Besuch von Seehofer: Standortgarantie für Bundespolizei

Potsdam. Der Wind frischte auf, als Horst Seehofer (CSU) im Dienstwagen vorfuhr. Doch das Gewitter kam erst später am Nachmittag, der Bundesinnenminister hatte vielmehr gute Nachrichten im Gepäck: Das Präsidium der Bundespolizei wird nicht nur dauerhaft in Potsdam stationiert, sondern der Standort auch deutlich erweitert. "Das ist eine ganz wichtige Standortentscheidung", sagte Seehofer am Dienstag, bei einem seiner ersten Besuche außerhalb Berlins, wie er sagte. "Der Standort ist auf Dauer gesichert, daran gibt es nichts zu mäkeln", sagte der Innenminister nach einem Gespräch mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Demnach wird das Präsidium der Bundespolizei an der Heinrich-Mann-Allee mit derzeit 1250 Mitarbeitern mittelfristig auf 1600 Mitarbeiter aufgestockt. Langfristig sollen 1800 Bundespolizisten in Potsdam stationiert sein. Dazu soll es ein neues Präsidiumsgebäude auf dem Gelände geben. Die Planungen laufen bereits. Dietmar Woidke bedankte sich für die Zusicherung Seehofers – die allerdings noch von der Zusage des Bundesfinanzministers Olaf Scholz (SPD) abhängt. Aber Seehofer ließ keinen Zweifel daran, dass der Ausbau des Präsidiums "zeitnah" erfolgen soll. "Es hat sich in den vergangenen Jahren vieles getan, und es wird sich in den kommenden Monaten und Jahren etwas tun", sagte Woidke.

Als Geste des Danks ließ der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, einen Hubschrauber über dem Gelände kreisen. "Sie sehen den glücklichsten und zufriedensten Behördenleiter Deutschlands vor sich", sagte Romann, der den Ausbau des Präsidiums in Potsdam sehr begrüßt. "Die Konzentration der Kräfte erleichtert uns die Arbeit", sagte er. "Es ist immer besser, sich in die Augen zu schauen, als E-Mai­ls hin- und herzuschicken."

Mitarbeiterzahl soll bundesweit auf 12.600 steigen

Seit 2008 hat die Bundespolizei ihren Sitz in Potsdam. In Brandenburg sind nach Angaben des Präsidenten rund 3700 Mitarbeiter beschäftigt, in Berlin noch einmal fast genauso viel. Die Bundespolizei ist dem Innenministerium direkt unterstellt und zuständig für die Sicherung der Grenzen, der Bahnanlagen, der Flugsicherheit – aber auch der Kriminalitätsbekämpfung. Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, die Mitarbeiterzahl in den kommenden Jahren insgesamt auf 12.600 auszubauen. Allein das letzte Sicherheitspaket der Bundesregierung sieht 5100 zusätzliche Stellen vor.

Wie vielfältig die Aufgaben seiner Polizisten sind, das erfuhr Seehofer bei einem kleinen Rundgang über das Gelände der Bundespolizei. So berichtete der 1. Polizeihauptkommissar Steffen Schuster vom letzten Einsatz seiner Hundertschaft rund um das Zweitligaspiel Dynamo Dresden gegen Union Berlin am vergangenen Sonntag. "Na, dann wissen Sie ja, was Alkohol aus Menschen machen kann", erwiderte Seehofer lapidar – und steuerte ein aus seiner Sicht beeindruckendes Erlebnis in Zusammenhang mit Fußball und der Bundespolizei bei. Beim Champions League-Finale 2012 zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea in München hätten Polizisten unmittelbar nach Abpfiff den Fanblock der Engländer komplett umstellt gehabt, so dass es nicht zu Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern kommen konnte. Das habe selbst den damaligen Uefa-Chef Michel Platini sehr beeindruckt. "Ich bin davon überzeugt, dass allein die massive Präsenz der Polizei eine erhebliche präventive Wirkung hat", sagte Seehofer. Nach dem Spiel, das Bayern im Elfmeterschießen verloren hatte, sei es in der Stadt ruhig geblieben, erinnerte sich der Innenminister.

Harmonie zwischen Woidke und Seehofer

Ganz andere Aufgaben haben die Polizisten der "Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit" (BFE plus) zu bewältigen. Sie sind die Eliteeinheit der Bundespolizei und bilden die Verbindung zwischen einem normalen Einsatzkommando und der GSG9, wie Hauptkommissar Schuster erklärte. Dabei handelt es sich um Bundespolizisten, die zahlreiche Fortbildungen und Spezialisierungen absolviert haben. Sie kommen bei Terrorgefahr zum Einsatz. Ihre martialische Regelausrüstung hat ein Gewicht von bis zu 30 Kilogramm, das auch noch durch besondere Geräte, wie einen mobilen Rammbock oder einen Vorschlaghammer, erhöht werden kann.

Die auffällige Harmonie zwischen Woidke und Seehofer ließen sich die beiden Spitzenpolitiker auch nicht durch Fragen nach dem umstrittenen bayerischen Polizeigesetz oder den sogenannten Ankerzentren zur Erstaufnahme von Flüchtlingen verderben. Sie gaben keine oder ausweichende Antworten. Er kommentiere das nicht, sagte Seehofer, Woidke will erst einmal den konkreten Vorschlag zu Ankerzentren abwarten.

Ein Seitenhieb gelang dann doch noch. Vor dem Ehrenmal der Bundespolizei im Hof erzählte Polizeichef Romann, dass die Einrichtung des Ehrenmals am Verwaltungswirrwarr gescheitert sei, deshalb habe es die Bundespolizei in Eigenregie errichtet. In den vergangenen 50 Jahren haben 50 Bundespolizisten ihr Leben im Einsatz verloren, zuletzt stürzten zwei Beamte 2016 in Niedersachsen mit dem Hubschrauber ab.

