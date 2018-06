Feuerwehr: So soll eine Rettungsgasse aussehen

Potsdam. Es war das Schreckensszenario für Rettungskräfte: Sanitäter und der Notarzt mussten vier Kilometer lang laufen, um an den Unfallort zu gelangen. Die Fahrspuren auf der Baustelle der Autobahn 24 bei Herzsprung waren zu schmal, um eine Rettungsgasse bilden zu können. Die Rettungsfahrzeuge blieben im Stau stecken. „Nichts brennt sich tiefer in das Gedächtnis ein, als der Gedanke: Ich hätte noch retten können, aber ich bin zu spät gekommen“, sagt der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Berlin-Brandenburg, Werner-Siegwart Schippel. „Der Lernbedarf ist riesig.“

Wegen Vorfällen wie diesen Anfang Juni veranstaltet der Feuerwehrverband mit Unterstützung von Lotto Brandenburg an diesem Wochenende den Aktionstag Rettungsgasse. „Es geht um die Möglichkeit, Hilfe zu leisten“, sagt Schippel, der an diesem Morgen wieder selbst im Stau stand und bemerkte, dass nur wenige Autofahrer auf der Autobahn im Stau eine Rettungsgasse bilden.

Am Sonnabend will die Feuerwehr nun auf Rastplätzen und in Feuerwachen Aufklärung betreiben. Es werden Tausende Autoschwämme an die Kraftfahrer verteilt. Darauf ist ein Piktogramm aufgedruckt, dass den Weg zur Rettungsgasse zeigt: „Linke Spur nach links, alle anderen Spuren nach rechts“, steht darunter.

Ohne Abstand keine freie Fahrt für die Einsatzwagen

Schippel weist auf zwei weitere Umstände hin: Wichtig sei, auch im Stau Abstand zum Vordermann zu halten. „Ohne Abstand kann keine Rettungsgasse gebildet werden, weil der Platz fehlt, nach links oder rechts auszuweichen.“ Außerdem solle schon damit angefangen werden, wenn der Verkehr bereits langsamer fließt.

„Das Thema ist ein Dauerbrenner“, sagt auch Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD), die die Aktion unterstützt. „Wir müssen immer wieder in die Köpfe kriegen, dass eine Rettungsgasse Leben retten kann“, sagt Schneider. Künftig werde möglicherweise verstärkt auch die Gegenfahrbahn gesperrt, um Rettungskräfte nicht zu behindern. Dazu sei keine Gesetzes- oder Verordnungsänderung nötig, das könne die Polizei im Falle eines Unfalls anordnen. „Auch, wenn eine Totalsperrung zu noch mehr Stau führt“, sagte Schneider.

„Wenn es sich anbietet, dann machen wir das schon regelmäßig“, sagt der Sprecher der Brandenburger Polizei, Mario Heinemann. „Das entscheiden die Kollegen vor Ort.“ Denkbar sei auch, die Fahrzeuge bei Unfällen an Baustellen auf eine Fahrbahn zu leiten, um die zweite für Rettungskräfte frei zu halten. „Aber ob sich die Autofahrer daran halten, muss man sehen“, sagt Heinemann. Die Polizei begrüße jedenfalls alle Überlegungen, die Anfahrt für die Rettungskräfte zu erleichtern. Bei der großen Baustelle auf der A 10 rund um Michendorf seien die Fahrspuren deshalb etwas breiter angelegt, um im Ernstfall eine Rettungsgasse bilden zu können.

Sperrung der Gegenfahrbahn ist keine Dauerlösung

Nach dem Unfall auf der A 24 haben die private Havellandautobahn-Gesellschaft und die Feuerwehr Ostprignitz-Ruppin ebenfalls reagiert. Künftig soll hier bei Unfällen im Baustellenbereich die Gegenfahrbahn gesperrt werden, kündigte Kreisbrandmeister Olaf Lehmann als Konsequenz an. Die Autobahn wird noch vier Jahre lang vom Bund saniert.

Der ADAC sieht das Problem zweischneidig. „Die Rettung hat Vorrang, es wäre skandalös, wenn Menschen zu Schaden kommen, weil Rettungskräfte nicht durchkommen“, sagt der Leiter Verkehr des ADAC Berlin-Brandenburg, Jörg Becker. In diesen Fällen sei dann die Sperrung der Gegenfahrbahn angesagt. „Aber das kann keine Lösung auf Dauer sein“, sagt Becker. Vielmehr müssten Baustellen von vornherein so gestaltet werden, dass das Bilden einer Rettungsgasse möglich ist – auch wenn das bedeute, dass die Baustelle länger in Betrieb sei. Aus Sicht des Automobilclubs wäre auch denkbar, den Verkehr versetzt fließen zu lassen, damit die Fahrzeuge im Notfall auf eine Spur wechseln könnten.

Um weiter Aufklärungsarbeit zu leisten, will die Landesregierung beteiligte Verbände beteiligen. In der übernächsten Woche trifft Verkehrsministerin Schneider Vertreter von Speditionen und anderen Berufskraftfahrern, um für mehr Sensibilität im Straßenverkehr zu werben.

Aus Sicht der Feuerwehr ist das der richtige Weg. „Vor allem der Schwerlastverkehr und die Busse stellen ein Riesenproblem dar“, sagt Feuerwehrmann Thomas Lemmler aus Königs Wusterhausen. „Wenn drei Lastwagen im Stau nebeneinanderstehen, kommt niemand mehr vorbei.“

