch bei uns.

Haben Sie eigentlich viele Bewerber aus Berlin?

Wir haben in Brandenburg ein Sozialpaket geschnürt, das natürlich die Konkurrenz im Blick hat. Wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, dann stehen in Zukunft weniger Bewerber für den Polizeidienst zur Verfügung. Wir haben zum Beispiel für die Bereitschaftspolizei 60 Euro pro Mitarbeiter und Monat als Zuschlag festgelegt. Wir haben neue flexiblere Dienstzeitenregelungen getroffen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern sollen. Ab 1. Januar kommenden Jahres wird es in Brandenburg die freie Heilfürsorge geben – und das ohne jede Zuzahlung. Für manche Kollegen macht das im Monat 250 Euro mehr im Portemonnaie. Ab Januar stellen wir auch im mittleren Polizeidienst nur noch Polizeiobermeister ein. Und in den vergangenen drei Jahren hatten wir mehr als 900 Beförderungen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Ja, wir bekommen Bewerbungen aus anderen Bundesländern, weil die Brandenburger Polizei ein attraktiver Arbeitgeber ist.

Wie oft haben Sie eigentlich Kontakt mit der Berliner Polizeipräsidentin? Wie eng ist die Zusammenarbeit mit der Berliner Behörde?

Sie können auch fragen, wann ich das letzte Mal persönlich Kontakt gehabt habe. Das war übrigens gerade vor vier Tagen. Wir treffen uns regelmäßig und stimmen uns ab. Ich war bei der Amtseinführung in Berlin. Eine Woche später war Frau Slowik bei uns. Mit den Berlinern arbeiten wir sehr eng auf allen Ebenen zusammen. Zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität haben Brandenburg und Berlin seit über einem Jahrzehnt eine gemeinsame Ermittlungsgruppe, die sehr erfolgreich arbeitet. So geht zum Beispiel der Revierpolizist, der in Falkensee sitzt, rüber zum Abschnitt. Denn wir haben es mit denselben Ganoven zu tun.