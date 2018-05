Das sind die besten Erdbeerhöfe um Berlin

Potsdam. Es ist ein Experiment, das Obstbauer Gerhard Neumann jedes Jahr wiederholt: Im Supermarkt kauft er eine Stiege Erdbeeren, drapiert sie neben den Früchten von seinen eigenen Feldern und lässt seine Mitarbeiter probieren. Auch seine Kunden lädt der 79-Jährige zur Blindverkostung ein. Das Ergebnis sei jedes Mal eindeutig: "Selbst wenn unsere Erdbeeren halb reif vom Acker kommen, sind sie schmackhafter als die aus dem Laden", sagt Neumann, in dessen "Erntegarten" in Potsdam-Bornim sich auf 3,5 Hektar die Erdbeerpflanzen reihen.

"80 Prozent der Leute kaufen Erdbeeren, die schön aussehen. Aber wer einmal den Geschmackstest gemacht hat, lässt sich nicht mehr von der Optik blenden, sondern kauft Freilanderdbeeren von Obstbauern aus der Region", ist er überzeugt. "Sicher ist da auch mal eine faule Frucht dabei – das ist Natur."

Brandenburgs Erdbeerbauern erwarten eine Gute Ernte

Wie gut die märkischen Erdbeeren schmecken, davon überzeugte sich am Freitag auch Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD). Gemeinsam mit Klaus Henschel, Präsident des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg, eröffnete er auf dem Obstgut Franz Müller im Altlandsberger Ortsteil Wesendahl die Freilandsaison. Auf dem 1992 gegründeten Gut haben mittlerweile zwei Frauen das Sagen: Anke und Cathleen Wollanik kultivieren auf fünf Hektar Fläche sieben Sorten Erdbeeren. Gestartet werde mit "Flair".

Man erwarte eine gute Ernte, sagt Cathleen Wollanik. Anders als im Jahr zuvor, als die frühe Sorte vielfach erfroren sei, seien die Pflanzen diesmal gut durch den Winter gekommen. Lutz Kleinert vom Obstgut Marquardt bestätigt das. Den zähen Start ins Frühjahr habe die Natur längst ausgeglichen. Zur Brandenburger Landpartie am zweiten Juniwochenende beginnt bei ihm die Zeit der Selbstpflücker. Derzeit gebe es nur einige Unbefugte – Krähen.

Bauern macht die anhaltende Trockenheit Sorgen

Mit Folien, gedacht zum Schutz vor Frost, könnten sich die Obstbauern auch diese ungebetenen Gäste vom Hals halten. Aber davon halten viele Landwirte nichts. "Die Pflanzen müssen sich auf dem Boden mit den Witterungsbedingungen auseinandersetzen", sagt Obstbauer Neumann. Dadurch würden sie widerstandfähiger. "Und sie bilden Substrate, die sich positiv aufs Aroma auswirken. Beeren, die auf der Erde gelegen haben, schmecken besser."

Derzeit macht Neumann der ausbleibende Regen Sorgen. "Dann muss ich die Erdbeeren 24 Stunden am Tag beregnen lassen." Das ziehe enorme Stromkosten nach sich. Überhaupt könne man vom Erdbeeranbau nicht reich werden. Zumindest nicht als kleiner Obstbauer, der ohne Maschinen auskomme. Das Obst werde von Hand geerntet, die Bäume würden von Hand beschnitten. Löhne machten 60 Prozent seiner Kosten aus. Auf Dauer werde sich deshalb so mancher Obstbauer nicht am Markt behaupten können, glaubt Neumann. Was er bedauert, denn der Obstbau sei ein Stück Kulturgeschichte – "gerade hier in der Region, wo Gartenkünstler Peter Joseph Lenné im 19. Jahrhundert mit seinen Obstgärten die Landschaft geprägt hat".

Obstbauer Stefan Lindicke aus Werder baut schon im zweiten Jahr keine Erdbeeren mehr an, sieht das aber nicht als endgültige Entscheidung. "Wir mussten Flächen wechseln", begründet er. Das sei der Vorteil bei der Erdbeerkultur: "Man kann jedes Jahr neu entscheiden, ob man Erdbeeren kultivieren will." Derzeit kooperiert Lindicke mit befreundeten Obstbauern, verkauft deren Freilandfrüchte.

Obstbauer Robert Dahl bietet in "Karls Freizeitpark" in Elstal zwar seine eigenen Früchte an, jedoch sind diese nicht auf märkischem Boden gewachsen. Von seinen Feldern rund um Rövershagen (Landkreis Rostock) werden die roten Vitaminbomben täglich zu den Verkaufsständen in Berlin und auf den Erlebnishof nach Elstal (Havelland) geliefert. Viele Erdbeeren, die in der Region verzehrt werden, kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. "Nur knapp 20 Prozent stammen aus der Region", sagt Jens-Uwe Schade, Sprecher des Agrarministeriums. Das Bewusstsein der Kunden steige aber, "dass es gerade bei diesem Lebensmittel auf kurze Wege und Frische ankommt".

"Die Erträge bei den Freilanderdbeeren unterliegen aufgrund klimatischer Unbilden starken Schwankungen", so Schade. Zuletzt seien im Schnitt nur noch 76 Dezitonnen pro Hektar gepflückt worden. Das hätten die Obstbauern teilweise durch eine Ausweitung ihrer Flächen kompensiert. So bauten sie 2017 auf 554 Hektar Erdbeeren an und ernteten 2827 Tonnen. 2009 ernteten die märkischen Obstbauern auf nur 283 Hektar Anbaufläche 1638 Tonnen Erdbeeren.

Für selbst gepflückte Erdbeeren zahlen die Kunden je nach Hof zwischen 2,80 und 3,80 Euro pro Kilogramm. Wer sich nicht selbst die Mühe macht, muss aktuell zwischen 6 bis 8 Euro pro Kilo Erdbeeren bezahlen

Mehr zum Thema:

Die Erdbeersaison läuft – Was man unbedingt vermeiden sollte