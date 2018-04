Menschen auf Gleisen - Regionalzug macht Vollbremsung

Ungeahnte Konsequenzen hatte das Verhalten von vier Fußgängern, die am Sonntagvormittag trotz geschlossener Schranken den Bahnübergang am Bahnhof Löwenberg (Mark) im Landkreis Oberhavel nutzten. Damit zwangen sie nämlich den Fahrzeugführer des Regionalexpresses 5 von Stralsund nach Berlin zu einer sofortigen Gefahrenbremsung. Der Mann erlitt einen Schock, sodass er abgelöst werden musste. Zuvor erkannte er die Vier allerdings noch beim Einsteigen in den Zug.

Einsätzkräfte stellten die beiden Männer im Alter von 21 und 22 Jahren und zwei 18-jährige Frauen am Bahnhof Gesundbrunnen in Berlin. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor dem unbefugten Betreten der Gleise und dem Überschreiten von Bahnübergängen trotz entsprechender Signale oder geschlossener Schranken.

( BM )