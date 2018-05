Brandenburg gibt 500 Millionen Euro für neue Bäume aus

Brandenburg will seine Wälder robuster machen und in 25 Jahren erneut 500 Millionen Euro investieren.

Potsdam. Brandenburg baut den Wald um. 500 Millionen Euro sind in den vergangenen 25 Jahren bereits investiert worden, um aus den Kiefernwäldern, die es vor allem in Brandenburg gibt, robuste Mischwälder zu machen. In den kommenden 25 Jahren soll noch einmal so viel Geld in den Waldumbau gesteckt werden. "Das ist eine Generationenaufgabe und nichts, was man in 20 Jahren abschließen kann", sagt Carsten Leßner vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und zugleich Brandenburgs oberster Förster.

Denn die Umwandlung erfolgt behutsam. Erst wenn die bestehenden Kiefernwälder ausgewachsen sind – das ist nach etwa 80 Jahren der Fall – werden einzelne Bäume gefällt und durch junge Laubbäume ersetzt. Neben der natürlichen Erneuerung der Kiefernbestände kommen so neue Arten in den Wald – in Brandenburg vor allem Buchen und Eichen. "So können die jungen Bäume im Schatten der alten Bäume heranwachsen", sagt Leßner. Ein regelrechter Kahlschlag von Kiefernwäldern empfiehlt sich nicht, erklärt der Förster. Der Frost im Winter und die Stürme im Herbst könnten den Jungwald nachhaltig gefährden.

Wildbestände sind zu hoch

84.000 Hektar Wald wurden in Brandenburg so bereits umgewandelt. Der Kiefernanteil in Brandenburg liegt aber immer noch bei über 70 Prozent, sodass noch jahrzehntelang weiter Laubbäume gepflanzt werden müssen. Mit dem Umbau soll der Anfälligkeit der Kiefernwälder gegenüber Naturgefahren und schädigenden Insekten und Pilzen entgegengewirkt werden.

Auch das viele Wild in Brandenburgs Wäldern macht den Nachpflanzungen zu schaffen. Jeder zweite neue Baum weist Schäden auf. "Es ist uns bislang leider nicht gelungen, die Anzahl des Rotwildes auf ein gesundes Maß herunterzufahren", sagt Leßner. Vor allem Rehe und Hirsche schädigen die jungen Triebe der Laubbäume.

"Die Wildbestände sind noch nicht so, dass der Umbau überall gelingt", sagt Leßner. Auch ein relativ neuer Waldbewohner hilft da nicht. "Der Wolf geht eher auf Schafe und Rinder, weil er die leichter bekommen kann als ein Reh", sagt Leßner – und setzt daher weiter auf die Zusammenarbeit mit den Jägern im Land, die die Rotwildbestände senken sollen.

Mischwald ist positiv für den Grundwasserhaushalt

Die steigende Zahl an Stürmen stellt nach Auffassung Leßners dagegen keine erhöhte Gefahr für den Wald dar. Die Stürme erreichen in der Regel Brandenburg nicht mehr mit voller Kraft, da sie meist aus Westen über das Land ziehen und durch die Mittelgebirge abgeschwächt werden. Deswegen bildeten Sturmschäden, wie im Herbst 2017 durch "Xavier" die Ausnahme. "Xavier" zog aus Norden kommend, ungebremst über Brandenburg hinweg.

Der Umbau des Waldes ist aus mehreren Aspekten sinnvoll, erklärt Leßner. Er senkt die Gefahr, durch Waldbrände zerstört zu werden, weil Kiefern leichter brennen als andere Arten. Zudem werden viele Schädlinge abgehalten, weil sie Monokulturen lieber mögen als Mischwälder. Auch das Mikroklima verbessert sich, wenn mehrere Baumarten nebeneinanderstehen.

Und schließlich sind Mischwälder auch besser für den Grundwasserhaushalt. Da Kiefern ihre Nadeln ganzjährig tragen, benötigen sie zur Photosynthese auch das ganze Jahr über Nährstoffe und Wasser aus dem Boden. Das sei bei Laubbäumen nicht der Fall, da sie ihre Blätter abwerfen und im Winter eine Ruhephase einlegen. Das benachbarte Berlin, das unter einem möglichen Anstieg des Grundwassers leiden könnte, weil es Gebäude im historischen Stadtzentrum gefährdet, muss aber keine neue Gefahren befürchten. "Nur, weil wir den Wald umbauen, säuft Berlin nicht ab", beschwichtigt Leßner.

Brandenburg ist das waldreichste Bundesland Deutschlands. Es verfügt über 1,1 Millionen Hektar Wald.