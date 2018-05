10 Jahre Biber-Streit: Forstwirt hat Recht auf Entschädigung

Leipzig. Der Forstbesitzer Eberhard Schneider hat vom Bundesverwaltungsgericht wegen Schäden durch Biber eine Entschädigung durch die Stadt Brandenburg an der Havel zugesprochen bekommen. Der Vierte Senat des obersten deutschen Verwaltungsgerichts in Leipzig hob am Donnerstag ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg von März 2017 auf. "Das Oberverwaltungsgericht hat es sich kurz gesagt zu leicht gemacht", sagte der Vorsitzende Richter Rüdiger Rubel zur Begründung des Urteils (Az. 4 C 2.17). Der Rechtsstreit zwischen dem früheren Finanzrichter Schneider und der Stadt Brandenburg dauert bereits ein Jahrzehnt und ist mit dem Leipziger Urteil noch nicht beendet.

Denn die Bundesrichter haben zwar festgestellt, dass die Berliner Oberverwaltungsrichter 2017 bei ihrem Urteil gegen Bundesrecht verstoßen haben, können aber selbst nicht inhaltlich über die Entschädigung bestimmen. Das liegt daran, dass das Bundesverwaltungsgericht einzig über die Revision von Schneider geurteilt hat. Über die Einzelheiten der Entschädigung müssen nun die Berliner Oberverwaltungsrichter entscheiden.

Biberburg und Dämme sorgten für eine Überflutung

Schneider hatte 1996 von der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH rund 250 Hektar Land in der Nähe der Stadt Brandenburg gekauft, auf denen er Forstwirtschaft betreibt. Ein Großteil der Flächen liegt im Naturschutzgebiet Gränert. Spätestens seit dem Jahr 2000 ist hier auch der Elbebiber heimisch. Etwa ab 2001 befand sich im Faulen See eine Biberburg und am Abfluss des Faulen Sees in den Hechtgraben sowie in seinem weiteren Verlauf vor einer Bahnüberführung bauten Biber Dämme, die ab 2003 Überflutungen auf Schneiders Flächen zur Folge hatten. Schneiders Antrag, ihm den teilweisen Abbau des Biberdammes und die vollständige Beseitigung von Dämmen zu genehmigen, lehnte das seinerzeit noch zuständige Landesumweltamt Brandenburg 2005 ab, da dies zu einer "artenschutzrechtlich unzulässigen Störung der Biber" führe und eine Befreiung von den Verboten "nicht in Betracht" komme. Der dagegen erhobene Widerspruch blieb ebenso wie die nachfolgende Klage ohne Erfolg.

Nun kommt die weitere Klage Schneiders gegen die Stadt Brandenburg ins Spiel, die er 2009 unter anderem deshalb erhoben hatte, um Entschädigungen für die Überschwemmungen seiner Forstflächen zu erhalten, die durch Biber entstanden waren. Diese Klage hatte sowohl im Februar 2012 vor dem Verwaltungsgericht Potsdam als auch im März 2017 vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg keinen Erfolg. Der Elfte Senat des Oberverwaltungsgerichts führte zur Begründung an, für eine Entschädigung sei eine unzumutbare Belastung Schneiders Voraussetzung. Da Schneider aber rechtskräftig keine artenschutzrechtliche Befreiung erteilt worden war, wurde dort auch keine unzumutbare Belastung festgestellt.

Diese Berliner Entscheidung sahen die Leipziger Bundesrichter als Verstoß gegen Bundesrecht an. "Unrichtigerweise" habe das Oberverwaltungsgericht eine "unzumutbare Belastung verneint", sagte Richter Rubel. Es existiere keine rechtliche Bindung für die Ablehnung eines Anspruchs auf Entschädigung dadurch, dass beim Verwaltungsgericht Potsdam eine unzumutbare Belastung für einen Befreiungsantrag rechtskräftig abgelehnt worden war. Rechtskräftig deshalb, weil Schneiders Anwalt die Berufung gegen das Potsdamer Urteil von Februar 2012 nicht auf den Teil erstreckt hatte, bei dem um eine artenschutzrechtliche Befreiung gekämpft worden war. Diesen Teil des Rechtsstreits hatte der Anwalt seinerzeit für erledigt erklärt.

"Die Sachverhalte sind jeweils unterschiedlich", sagte Rubel. Bei einer Befreiung von einer artenschutzrechtlichen Bestimmung komme es auf einen "speziellen Zeitpunkt" an, während es bei der Entschädigung um einen "Zeitraum" gehe. Für den Zeitraum der Entschädigung gilt nun laut Rubel, dass vollständig und für den Gesamtzeitraum das Bundesnaturschutzgesetz anzuwenden ist – und nicht nur für die Zeit bis 2010 das Brandenburger Naturschutzgesetz. Als Gesamtzeitraum gilt in der Regel der Zeitpunkt der Klageerhebung bis zum Termin der letzten mündlichen Verhandlung. Da das Berliner Urteil von 2017 aufgehoben ist, wird es noch einmal eine mündliche Verhandlung geben. Es würde bei der Entschädigung also voraussichtlich um einen Zeitraum bis 2019 gehen, für den Forstbesitzer Schneider Entschädigung erhalten würde.

Behörden sind an das Leipziger Urteil gebunden

Das Urteil hat für alle Forst- und Landwirte Bedeutung, die Flächen bewirtschaften, die unter Naturschutz stehen und deren Anträge, von artenschutzrechtlichen Vorschriften befreit zu werden, abgelehnt werden. Also wenn wie beim ehemaligen Finanzrichter Schneider Biber Schäden verursachen und er keine Erlaubnis erhält, die Dämme zu beseitigen. In solchen Fällen ist es künftig nicht mehr möglich, eine Entschädigung für zum Beispiel Biberschäden deshalb auszuschließen, weil der Antrag auf Befreiung vom Artenschutz abgelehnt worden ist. Vielmehr müssen ab sofort Behörden und Gerichte prüfen, ob dann Entschädigungen zu zahlen sind. Das liegt daran, dass Behörden und die Verwaltungsgerichte an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gebunden sind.

