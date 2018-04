Gegner der Massentierhaltung kapern Imagekampagne des Landes

Potsdam. Gegner der Massentierhaltung haben die neue Imagekampagne des Landes Brandenburg unter dem umstrittenen Motto "Es kann so einfach sein" gekapert.

Die anonyme Initiative veröffentlichte am Mittwoch im Internet einen angeblichen Spot der Landesregierung (siehe oben), in dem Investoren eingeladen werden, in Brandenburg große Tierzuchtanlagen zu errichten. "Was Umwelt und Tierschutzauflagen angeht, da lassen wir schon mal Fünfe gerade sein", heißt es in dem zweiminütigen Satire-Spot. "Ein Volksbegehren gegen Massentierhaltung haben wir erfolgreich abgewehrt."