Dauer-Alarm: So arbeitet der Waldbrandschutzbeauftragte

Wünsdorf. Um 11.53 Uhr schlägt der Alarm an. Es ist nicht der erste an diesem Tag und wird auch nicht der letzte sein. Bei Günthersdorf am Schwielochsee könnte es brennen. Auf dem Bildschirm in der Waldbrandzen­trale ploppt ein Bild auf und in der Ferne ist eine schwache Rauchwolke zu sehen. Raimund Engel sucht nach einer anderen Aufnahme aus einem anderen Winkel, um mehr zu erfahren. Wenige Sekunden später gibt er Entwarnung. „Da erntet ein Landwirt sein Feld“, sagt Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter.

In diesen Tagen schrillt der Alarm wegen der anhaltenden Trockenheit fast im Sekundentakt in der Zentrale in Wünsdorf, derzeit noch eine von insgesamt sechs Waldbrandzentralen im Land. Demnächst sollen sie auf zwei Standorte konzentriert werden, hier in Wünsdorf und in Eberswalde. Insgesamt 500 bis 700 Warnmeldungen laufen derzeit täglich in der Zentrale ein. 107 Kameras überwachen den Wald, jede kreist mit ihrem Objektiv in sechs Minuten einmal im Kreis herum und beobachtet das Geschehen in einem 15-Kilometer-Radius. Manchmal können es auch bis zu 20 Kilometer sein.

Raimund Engel leitet die Zentrale seit 25 Jahren

„Die Kameras wurden einst für die Raumfahrt entwickelt“, sagt Engel, der die Zentrale seit 25 Jahren leitet. Die neuesten Modelle unterscheiden bis zu 16.000 Grautöne. Farbaufnahmen sind nicht notwendig, da Rauch nicht bunt ist. „Organische Stoffe brennen anders“, erklärt Engel. „In Farbe, Form und Ausdehnung.“ Bei einem Autoreifen sieht die Rauchwolke anders aus als bei einem Stück Holz, deswegen schlägt das Alarmsystem dann nicht an.

Anders sieht das aus, wenn ein Landwirt sein Feld pflügt. Die Getreidewolken, die gerade jetzt von den Feldern aufsteigen, ähneln in Form, Farbe und Ausdehnung denen von Feuer. „Deshalb sitzen wir hier“, sagt Engel. Insgesamt 45 Personen bewachen den Brandenburger Wald und schlagen so früh wie möglich Alarm. „Unser Ziel ist es, dass der Brand sich nicht mehr als 3000 Quadratmeter ausbreitet und wir die Feuerwehr innerhalb von drei Minuten nach Ausbruch informieren“, sagt der Brandschutzexperte.

Raimund Engel ist Waldbrandschutzbeauftragter.

Foto: dpa Picture-Alliance / Ralf Hirschberger / picture alliance / dpa

248 Brände hat die Waldbrandschutzzentrale in diesem Jahr schon registriert, die meisten davon südlich und östlich von Berlin. Die allermeisten konnten schnell gelöscht und schwerer Schaden für die Umwelt und die Besitzer vermieden werden. „Unser Einsatz lohnt sich“, sagt Engel. Auch wenn es nicht ganz billig ist, die Kameras anzuschaffen und zu unterhalten und das Personal zur Überwachung abzustellen. Aus Schweden, das derzeit unter schweren Waldbränden leidet, waren auch schon Experten da, um sich über die Brandenburger „firewatch“ zu informieren.

Doch Anfang des Monats waren sowohl Engel und seine Mitarbeiter als auch die Feuerwehr machtlos. Die Lieberoser Heide brannte lichterloh. Bis zu 450 Hektar waren in diesem Jahr betroffen, im vergangenen Jahr brannte die Heide schon einmal auf 250 Hektar Fläche. Hier hilft das beste Waldbrandschutzsystem nicht, denn die Heide befindet sich auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Weite Teile sind noch mit Munition belastet, die meist für die Brandursache verantwortlich ist.

Entdecken Engel und seine Leute einen Brand, muss zuerst die Bundeswehr anrücken und die Fläche untersuchen. Die Feuerwehr kann den Brandherd wegen der Explosionsgefahr dann nicht direkt bekämpfen. Das Feuer kann sich ungehindert ausbreiten. Wie in diesem Jahr kam den Feuerwehrleuten der Regen zu Hilfe.

Brandbekämpfung hat in Brandenburg Tradition. Schon in Preußen saßen Waldwächter auf Türmen und beobachteten das Geschehen in den Weiten der Mark. Entdeckten sie ein Feuer, gaben sie mit Fahnen Signale an den nächsten Wachturm, bis die Feuerwehr benachrichtigt war. Die DDR verbesserte das System, aber auch hier saßen Menschen auf den Türmen und funkten Feuermeldungen.

Technischen Fortschritt nutzen

Erst Mitte der 90er-Jahre entstanden dann Überlegungen, den technischen Fortschritt zu nutzen. Anstatt Menschen beobachten jetzt 107 Kameras in 38 Meter Höhe den Wald in Brandenburg. Raimund Engel war von Anfang an dabei. Der 53-jährige Düsseldorfer studierte Forstwirtschaft in Göttingen und kam danach im Zuge der Behördenpartnerschaft zwischen Nordrhein-Westfalen und Brandenburg zum Aufbau der Verwaltung nach dem Ende der DDR nach Potsdam.

Brandenburg ist immer wieder von massiven Waldbränden betroffen. Auf einem Drittel der Landesfläche wächst Wald. Wegen der vielen Kiefern, der geringen Niederschläge und der leichten Sandböden gilt Brandenburg als das Land mit der höchsten Waldbrandgefahr. Ein Drittel aller Waldbrände Deutschlands ereignet sich hier. Deshalb hat die EU Brandenburg als Gebiet mit hohem Waldbrandrisiko klassifiziert und unterstützt den Brandenburger Waldbrandschutz auch finanziell.

Hauptursache für die Brände ist fahrlässige Brandstiftung, meist durch das achtlose Wegwerfen einer Zigarettenkippe ausgelöst. Aber auch die Funken landwirtschaftlicher Maschinen können Waldbrände auslösen.

