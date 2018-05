Neues Domizil für Brandenburger Kunstschätze

Potsdam. Dem scheidenden Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) war die Erleichterung am Mittwoch deutlich anzumerken. "Endlich ist Schluss mit den Nachkriegsprovisorien", kommentierte Hartmut Dorgerloh im Beisein von Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) die offizielle Übergabe des Zentralen Kunstgutdepots (ZED) auf dem Areal des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerkes. Dorgerloh spricht von einem "Meilenstein in der Stiftungsgeschichte".

Bislang hätten die Bestände aus den Schlössern und die Kunstsammlungen des brandenburgisch-preußischen Hofes verteilt auf Behelfsräume oder Dachböden im Schloss Charlottenburg und dem Neuen Palais konservatorisch unzureichend gelagert werden müssen. Gemälde, Rahmen, Möbel, Teppiche, Vorhänge, Tapeten, Keramik, Glas, Uhren, Musikinstrumente, Lampen, Öfen, Porzellan und Silber finden nun ihren Platz im zweigeschossigen funktionalen Neubau nahe dem Potsdamer Hauptbahnhof.

Zwölf Millionen Euro kostete der Bau mit einer Fläche von mehr als 5000 Quadratmetern. Finanziert wurde er aus dem 155 Millionen Euro umfassenden "Sonderinvestitionsprogramm I", das der Bund, Berlin und Brandenburg zur Rettung bedeutender Denkmäler der Berliner und Potsdamer Schlösserlandschaft für die Jahre 2008 bis 2017 auflegten. Seit April läuft nun der bis November dauernde Umzug der rund 28.000 Objekte aus sechs Depotstandorten ins ZED. Vorrang hätten dabei Stücke aus Depots wie der angemieteten Halle in der Potsdamer Gerlachstraße, wo die konservatorischen Bedingungen nicht optimal seien. Erst ein Zehntel der Güter steht, liegt und hängt in den meterhohen Räumen des Kunstgutdepots. Schlafzimmermöbel aus dem Schloss Babelsberg, das Kaiser Wilhelm I. und seiner Gemahlin Augusta als Sommersitz diente, reihen sich auf mobilen Podesten neben Schränken aus Schloss Cecilienhof. Einzug hält auch Zeitgenössisches – wie die Einrichtung aus Schloss Schönhausen in Pankow aus der Ära Ulbricht und Honecker. "Diese Dinge werden hier nicht für immer weggeschlossen", betont Dorgerloh. Regelmäßig würden Exponate in Stiftungsausstellungen ausgetauscht oder ergänzt.

Fachleute haben den Umzug zehn Jahre lang vorbereitet

Der Umzug sei ein echter Kraftakt, sagt Dorgerloh, der Intendant des Humboldt Forums werden soll. Dass er bisher reibungslos verlaufen sei, verdanke man entscheidend der Abteilung Restaurierung. "Auf diesen Tag haben unsere Fachleute zehn Jahre lang hingearbeitet, die Kunstgüter dokumentiert, dekontaminiert, restauriert, zugeordnet und inventarisiert." Katalogisiert wird längst digital. "Hätte ich mein Tablet dabei, könnte ich sofort jedes Stück seiner Herkunft zuordnen", sagt Dorgerloh. Das ist auch notwendig, denn aufgeteilt werden die Schätze nach Materialgruppen und dem Prinzip der besten Platzausnutzung. "Wir haben ein ausgetüfteltes Lagersystem." Der Entwurf für den Stahlskelettbau mit sattelartigem Dach stammt vom Berliner Büro Staab Architekten. Bei der Stiftung keine Unbekannten: Das Büro plante schon das 2017 eröffnete Wissenschafts- und Restaurierungszentrum der SPSG auf dem Gelände des früheren Hans-Otto-Theaters. Dieses Zentrum stehe auf der Vorschlagsliste für den Deutschen Architekturpreis, freut sich Dorgerloh.

Bei der Gestaltung des Kunstgutdepots an der Friedrich-Engels-Straße 78 hätten der Einsatz nachhaltiger Materialien und ein geringer Energieverbrauch eine wesentliche Rolle gespielt, erklärt Architekt Per Pedersen vom Staab-Büro. Ausstattung und Aufteilung beeindruckten auch Ministerialdirektor Günter Winands: "Dieses Kunstgutdepot ist ein bundesweites Vorzeigeobjekt." Der Stellvertreter der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien hatte schon im Vorfeld Vertreter des Hauses der Deutschen Geschichte in Bonn an die Potsdamer Adresse geschickt. "Denn auch die suchen nach Lösungen für ein Depot. Hier können sie sich Anregungen holen." Das geplante Skulpturendepot der SPSG soll direkt hinter dem ZED entstehen. Finanziert aus dem 400 Millionen Euro umfassenden "Sonderinvestitionsprogramm II", das Bund und Länder 2017 beschlossen haben.