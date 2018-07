Kriminalität Polizeieinsatz zu Bedrohung an Schule: Entwarnung

Königs Wusterhausen. Weil im Internet von einer Bedrohung gesprochen wurde, hat die Polizei eine Schule in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) durchsucht. Hinweise auf eine Gefährdung seien am Mittwoch nicht gefunden worden, teilte die Polizei mit. Der Einsatz begann demnach vor Schulbeginn, eine Evakuierung des Gebäudes war nicht notwendig. Die Beamten hätten auch das Schulgelände durchsucht. Die Polizei ermittelt wegen Vortäuschens einer Straftat. Der Einsatz war angeordnet worden, nachdem in einem sozialen Netzwerk im Internet eine Bedrohung für den letzten Schultag ausgesprochen worden sein soll. Worum es genau ging, wollte die Polizei nicht mitteilen.

( dpa )