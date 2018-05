Startschuss für die Mission „Potsdamer Kartoffel“

Am 19. Mai starten zwei Satelliten des Potsdamer Geoforschungszentrums in den Weltall, um den Klimawandel zu erforschen.

Potsdam. Die Welt ist eine Kartoffel, jedenfalls aus dem Weltall betrachtet. Herausgefunden haben das Wissenschaftler des Geoforschungszen­trums (GFZ) in Potsdam. Am 19. Mai ist es wieder so weit. Ein Konsortium aus GFZ, Airbus und der amerikanischen Weltraumbehörde Nasa schickt in Kalifornien zwei Satelliten in den Weltraum, um neue Erkenntnisse über die Kartoffel-Erde zu gewinnen und die Folgen des Klimawandels zu erforschen. 200 bis 300 Millionen Euro kostet die Mission "Grace-FO", die mindestens fünf Jahre dauern soll. "In der Vergangenheit konnten wir zeigen, dass in Grönland pro Jahr 270 Milliarden Tonnen Eis verschwinden – mehr als in einem Jahr in Deutschland Trinkwasser verbraucht wird", sagt Frank Flechtner, leitender Wissenschaftler am GFZ und geistiger Vater der Mission. Damit konnte nachgewiesen werden, dass das Abschmelzen der Pole schneller voranschreitet als bislang vermutet.

Die beiden neuen Satelliten sollen nun noch genauere Informationen über den Klimawandel liefern. Das ist eine äußerst komplizierte Angelegenheit, denn die beiden Flugkörper sollen in 500 Kilometer Höhe exakt 220 Kilometer hintereinander fliegen und dabei die Erde sechs- bis siebenmal pro Tag umkreisen. Die Wissenschaftler haben sie deshalb "Tom" und "Jerry" genannt, wie die Comicfiguren aus dem gleichnamigen Zeichentrickfilm, die sich permanent hinterherjagen.

Damit das gelingt, werden erstmals zwei Laser verwandt, die die Entfernung der beiden Satelliten untereinander exakt messen und die Entfernung millimetergenau gewährleisten. Das ist wichtig, um die Verteilung der Schwerkraft auf der Erde messen zu können, die einen Einfluss auf den Anstieg des Meeresspiegels hat.

Denn da, wo sich mehr Masse befindet als anderswo, ist die Anziehungskraft nach den Gesetzen der Physik größer als an anderen Stellen auf dem Planeten. Der Anstieg des Meeresspiegels fällt deshalb an verschiedenen Stellen unterschiedlich hoch aus. Während er in den vergangenen Jahren weltweit durchschnittlich um drei Millimeter anstieg, fiel er im Norden Aus­traliens mit einem Zentimeter deutlich höher aus, an der Pazifikküste Chiles in Südamerika sank er dagegen sogar.

Das gilt auch für die beiden Satelliten. Fliegt einer von ihnen zum Beispiel über das Himalaya-Gebirge, wird die Anziehungskraft größer, und er fliegt etwas langsamer, sodass sich der Abstand zu seinem Partnersatelliten verkürzt. Die Wissenschaftler können mithilfe der Lasertechnik so Unterschiede erkennen, die dem Zehntel des Durchmessers eines menschlichen Haares entsprechen.

Dieses Phänomen wechselnder Anziehungskraft verwandelten die Forscher in eine dreidimensionale Ansicht – die als "Potsdamer Kartoffel" in die Literatur einging. Die Erde ist demnach keine Kugel, sondern an zahlreichen Stellen ausgebeult oder flach gedrängt – wie eine Kartoffel aus dem märkischen Sand. "Dank verbesserter Hard- und Software werden jetzt die erhobenen Daten noch genauer sein", sagte GFZ-Vorstand Reinhard Hüttl bei der Vorstellung des Projekts in Potsdam. "Sie ermöglichen damit, die dynamischen Prozesse im System Erde noch besser zu beschreiben und zu verstehen."

Starkregen über Australien beeinflusst den Meeresspiegel

Denn die Masseverteilung auf der Erde ist nicht statisch, sondern ständigen Veränderungen unterworfen. So verwunderte die Wissenschaftler vor sieben Jahren etwa, dass der Meeresspiegel weltweit scheinbar wieder zu sinken begann. Die Untersuchungen aus dem Weltall ergaben aber, dass das nur vorübergehend geschah, weil in diesem Jahr riesige Wassermassen als Regen über Australien niedergingen und weite Teile des Landes unter Wasser setzten. Das Wasser war dem Meer aber nur vorübergehend entzogen. Zwei Jahre später waren die riesigen Wassermengen wieder in das Meer gespült worden, und der Meeresspiegel stieg wieder an.

Um solche vorübergehenden Phänomene zu erkennen und richtig einzuordnen, sind nach Angaben Hüttls langfristige Beobachtungen – wie durch die aktuelle Mission – notwendig. Die ersten beiden Zwillingssatelliten flogen von 2002 bis 2017 um die Erde, die aktuelle Mission soll mindestens fünf Jahre dauern, die Wissenschaftler rechnen aber damit, dass das Material ebenso lange durchhält wie bei der Vorgängermission. Deutschland beteiligt sich mit 78 Millionen Euro an den Kosten, das GFZ bringt dafür 20 Millionen Euro auf.

Nach dem Start der Trägerrakete am 19. Mai werden die technischen Gerätschaften zunächst nach und nach in Betrieb genommen. Danach werden pro Monat 3,5 Millionen Daten erhoben und an die Erde gefunkt – weltweit 5000 Wissenschaftler haben sich für die Auswertung der Daten angemeldet. Die Daten der Satelliten werden an zwei Beobachtungsstationen in Deutschland und an einer am Nordpol aufgefangen. Nach sieben Monaten sollen die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse vorliegen. Vielleicht muss dann die Geschichte der Potsdamer Kartoffel neu geschrieben werden.