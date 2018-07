Großer Waldbrand: Lange Staus nach Autobahnsperrung

Potsdam. In der Nähe des Autobahndreiecks Potsdam steht seit dem Donnerstagnachmittag ein mehrere Hektar großes Stück Wald in Flammen. Die Polizei sperrte die Autobahn 9 von Berlin nach Leipzig bei Beelitz komplett. Betroffen waren auch der Berliner Ring (A10) Richtung Dreieck Spreeau zwischen den Dreiecken Werder und Potsdam und Richtung Dreieck Werder zwischen dem Dreieck Nuthetal und dem Dreieck Potsdam, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Infolge der Sperrungen kam es am Abend zu massiven Staus. Sie zogen sich bis zur Autobahn 2, die Magdeburg mit Berlin verbindet. Die Sperrungen wurden notwendig, weil dichte Rauchschwaden eine Gefahr darstellen. Zudem soll der Weg für die Einsatzkräfte der Autobahn freigehalten werden.

Umfahrungen seien kaum möglich. Aus Richtung Süden solle man auf der A9 am besten in Niemegk abfahren und via Treuenbrietzen, Luckenwalde und Ludwigsfelde fahren. Von Westen (A2) kommend die A10 in Richtung Dreieck Havelland nutzen, riet die VIZ. Autofahrer sollten das Potsdamer Stadtgebiet nicht zur Umfahrung nutzen.

Aktuelle Bilder unseres #Hubschrauber​s von der #A9 in der Nähe von #Fichtenwalde.

Die Autobahn ist gegenwärtig noch gesperrt. Denken Sie an die #Rettungsgasse und halten Sie die Zufahrtswege frei! #Waldbrand pic.twitter.com/rXJQRu0Yoh — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 26, 2018

Wald steht auf drei mal drei Kilometern in Flammen

Dutzende Hektar Kiefernwald sind in Flammen aufgegangen. Rund 200 Feuerwehrleute kämpfen gegen das Feuer und versuchen, ein Übergreifen auf die Ortschaft Fichtenwalde zu verhindern, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten.

Das Innenministerium in Potsdam richtete einen Krisenstab ein, wie Sprecher Ingo Decker mitteilte. Die Federführung liege aber weiter beim Landkreis. Das besondere an dem Feuer sei, dass eine Ortschaft und eine große Autobahn angrenzten. Es sei deshalb nicht mit Bränden in jüngster Zeit auf Truppenübungsplätzen vergleichbar, die meist abgelegen sind.

Die Bewohner in Fichtenwalde wurden gebeten, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Am frühen Abend erklärte der zuständige Landkreis Potsdam-Mittelmark allerdings, dass die Feuerwehr davon ausgehe, eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern zu können. Fichtenwalde zählt rund 2800 Einwohner, von einer Evakuierung könnten laut Ortsvorsteher Tilo Köhn etwa 200 bis 300 Bewohner betroffen sein.

Einsatzkräfte der Feuerwehr auf der A9 in der Nähe des Autobahndreiecks Potsdam

Foto: dpa/Christian Pörschmann

Auf der Seite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe werden die Bewohner des Ortes Fichtenwalde gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. "Legen Sie Kleidung und wichtige Dokumente/Medikamente bereit. Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen an. Informieren Sie sich über alle verfügbaren Medien", heißt es auf der Seite.

Tilo Köhn, der Ortsvorsteher von Fichtenwalde, einem Ortsteil von Beelitz, sagte dem dpa-Audiodienst, für den Fall der Fälle seien bereits Ersatzquartiere gesucht worden. Allerdings seien viele Feuerwehrkräfte im Einsatz und es sei nur eine Vorsichtsmaßnahme. „Wenn die Situation so bleibt, wie sie im Moment ist, wird eine Evakuierung nicht notwendig sein.“

Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten Raimund Engel dürfte das Feuer seitlich der Autobahn 9 entstanden sein. Anschließend habe es sich rasend schnell ausgebreitet, sagte er der dpa. Es sei mit 90 Hektar der bislang größte Brand in einem Kiefernwald in Brandenburg in diesem Jahr.

Es ist ernst: In #Fichtenwalde könnte gleich evakuiert werden. https://t.co/kWIdtEjfKi — Hannah Suppa (@hannah_suppa) July 26, 2018

Feuer auch bei Jüterbog

Auch auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming) brach ein Feuer aus. Der Brand hatte sich am Donnerstag auf 25 Hektar ausgebreitet. Er dehne sich derzeit jedoch nicht weiter aus, sagte ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle in Brandenburg am Donnerstagvormittag. Auf dem Gelände sei die Brandbekämpfung besonders gefährlich, weil der ehemalige Übungsplatz mit Munitionsresten kontaminiert sei. Feuerwehrmänner benetzten die umliegenden Wege, so dass die Flammen nicht übergreifen. Vor Ort stehen Container mit 15 000 Liter Wasser, hieß es.

In der Region gilt wegen der aktuellen Hitze und Trockenheit die höchste Waldbrandwarnstufe. In Brandenburg war es zuletzt mehrfach zu Bränden auf früheren Truppenübungsplätzen gekommen.

Abkühlung ist vorerst nicht in Sicht: In Berlin und Brandenburg soll es auch am Freitag wieder hochsommerlich heiß werden. Die Temperaturen können in der Region auf bis zu 34 Grad klettern, wie der Deutsche Wetterdienst auf seiner Internetseite mitteilte. Nach einem sonnigen Morgen sollen sich Quellwolken bilden. Nur in der Südosthälfte bestehe „sehr geringes Gewitterrisiko“, hieß es.

Rauch steigt bei einem Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Teltow-Fläming) auf.

Seit dem 25. Juli brennt der Wald auf einer Fläche von inzwischen etwa 40 Hektar.

Auf dem Gelände sei die Brandbekämpfung besonders gefährlich, weil auf dem ehemaligen Übungsplatz Munitionsreste liegen.

Andreas Meißner von der Naturlandschaften Brandenburg plant mit Feuerwehrleute und Forstmitarbeiter den Einsatz bei einem Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz.

Feuerwehrleute und Forstmitarbeiter sind bei dem Waldbrand im Einsatz.



Feuerwehrmänner benetzten die umliegenden Wege und verhindern so ein Übergreifen der Flammen

Das Feuer brannte trotzdem weiter.



Mehr zum Thema:

Charlottenburg-Wilmersdorf stoppt Griller wegen Trockenheit

Friedrichshain-Kreuzberg verhängt komplettes Grillverbot

Erhöhte Waldbrandgefahr – diese Regeln sind zu beachten

( BM/dpa )