Seltsame Brandenburg-Werbung: Alexa spielt die Spargelflöte

Potsdam. Es ist Spargelzeit. Das ist unübersehbar. An fast jeder Ecke gibt es ihn zu kaufen. Grün oder weiß. Er wird heiß serviert, mit Schnitzel oder Schinken, oder kalt im Salat. Einige Eisdielen haben sogar Spargeleis auf der Karte.

Die Werber von Scholz & Friends ("Brandenburg – es kann so einfach sein") haben sich jetzt eine ganz neue Variante als Werbung für das Nachbarland ausgedacht: Seit Donnerstag wirbt die 27-jährige Alexa aus Peitz – in Anlehnung an den gleichnamigen Sprachassistenten des Onlinehändlers Amazon – mit einem ganz besonderen Instrument: Auf Wunsch spielt sie auf einer Panflöte aus Spargelstangen (www.es-kann-so-einfach-sein.de).

Zum Piepen, möchte man sogleich ausrufen. Wie früher die Panflöten-Gruppen aus Südamerika durch die Welt zogen, so wird also künftig Alexa umher reisen, kräftig für die Vorzüge Brandenburgs werben und singen: Spargel – er kann so Flöte sein!

Mehr zum Thema:

In diesem Video macht Brandenburg das Leben in Berlin nieder