XXL-Galerie In Bildern: So kämpft die Feuerwehr gegen den Waldbrand

Eine Evakuierung wegen des verheerenden Waldbrandes bei Potsdam konnte abgewendet werden. Doch die Löscharbeit der Helfer dauert an.

Potsdam. Zahlreiche Einsatzkräfte kämpfen weiter gegen den schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam. Ausgebrochen war das Feuer aus bisher unbekannter Ursache in dem Waldstück an der Autobahn 9. Anschließend hatte es sich sehr schnell westlich vom Beelitzer Ortszentrum ausgebreitet - von rund 90 Hektar brennendem Wald war die Rede. Entgegen erster Befürchtungen konnten die Bewohner der Ortschaft Fichtenwalde aber in ihren Häusern bleiben.

