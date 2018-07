Der Medikamentenskandal wurde lange vertuscht

Potsdam. Der Sommer ist nicht die Jahreszeit für Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke). Im vergangenen Jahr wurde sie im Italienurlaub von einem umstürzenden Baum schwer verletzt, in diesem Jahr hat sie sich mit einem umfassenden Medikamentenskandal auseinanderzusetzen, der sie am Ende möglicherweise das Amt kosten wird.

Monatelang handelte ein Brandenburger Unternehmen mit illegalen Medikamenten, obwohl im Ministerium Zweifel über die Herkunft der Arzneien bekannt waren. Geschehen ist allerdings nichts. Am Mittwoch entschuldigte sich Golze bei den betroffenen Patienten und deren Angehörigen. „Ich bedaure es zutiefst, dass die Aufsichtsstrukturen nicht funktioniert haben“, sagte Golze auf einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Brandenburger Landtag. Das sei ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Behörde. „Ich habe selbstverständlich ein großes Interesse daran, dass so etwas nie wieder passiert“, sagte Golze.

Skandal wurde lange vertuscht

Nach den bisherigen Erkenntnissen hat der Brandenburger Pharmahändler Lunapharm mit illegalen Medikamenten aus Griechenland gehandelt. In der Folge haben offenbar zwei Mitarbeiter des zuständigen Dezernats des Landesamtes für Gesundheit über einen langen Zeitraum versucht, Verdachtsmomente gegen die Firma zu vertuschen und der Behördenleitung Informationen vorzuenthalten. Erst nachdem der griechische Absender der Medikamente aufflog, ist der Fall in der vergangenen Woche bekannt geworden.

Gegen zwei Mitarbeiter des Landesamtes wurde Strafanzeige gestellt, möglicherweise ist eine dritte Person beteiligt. Das legen Auskünfte der Brandenburger Staatsanwaltschaft nahe, die am Mittwoch im Ausschuss erfolgten. Genauere Angaben wollte die Anklagebehörde vor dem Hintergrund des laufenden Verfahrens jedoch nicht machen. Sie ermittelt gegen Lunapharm wegen des Verdachts der Hehlerei und gegen die beiden Mitarbeiter wegen Vorteilsnahme.

Bemerkenswert an diesem Fall ist, dass die beiden Mitarbeiter über so einen langen Zeitraum hinweg das Gesundheitsministerium täuschen und den Skandal vertuschen konnten. Spätestens seit dem März vergangenen Jahres lagen dem Landesamt Informationen vor, dass es sich bei den Medikamenten wohl um gestohlene Arzneien handelte, die sowohl einen Rückruf der Medikamente als auch ein Handelsverbot für Lunapharm gerechtfertigt hätten. Doch die beiden Mitarbeiter behielten die Informationen für sich.

Grundlegende Veränderungen in der Medikamentenaufsicht

Eine beteiligte Mitarbeiterin sagte sogar beim Landeskriminalamt als Zeugin aus, ohne ihre Vorgesetzten oder das Ministerium zu informieren. Auch die dafür notwendige Aussagegenehmigung ihres Arbeitgebers holte sie nicht ein. Und auch das Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft an das Landesamt für Gesundheit fand keinen Eingang in die Akte. Es sei schwer vorstellbar, dass das Vorgehen der beiden Mitarbeiter ohne kriminelle Energie erfolgte, sagten Golze und der Präsident des Landesamtes für Gesundheit, Detlev Mohr.

Gleichzeitig kündigte die Ministerin grundlegende Veränderungen bei den Überwachungs- und Aufsichtsbehörden an. Ihr Haus werde die Behörden im Hinblick auf Kommunikations- und Entscheidungswege „auf den Kopf stellen“, sagte Golze. „Es besteht großer Handlungsbedarf.“ Das gilt auch für das Personal. Von den acht Stellen in der Medikamentenaufsicht sind derzeit vier nicht besetzt, eine Mitarbeiterin hört zum Ende des Monats auf.

Opposition beklagt Versagen der Ministerin

Die Opposition wittert hinter dem Skandal ein Versagen der Ministerin. Man gewinne zunehmend den Eindruck, „dass hier zwei, drei Leute in untergeordneten Dezernaten unkontrolliert frei im Raum agieren konnten“, sagte die Gesundheitsexpertin der Grünen, Ursula Nonnemacher. „Es ist der größte Medikamentenskandal, den wir in Brandenburg haben“, sagte der Gesundheitsexperte der CDU, Raik Nowka. Das Unternehmen habe in zwei Jahren einen Umsatz in Höhe von 17 Millionen Euro mit Medikamenten aus Griechenland gemacht.

Der Handel mit illegalen Medikamenten ist ein Milliardengeschäft. Allein die gesetzlichen Krankenkassen geben pro Jahr 37 Milliarden Euro für Arzneien aus. Skandale ranken sich regelmäßig um sogenannte Re-Importe. Täter kaufen demnach Medikamente in Afrika oder dem Nahen Osten ein, etikettieren sie um und verkaufen sie in Europa zu einem Vielfachen des Einkaufspreises. Lunapharm bezog die Medikamente von einer griechischen Apotheke, die von einem Deutsch-Ägypter betrieben wurde, dem bereits vor Jahren der Handel von Medikamenten in Brandenburg untersagt worden war.

