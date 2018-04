Das sind die spektakulärsten Bilder von der ILA

Flugzeuge und Hubschrauber locken die Besucher nach Schönefeld. Das sind die besten Fotos von der ILA 2018.

Noch nie sind weltweit so viele Menschen in Flugzeuge gestiegen wie im vergangenen Jahr. Davon profitiert auch die Industrie in Deutschland und dokumentiert das zur Luftfahrtmesse ILA mit Rekordzahlen. Flugzeugbauer und Zulieferer konnten im vergangenen Jahr ihren Umsatz um 8 Prozent auf 29,2 Milliarden Euro steigern, weil die Airlines immer mehr Maschinen brauchen und zunehmend alte Modelle gegen leisere und sparsamere austauschen, wie der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) am Dienstag mitteilte. Ihre Neuheiten präsentiert die Branche von diesem Mittwoch an auf der ILA in Schönefeld bei Berlin.

Ein Propellerflugzeug vom Typ „Grob“ (vorn) und ein moderner Airbus A350 treffen auf der ILA ein.

Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Soldaten der Bundeswehr laufen während einer Präsentation aus dem Heck einer Transall auf das Flugfeld der ILA

Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Rund 200 Fluggeräte werden in Sichtweite des nicht eröffneten neuen Hauptstadtflughafens zu sehen sein. 150 000 Besucher werden bis Sonntag erwartet. Zu den Messe-Themen zählen Kerosinsparen und Elektroantriebe, Konzepte für Flugtaxis und Drohnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird die ILA eröffnen, die am Wochenende auch Privatbesuchern offen steht.

Ein Kampfhubschrauber Tiger der Bundeswehr schwebt während einer Präsentation neben einer startbereiten Transall.

Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Eurofighter der Bundeswehr stehen auf dem Vorfeld des Hauptstadtflughafens BER

Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Die spanische Fliegerstaffel Patrulla Aguila fliegt mit Maschinen des Typs TVS 2-TDS über das Gelände der ILA

Foto: dpa Picture-Alliance / Ralf Hirschberger / picture alliance / Ralf Hirschbe

Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Foto: dpa Picture-Alliance / Ralf Hirschberger / picture alliance / Ralf Hirschbe

Ein Hubschrauber NH-90

Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Ein japanisches Flugzeug steht auf dem Gelände der ILA mit Begrüßungsschildern im Cockpit

Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Ein Airbus A400 M (vorn)

Foto: Ralf Hirschberger / dpa