Neues Handbuch Zahl der "Reichsbürger" in Brandenburg steigt an

Potsdam. In Brandenburg gibt es derzeit etwa 600 sogenannte Reichsbürger, das sind 65 mehr als noch im vergangenen Jahr, bundesweit seien es bereits rund 18.000. Reichsbürger leugnen die Existenz des deutschen Staates und wehren sich massiv und mit meist abstrusen Schriftsätzen gegen Maßnahmen der Behörden.

"Im Sog der Pegida-Bewegungen hat die Szene der Reichsbürger und sogenannten Selbstverwalter in den vergangenen Jahren deutlich Zulauf bekommen", sagte Dirk Wilking vom Demos-Institut am Dienstag in Potsdam. "Die thematische Schnittmenge ist die Delegitimierung des Staates." In vielen Fällen handele es sich um gescheiterte Familienväter oder Bankrotteure, die mit einer abstrusen Weltsicht von ihrem eigenen Scheitern ablenken wollten, sagte Wilking.

Der Experte stellte die erweiterte Auflage des Handbuchs "Reichsbürger" vor, das Mitarbeitern von Verwaltungen, Gerichten und der Polizei Tipps zum Umgang mit Vertretern der Szene gibt. "Es geht nicht nur darum, Reichsbürger in die Schranken zu weisen", sagte der Extremismus-Experte. "Wir müssen ebenso verstehen, wie sie und ihr Milieu funktionieren." Die Handbücher haben eine Auflage von 8500 Exemplaren, davon sollen 3500 Bände in Sachsen verteilt werden.

Die oberste Regel laute, mit den Reichsbürgern nicht zu diskutieren, erläuterte Wilking. "Denn sie verfolgen damit das Ziel, Verwirrung zu stiften, um staatliche Stellen vom rechtlich gebotenen Handeln abzulenken." Auch der Schriftwechsel mit den Vertretern der Szene solle auf das absolut Notwendige beschränkt und Maßnahmen müssten konsequent vollstreckt werden.

Im Herbst 2016 hatte sich ein bewaffneter Reichsbürger im bayerischen Georgensgmünd verschanzt und einen Polizeibeamten erschossen. Die Polizei hatte dem Mann seine Waffen abnehmen wollen und war mit einem Spezialeinsatzkommando angerückt. Auch in Brandenburg wurden deshalb Verfahren gegen Reichsbürger eingeleitet, die waffenrechtliche Erlaubnisse hatten. In 26 Fällen wurden die Waffenscheine und die Waffen bereits eingezogen. In 13 weiteren Fällen laufen die Verfahren noch. Die Verfahren fußen darauf, dass bei Reichsbürgern aus Sicht der Behörden die für einen Waffenschein notwendige Zuverlässigkeit nicht gewährleistet ist, sagte der zuständige Abteilungsleiter im Innenministerium, Herbert Trimbach.

Aus Sicht von Brandenburgs Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger sind alle Reichsbürger extremistisch, weil sie den Staat nicht anerkennen. "Oft gibt es auch rechtsextremistische und antisemitische Bezüge, andere glauben wiederum, dass die DDR noch fortbesteht", erläuterte der Verfassungsschutzchef. Seine Behörde analysiert regelmäßig Schreiben, die von Reichsbürgern an Behörden verschickt werden. "Da sehen wir, welche Wahn-Variante gerade aktuell ist – und das nehmen wir dann auch als Hinweis für die Gefährlichkeit dieser Menschen."

Mehr zu Thema:

Bericht: Dutzende Reichsbürger im öffentlichen Dienst

Razzia bei Mitgliedern der "Reichsbürger" in Berlin

( ker/dpa )