Kurz vorm Start in das Jubiläumsjahr wird am Geburtshaus des Dichters in Neuruppin erneut ein Buchstabe gestohlen.

Neuruppin. Schon wieder hat ein rabiater Souvenirjäger einen Buchstaben aus dem Schriftzug „Fontanehaus“ herausgebrochen, der an der Fassade der Neuruppiner Löwen-Apotheke angebracht ist. Dieses Mal hat es das „S“ erwischt. Stadtführer Günter Rieger schüttelt angesichts dieses neuerlichen Vandalismus-Falls bedauernd den Kopf. Das Haus, in dem Theodor Fontane am 30. Dezember 1819 geboren wurde, sei bei Verehrern des märkischen Dichters ein großer Anziehungspunkt. „Immerhin zeigen die Diebstähle, wie beliebt Fontane noch heute ist“, übt sich Rieger in Sarkasmus.

Bis zum nächsten Jahr dürfte der Schriftzug wieder komplettiert sein, ist Rieger, der Besucher auf den Spuren Fontanes durch die Stadt leitet, überzeugt. Grund genug zu solcher Eile ist geboten, denn immerhin wird der 200. Geburtstag des Autors von März bis Dezember 2019 mit allein 50 Projekten in Neuruppin gefeiert. Nicht nur hier: Unter dem Titel „fontane.200“ wird aktuell ein umfangreiches Kulturprogramm mit Veranstaltungsorten in der gesamten Mark vorbereitet. Mit 1,84 Millionen Euro unterstützt die Landesregierung das Fontane-Jahr. Das soll vor allem den „Wanderer durch die Mark Brandenburg“ aus neuen Perspektiven zeigen.

Am Geburtshaus des Dichters wurden schon häufiger Buchstaben entwendet

Foto: dpa Picture-Alliance / Jens Kalaene / picture-alliance / dpa

„Heute wäre Theodor Fontane wohl ein Blogger“

„Fontane war keineswegs ein gemütlicher Herr, der mit dem Spazierstock durch die Wälder streifte“, erklärt Heike Gfrereis. Die Literaturwissenschaftlerin kuratiert die Leitausstellung im Museum Neuruppin (30. März bis 30. Dezember). „Er war ein flotter Autor, der Zug gefahren ist und der leidenschaftlich gern Ausstellungen schnell angesehen hat.“ Er habe sein Geld als Kriegsberichterstatter, Journalist, Reise- und Romanautor, Korrespondent und Theaterkritiker verdient, habe die verschiedenen Kommunikationsformen zu nutzen und zu vermarkten gewusst. „Er war ein moderner Autor, heute wäre er wohl Blogger.“

Eine bunte Mischung aus Musik, Theater, Literatur, Kunst, Performance und Film dürften die vom 31. Mai bis 10. Juni stattfindenden, mittlerweile sechsten Fontane-Festspiele bieten. Uta Bartsch, Geschäftsführerin der Fontane-Festspiele, geht einen Schritt weiter und will unter dem Motto „Hereinspaziert“ ihre Nachbarn einbinden. „Die Neuruppiner sind dazu aufgerufen, ihre Gärten und Höfe an drei Sommerwochenenden – am 18. Mai, 20. Juli und 14. September – zu öffnen und ihre persönliche Interpretation Fontanes zu kreieren.“ Der Ziegenstall könnte zum Hörspielraum, der Garten zur Lesebühne umfunktioniert werden, schlägt Bartsch vor. Auch wenn der Fokus auf die Heimatregion Fontanes, das Ruppiner Seenland, gerichtet ist, dürften auch andere märkische Regionen vom Hype um den Dichter profitieren.

„Gerade für Tagestouristen steht das Thema Kultur im Vordergrund“, weiß Dieter Hütte, Geschäftsführer der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB). Er blickt zufrieden auf die jüngsten Zahlen. „In den ersten fünf Monaten dieses Jahres übernachteten 4,6 Millionen Gäste in Brandenburg – ein Plus von 7,8 Prozent.“ Hütte hofft auf weitere Steigerungen. Das Seenland Oder-Spree schnitt bei Ausflüglern wieder am besten ab. Den Spitzenplatz will sich die Region auch im nächsten Jahr nicht nehmen lassen – und setzt ebenfalls auf Angebote zu Fontane.

In Schiffmühle im Oderbruch, einem Stadtteil von Bad Freienwalde, ist beispielsweise das Haus zu finden, in dem Fontanes Vater seine letzten 15 Lebensjahre verbrachte und wo ihn Sohn Theodor häufig besuchte. Die dortige Ausstellung wird derzeit für 2019 neu konzipiert. Die Kleistfesttage haben Fontane zu ihrem Leitthema gemacht und bei einer Ausstellung im Kleistmuseum in Frankfurt (Oder) geht es um die „Männer der Mark“. Auch wenn Fontane nie selber in Ribbeck im Havelland gewesen ist und der berühmte Birnbaum schon 1911 einem Sturm zum Opfer fiel, ist das Gedicht über den Herrn von Ribbeck und seine Birnen traditioneller Schulstoff. Keine Frage, dass sich das Dorf fürs Jubiläumsjahr entsprechend rüstet. Geplant sind szenische und thematische Führungen. Und die Ribbecker Schlossfestspiele warten selbstverständlich mit einer „Effi Briest“-Aufführung auf.

Auf diversen Wander- und Radtouren – teils neu konzipiert – geht es im ganzen Land zu Wirkungsstätten des Schriftstellers. Selbst vor dem Wasser wird nicht haltgemacht. „Das Fischerdorf Plaue, in dem Fontanes Freund Carl Ferdinand Wiesike lebte, wird zum Veranstaltungsort verschiedener kombinierter Theater-Wanderungen“, sagt Hütte, „inklusive der Schiffstour ,Kreuzfahrt MIT Fontane‘ des Event-Theaters von Hank Teufer.“

Restaurants setzen auf Fontanes Lieblingsspeisen

Pfiffige Vermarkter setzen zum Jubiläum nicht nur auf den kulturellen Genuss: So hat der Tourismusverband Ruppiner Seenland Gastronomen aus der Region an einen Tisch gebracht. Nach der Devise „fontane.kulinarik“ wollen zahlreiche Hotels und Restaurants diverse Variationen der Lieblingsspeisen Fontanes servieren – von der Wildschweinroulade über den Gewürzbrotpudding bis zur Hechtboulette.

Auch die Jüngsten können schon auf Tuchfühlung mit dem Dichter gehen – und zwar auf spielerische Art. Wie schon zum Luther-Jubiläumsjahr hat die Firma Geobra Brandstätter, Hersteller der Playmobil-Figuren, eine Sonderfigur in einer limitierten Auflage von 25.000 Stück entwickelt: 7,5 Zentimeter groß, mit schwarzem Gehrock, Spazierstock und dem Blatt „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, ist der kleine Fontane exklusiv über die Kulturkirche Neuruppin zu haben. An dem Ort, wo am 30. März 2019 das Jubiläumsjahr offiziell eröffnet wird.