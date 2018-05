Brauhausberg: Aufbruch in der Potsdamer Innenstadt

Bis 2021 sollen die Sanierungsarbeiten in der Siedlung am Brauhausberg abgeschlossen sein

Der erste Abschnitt der Siedlung am Brauhausberg in Potsdam ist saniert. Dennoch bleiben die Mieten günstig.

Potsdam. Meterhohe Öfen im schmalen Bad, wackelige Balkonbrüstungen, gerissenes Mauerwerk und morsche Treppenstufen, marode Fenster und verzogene Türen, veraltete Kachelöfen statt Zentralheizung: Für die Mieter der Wohnsiedlung "Am Brauhausberg" in der Potsdamer Innenstadt gehörten Mängel jahrzehntelang zum Alltag. Nicht zuletzt wegen ungeklärter Restitutionsansprüche. "Niemand wollte investieren", erklärt Bert Nicke, Geschäftsführer der stadteigenen Bauholding Pro Potsdam am Mittwoch. Das änderte sich, als die Ansprüche auf Rückübertragung schließlich abgewiesen wurden und das denkmalgeschützte Ensemble am Brauhausberg – als eine von insgesamt vier Altbausiedlungen in Potsdam – in den Bestand der Pro Potsdam aufgenommen wurde.

Seit Juli 2017 werden nun die 145 Wohnungen für rund 18,4 Millionen Euro saniert. Bis 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der erste von sechs Bauabschnitten ist bereits fast fertiggestellt. Im Sommer können die Mieter der ersten 21 modernisierten Wohnungen wieder einziehen. Anlass für Pro Potsdam und die Wohnungsverwaltungsgesellschaft Gewoba, ihre Mieter und die Nachbarn zu einem Tag der offenen Baustelle einzuladen. "Und vor allem zu feiern", betont Nicke. Immerhin sei gelungen, woran anfangs selbst Pro Potsdam gezweifelt habe: sozialverträgliche Mieten zu garantieren.

"Nach unserer anfänglichen Freude über den Zugewinn an Wohnungen folgte der Schock", erinnert sich Nicke. Der Instandhaltungsbedarf bei allen vier Altbausiedlungen sei enorm. "Eine generationengerechte und energetische Sanierung hätten wir eigentlich nur über den Erlös aus einem Verkauf eines Teils der Siedlungen stemmen können." Das konnte verhindert werden. "Das Land hat uns gerettet", dankt Nicke noch einmal Brandenburgs Baustaatssekretärin Ines Jesse (SPD), die sich persönlich einen Eindruck von der Baustelle machte.

Das Land Brandenburg förderte das Projekt finanziell

Mit insgesamt 15 Millionen Euro – davon ein zinsloses Darlehen über zwölf Millionen Euro über 20 Jahre Laufzeit und ein Zuschuss von drei Millionen Euro – förderte das Land das Bauvorhaben. Allerdings mit der Auflage, hier auch Wohnen für Menschen mit geringem Einkommen zu garantieren. "Es kann nicht sein, dass der Geldbeutel darüber entscheidet, ob man in Potsdam leben kann", betont Jesse. Potsdam boome, deshalb sei es wichtig, ein Angebot an frei finanzierten und belegungsgebundenen Wohnungen zu schaffen. "Potsdam macht es vor, mehr und mehr Städte wie Hennigsdorf oder Schwedt ziehen mit eigenen individuellen Lösungen nach", setzt sie auf die Eigeninitiative der Kommunen.

Für die Siedlung bedeutet das: 75 Prozent der durchschnittlich 70 Quadratmeter großen Wohnungen werden nach der Sanierung mietpreis- und belegungsgebunden sein. Mieten mit Wohnberechtigungsschein kosten 5,50 bis sieben Euro pro Quadratmeter, Bestandsmieter ohne Schein bezahlen 7,50 Euro. Neumieter müssen mit 9,50 Euro pro Quadratmeter rechnen.

Doch der Beifall fällt innerhalb der Mieterschaft – darunter viele Studenten, Künstler, aber auch Handwerker – sehr unterschiedlich aus. Rund 50 Mieter hatten sich gegen die Sanierungspläne von Pro Potsdam in den Altbausiedlungen ausgesprochen und direkt nach deren Bekanntwerden den Verein "Mieteschön" gegründet. Mit zahlreichen öffentlichen Aktionen, Demos und einem Forum machten sie ihren Unmut deutlich.

Wünsche der Mieter in Planungen eingeflossen

Die Sorge der Vereinsmitglieder: dass die Arbeiten an ihren denkmalgeschützten Häusern den Charakter der Siedlung zerstören und die Kosten für die Bauarbeiten zu hoch angesetzt werden könnten, dass es Pro Potsdam bei der Modernisierung um die Möglichkeit der Mietsteigerung gehe, die zu sozialer Verdrängung führen könne. Mit seinem Vorschlag, den gesamten Südhof mit rund 70 Wohnungen zu kaufen, um ihn behutsam instand zu setzen, scheiterte der Verein jedoch.

In dem mehrteiligen Beteiligungsverfahren 2014 und 2015 seien die Wünsche und Ideen der Mieter diskutiert worden und teils in die Planungen eingeflossen, hielt Pro Potsdam seinerzeit dagegen. Am Mittwoch wirft Petra Runge, Leiterin Hochbau bei Pro Potsdam, einen Blick in die hellen, frisch gestrichenen Zimmer, testet den stabilen Treppenlauf, nimmt den Holzboden ins Visier. Mit den ersten baulichen Ergebnissen ist sie zufrieden. Und sie weiß auch, woran das Herz der Bewohner hängt: "Vieles, was die Mieter einst selbst angelegt haben, konnten wir retten. So wird es auch weiterhin im Hof Grillplätze und Sitzmöglichkeiten geben."

