So hielt ein Betrunkener eine ganze Wache auf Trab

Falkensee. Der Herrentag liegt zwar schon einige Tage zurück, für einen 48-Jährigen dürfte ein Ausflug allerdings noch weitaus länger Folgen haben. Wie die Brandenburger Polizei erst am Mittwoch mitteilte, hat der betrunkene Fahrradfahrer am Himmelfahrtstag ein ganzes Polizeirevier und extra angeforderte Rettungskräfte auf Trab gehalten.

"Was als Verkehrskontrolle begann, artete für Kollegen in Falkensee in einer Beschäftigungstherapie aus. Als hätten wir sonst nichts zu tun", heißt es in einem Tweet der Brandenburger Polizei.