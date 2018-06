Wenn aus Toten Schmuck wird

Potsdam. Nur Weniges ist so persönlich wie der Umgang mit Trauer, nachdem man einen Angehörigen verloren hat. Experten sind sich dennoch einig, dass Friedhöfe ein elementar wichtiger Ort sind, um dort um die Gestorbenen zu trauern. In Brandenburg wird im Landtag derzeit aber eine alternative Idee diskutiert: Die Landespolitiker denken darüber nach, sogenannte Diamantbestattungen zuzulassen und dafür das Bestattungsgesetz zu ändern. Hierfür würde bei Feuerbestattungen die Entnahme von Totenasche erlaubt werden. Daraus könnten dann Diamanten hergestellt werden. Diese Erinnerungsdiamanten, wie sie auch genannt werden und die beispielsweise schon in der Schweiz gefertigt werden, entstehen aus dem Kohlenstoff der Asche von Verstorbenen.

Grundsätzliche Pflicht zu einer Erdbestattung

Bisher muss die Totenasche immer komplett beigesetzt werden. In einem Gesetzesentwurf der rot-roten Landesregierung in Potsdam heißt es jetzt aber: „Die Entnahme einer geringfügigen Menge der Totenasche ist zulässig, wenn dies dem schriftlich verfügten Wunsch der verstorbenen Person entspricht und der Verwendungszweck dem sittlichen Empfinden der Allgemeinheit nicht widerspricht.“ In Deutschland ist diese Art des Umgangs mit der Asche eines Verstorbenen nicht nur unüblich, sondern auch verboten. Obwohl das Bestattungsrecht Ländersache ist, weichen die Regeln bundesweit kaum voneinander ab: Generell gibt es eine Pflicht zur Erdbestattung auf einem Friedhof, in einer Urne oder in einem Sarg.

Das sieht auch Berlin so: Die Berliner Morgenpost hat bei der verantwortlichen Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung nachgefragt, ob eine Gesetzesänderung wie in Brandenburg auch hierzulande ansteht. „In Berlin ist derzeit nicht geplant, das Bestattungsgesetz zu ändern“ teilte Sprecher Christoph Lang mit.

Kirchen wehren sich vehement gegen Gesetzentwurf

Und auch die beiden großen christlichen Kirchen wehren sich nun vehement gegen den neuen Gesetzentwurf in Brandenburg. Ein Mensch bleibe nach seinem Tod einzigartig und unvergessen, heißt es in einer am Montag veröffentlichen Erklärung des evangelischen Bischofs Markus Dröge und des katholischen Berliner Erzbischofs Heiner Koch. „Er sollte nicht zu einer Sache gemacht werden, die von einzelnen Personen in Besitz genommen wird.“

Da die Gesetzesänderung auch innerhalb der Fraktionen im brandenburgischen Landtag umstritten ist, haben mehrere Parteien bereits angekündigt, die Entscheidung keinem Fraktionszwang zu unterwerfen. Es wird daher auch mit zahlreichen Änderungsanträgen einzelner Abgeordneter gerechnet. Die Abstimmung ist für kommende Woche geplant.

Bestatter-Innung wirbt für Gesetzesänderung

Der Obermeister der Bestatter-Innung in Berlin-Brandenburg, Rüdiger Kußerow, warb auf einer Landespressekonferenz hingegen für eine Öffnung des Gesetzes. Es könnte erstmals in Deutschland zulassen, dass aus Totenasche zum Beispiel kleine Diamanten hergestellt werden. Bisher gibt es diese Möglichkeit schon im Ausland, sagte Kußerow. So könnte etwa eine Leiche in Deutschland im Krematorium verbrannt und die Urne dann in die Schweiz gebracht werden, wo ein Teil für Schmuck oder eine Mini-Urne genutzt werde. „Wer sagt uns, wie Bestattungskultur sein soll?“, fragte Kußerow. Vor einigen Jahren noch seien Urnenbestattungen im Wald heftig diskutiert worden, heute sei dies akzeptiert, sagte der Bestatter.

Der Vize-Chef des Berufsverbands privater Krematorien in Berlin-Brandenburg, Gerd Rothaug, meinte, auch ein großer Teil der Christen habe nichts gegen eine Ascheentnahme. Die Kirchenleitung habe womöglich den Basisbezug verloren. Um zu vermeiden, dass die Asche später im Müll lande, solle es ein kostenloses Angebot zur späteren Beisetzung solcher Schmuckstücke geben.

Die Leiterin des Katholischen ­Büros Berlin-Brandenburg, Martina Köppen, sprach sich gegen eine Kommerzialisierung von Bestattungen aus. Zahlreiche Folgeprobleme seien im Gesetzesentwurf noch ungeklärt: So stelle sich etwa die Frage, wie ein Verstorbener seine Einwilligung kundgetan haben müsse oder welche Mengen entnommen werden dürften.

Gefordert: Neue Regelungen für Tot- und Fehlgeburten

Auf Kritik der Kirche stoßen auch Regelungen, wie in Potsdam mit Tot- und Fehlgeborenen umgegangen werden soll. „Wir fordern die Einführung einer Bestattungspflicht für Tot- und Fehlgeborene, unabhängig von der Grammzahl. Jede Begrenzung auf eine Grammzahl ist willkürlich gesetzt“, hieß es in der Erklärung der Bischöfe. Nach der bisherigen Rechtslage in Brandenburg fallen Totgeborene mit einem Gewicht von unter 1000 Gramm nicht unter das Bestattungsgebot. Berlin fährt hier eine andere Linie als Brandenburg: Seit 2013 können in der Hauptstadt auch Kinder mit einem Gewicht unter 500 Gramm – sogenannte Sternenkinder – standesamtlich eingetragen und bestattet werden.