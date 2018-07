Hund "Zorro" aus Brandenburg riss sich in den Alpen los und geriet in eine Felsspalte. Seine Besitzer riefen die Bergwacht.

Bergwacht Entlaufener Hund aus Brandenburg in den Alpen gerettet

Bad Reichenhall. Der weggelaufene Jagdhund eines Urlauber-Ehepaars aus Brandenburg ist nach einer stundenlangen Bergungsaktion in den Bayerischen Alpen gerettet worden. Wie das Rote Kreuz mitteilte, schlüpfte Rüde „Zorro“ am Sonnabend während eines Spaziergangs in einem Wald aus seinem Halsband und folgte einer Fährte.

Das Pärchen wartete eine Stunde lang darauf, dass ihr Hund wieder zurückkommt - vergeblich. Dann machten sie sich auf den Rückweg, wobei sie „Zorro“ bellen und winseln hörten, aber nicht sehen konnten. Erst der Bergwacht gelang es, den hilflosen Rüden zwischen den Felswänden zu orten, wo das Tier aufgeregt hin- und herlief.

Die Retter der Bergwacht seilten sich in dem steilen Gelände ab und sicherten den Hund mit einer Schlinge. Anschließend brachten sie ihn zurück ins Tal. Die glücklichen Urlauber nahmen „Zorro“ nach mehr als vier Stunden wieder in Empfang. Als Dankeschön lud das Pärchen die gesamte Rettungsmannschaft zum Abendessen ins Wirtshaus ein.

