Die letzte Schlacht: Auf der Suche nach den Toten von Seelow

In der Schlacht an den Seelower Höhen starben kurz vor Kriegsende 40.000 Soldaten. Seit 2005 sucht ein Verein nach unbekannten Opfern.

Seelow. Es war eine der schwersten Schlachten kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, die den russischen Truppen schließlich den Weg nach Berlin ebnete: Zwischen dem 16. und 19. April 1945 kam es an den Seelower Höhen an der Oder zu einem letzten Aufbäumen der deutschen Armee gegen die übermächtigen Sowjettruppen. Die „Berliner Operation“ der Roten Armee hatte zum Ziel, den deutschen Widerstand endgültig zu brechen und nach Berlin vorzudringen. Wenige Wochen später war der Krieg vorbei. 12.000 deutsche und 33.000 russische Soldaten kamen bei der Schlacht ums Leben. Bis heute werden bei Grabungen immer neue Kriegsopfer entdeckt und – mittlerweile 73 Jahre nach Kriegsende – würdevoll beigesetzt.

Der Verein zur Bergung Gefallener in Osteuropa (VBGO) war auch an diesem Wochenende wieder aktiv. In Klessin suchten 25 Helfer nach den Überresten von Kriegsopfern. „In einem verschütteten ehemaligen Kohlenkeller haben wir die Überreste eines deutschen Wehrmachtssoldaten gefunden“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Albrecht Laue. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die namenlosen Toten in den Massengräbern des Krieges, die immer noch als vermisst gelten, zu finden, zu bestatten und so den Familien die Möglichkeit zu geben, endgültig mit dem Kriegsgeschehen abzuschließen.