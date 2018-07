Die legendäre Olsenbande feiert 50. Geburtstag

Potsdam. „Ich hab da einen genialen Plan“, pflegte Egon Olsen seiner Bande zu verraten, bevor er seine Gangsterkollegen zielsicher in das Gefängnis von Albertslund führte. Die dänischen Filme über die Olsenbande erlangten in der DDR Kultstatus, im Westen dagegen floppte die Serie. Das Filmmuseum Potsdam widmet sich in einer Ausstellung nun dem 50-jährigen Jubiläum der dänischen Gaunerbande.

Das Trio wurde angeführt vom kleinen Egon, einem Tresorknacker mit Nadelstreifenanzug, Melone und Zigarre, der bei jedem Knast-Aufenthalt einen neuen „todsicheren“ Plan ausheckte. Ein Stehaufmännchen, denn jeder seiner sicheren Pläne ging mit ebenso großer Sicherheit am Ende daneben. Insgesamt 14 Filme entstanden rund um das dänische Trio.

Die Schau zeigt die Olsens auch in anderen Rollen

In der Ausstellung, die am kommenden Dienstag um 19 Uhr feierlich eröffnet wird, sind Originalrequisiten und –kostüme aus den Filmen zu sehen, Leihgaben privater Sammler erzählen auch vom Leben der Schauspieler außerhalb der Filmstudios. Auch dem Team hinter den Kulissen widmet sich die Ausstellung, die von einem umfassenden Programm begleitet wird. „Das feste Team spielte eine wichtige Rolle im dänischen Kino und Fernsehen“, sagt die Sprecherin des Potsdamer Filmmuseums, Christine Handke. „Sie produzierten weit mehr als nur die Olsenbanden-Filme.“ So sind Ove Sprogøe, der Darsteller des Egon, als Brecht-Interpret und Atomwaffen-Gegner zu sehen, Poul Bundgaard (Kjeld) als Filmbaby und Operettentenor und Morten Grunwald (Benny) als späterer Theaterintendant.

Der riesige Erfolg der Ganoven-Klamotten beim DDR-Publikum hatte die dänischen Schauspieler anfangs überrascht. Heute erinnert sich der 83-jährige Grunwald, die Filme seien soziale Satire gewesen: Der kleine Mann gegen die Reichen und Mächtigen. Dazu viel Improvisation und Einfallsreichtum, der dafür sorgte, dass sich so mancher Trabbi-Bastler in den Gaunern Egon, Benny und Kjeld wiederfand.

Natürlich habe es in der DDR einfach viel weniger Filme im Fernsehen gegeben, sagt Grunwald, der als Einziger des Gaunertrios noch am Leben ist und am Dienstag bei der Ausstellungseröffnung dabei sein will. „Aber es war auch der Traum von Freiheit und einem anderen Dasein für dieses unterdrückte Volk.“ Wie viele Ostdeutsche auch, träumten Kjeld und vor allem seine Frau Yvonne in den Filmen immer von der spanischen Urlaubsinsel Mallorca und schafften es tatsächlich noch dahin – im Gegensatz zu den meisten DDR-Bürgern in der damaligen Zeit.

„Mächtig gewaltig“ gibt es im Original so nicht

Ein weiterer Teil der Ausstellung widmet sich der Frage, warum die Filme in der DDR so erfolgreich, im Westen dagegen weitgehend ignoriert wurden. Eine These lautet, dass die Synchronisation im Westen viel schlechter war. Die DDR-Fassung war dagegen stilgebend. Nicht in allen Details entspricht die Defa-Synchronisation dem dänischen Original. Ein Dialog, in dem Nato-Geheiminformationen auftauchten, wurde damals entschärft. In der DDR-Fassung ist stattdessen die Rede von Informationen, „die so geheim sind, dass niemand weiß, ob man überhaupt wissen darf, dass man das gar nicht wissen darf“ – was das Ostpublikum prompt als Anspielung auf die Stasi verstand.

Und auch der wohl berühmteste Olsenbanden-Ausruf ist eine Erfindung der ostdeutschen Synchronsprecher. „Mächtig gewaltig“ gibt es im Original so nicht. Im Dänischen ruft Gauner Benny stattdessen „Skidegodt!“ – was so viel heißt wie „Scheißegut“ – und den Übersetzern wohl zu unflätig war.

Für den Misserfolg im Westfernsehen könnte auch gesorgt haben, dass die tölpelhafte Art der Protagonisten bereits durch Komiker wie Didi Hallervorden und Harald Juhnke, aber auch durch Comicvorlagen wie den Panzerknackern bei Donald Duck oder den Dalton-Brüdern in den Lucky-Luke-Episoden besetzt waren.

Das Kopenhagener Gefängnis liegt jetzt am Egon-Olsens-Vej

In Dänemark, meint Schauspieler Grunwald, sei die Olsenbande auch deshalb so gut angekommen, weil sie trotz aller Satire die Liebe zum eigenen Land zeigte. In einer Jubiläumsausstellung mit Filmrequisiten ließ sich eine 67-jährige Besucherin kürzlich so sehr mitreißen, dass sie Egons auf Papier festgehaltenen genialen Plan einfach einsteckte, erzählt der Schauspieler. Als sie sah, dass sie beim Diebstahl gefilmt wurde, meldete sich die Frau bei der Polizei.

Auch die dänischen Behörden beweisen bei der Olsenbande Humor. Die Straße, die auf das Gefängnis außerhalb von Kopenhagen zuführt, heißt inzwischen Egon-Olsens-Vej – jedenfalls zum Teil, denn das Gefängnis selbst wollte dann doch lieber seine alte Adresse („Gefängnisweg“) behalten.

„Mächtig gewaltig!“ Die Olsenbande kommt nach Potsdam. 4. Juli 2018 bis 17. Februar 2019 im Filmmuseum Potsdam, Breite Straße 1 A, Eintritt: 4,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro

( mit dpa )