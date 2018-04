Hinter den Kulissen des Museums Barberini

Wer hinter die Kulissen des Museums Barberini in Potsdam blicken will, der muss sich zunächst vom Palais am Alten Markt und den Ausstellungsräumen entfernen. Die 30 festen Mitarbeiter, die sich um den Museumsbetrieb kümmern, sitzen an der nahen Friedrich-Ebert-Straße im dritten Stock eines Bankgebäudes. Hier entstehen die Ideen für die Ausstellungen, die das Museum schon im ersten Jahr seines Bestehens an die Spitze der Sehenswürdigkeiten Potsdams katapultiert haben. Mit mehr als 500.000 Besuchern hat das Barberini das Schloss und den Garten Sanssouci vom ersten Platz verdrängt.

Anne Barz (r.) und Valerie Hortolani sind die Menschen, die hinter den Kulissen des Museums

Foto: jörg Krauthöfer Dass es dazu kam, ist das Ergebnis langwieriger und bisweilen nervenaufreibender Arbeit. "Wir benötigen zwei Jahre Vorlauf, bevor eine Ausstellung eröffnet", sagt Valerie Hortolani. Die 31-Jährige ist eine von drei Kuratoren im Barberini. Bei Großprojekten können es auch mal drei Jahre werden. Am Anfang steht dabei die Idee. Welche Ausstellung könnte passen, welche Bilder kommen infrage, in welchem Zusammenhang könnte ein neuer Blick auf bestimmte Werke entstehen? Anders als Gemäldesammlungen ist das Barberini auf Leihgaben angewiesen. Aus der Sammlung des Museumsstifters Hasso Plattner wurden bislang nur einzelne Bilder ausgestellt.

Kunsthistorikerin Hortolani hat so die Ausstellung über die DDR-Kunst ausgewählt und zusammengestellt, eine Kollegin die aktuelle Beckmann-Ausstellung, die sich mit dem Werk des "Kulissenschiebers" Max Beckmann (1884–1950) befasst.

Für die kommende Picasso-Ausstellung wurde ein freier Kurator engagiert. "Drei derartige Ausstellungen gleichzeitig zu organisieren, das geht nicht", sagt Hortolani. Außerdem kommt es auf die Mischung an. Der DDR-Ausstellung stellten die Macher eine Schau über die USA-Moderne gegenüber. Den Gesamtschauen folgen Schwerpunkte auf einzelne Künstler, wie jetzt Max Beckmann, danach Gerhard Richter und den hierzulande weniger bekannten Henri-Edmond Cross, der Ende des 19. Jahrhunderts die Côte d'Azur für die impressionistische Malerei entdeckte.

Die Werke müssen bestens geschützt werden

Nach der Anfangsplanung wird es für die Museumsmacher etwas unübersichtlich. Es gilt, den Kontakt zu Leihgebern herzustellen, mit Galerien zu verhandeln, andere Museen zu besuchen, um sich Bilder, die infrage kommen, anzusehen. Und es geht darum, Überzeugungsarbeit zu leisten. "Gerade wir als neues Museum müssen potenzielle Leihgeber davon überzeugen, dass wir die Werke angemessen präsentieren und die Voraussetzungen dafür besitzen", sagt Hortolani. So sind Nachweise dafür zu liefern, dass in den Ausstellungsräumen konstante 20 Grad Raumtemperatur herrschen. Andere Besitzer fordern spezielle Sicherheitsmaßnahmen, um ihr Eigentum zu schützen. Auch der äußere Rahmen muss stimmen. Das Ausstellungsgeschäft ist vor allem Vertrauenssache. Ohne das Netzwerk der Direktorin Ortrud Westheider hätten weit weniger spektakuläre Werke den Weg nach Potsdam gefunden.

Ist das alles erledigt, übernimmt Anne Barz die Federführung. Auch sie ist Kunsthistorikerin und erledigt die gesamte Korrespondenz für die Logistik. Wann und wie kommen die Bilder nach Potsdam, wie werden sie versichert? "Registrar" heißt ihre Berufsbezeichnung, für die es keine Ausbildung und keinen deutschen Begriff gibt. Barz setzt die Verträge auf und organisiert den Transport, der von Spezialspeditionen übernommen wird. In manchen Ländern begleitet die Polizei die wertvollen Werke bis zur Grenze. "Italien ist da führend", sagt Barz.

Überhaupt die Sicherheit. Sie ist ein heikles Thema in der Kunstwelt. Es ranken sich unzählige Geschichten um spektakuläre Kunstdiebstähle und die merkwürdigsten Aufbewahrungsorte. Welche Sicherheitsvorkehrungen rund um das Museum alle getroffen werden, darüber schweigen die Macher. Sicher, es gibt Bewegungsmelder und Videoüberwachung. Aber das ist nicht alles.

Manche Eigentümer schicken Kuriere mit nach Potsdam, die darüber wachen, dass die Bilder sach- und fachgerecht behandelt werden. Das sei kein Misstrauen, sondern reine Vorsicht, sagt Barz. "Wenn das Arbeitsklima ruhig ist und nur die direkt Beteiligten dabei sind, kommt es selten zu Friktionen", sagt sie. Auch die Berufsgruppe, die die Gemälde auspackt und aufhängt, hat einen aus dem anglo-amerikanischen Raum stammenden Namen: "Art-handling-team". "Das Team muss den Wert der Werke ausblenden, sonst könnte es nicht arbeiten", sagt Barz. Spitzenwerke sind viele Millionen Euro wert. Daran zu denken, was geschähe, wenn ein Bild herunterfällt oder auf anderem Wege beschädigt wird, würde lähmend auf die Mitarbeiter wirken.

Für die Ausstellungen gibt es auch eine Smartphone-App

Steht der Rahmen der Ausstellung, nehmen Dorothee Entrup und ihr Team die Arbeit auf. Entrup entwickelt das Begleitprogramm. Jede Ausstellung des Barberini wird wissenschaftlich begleitet, durch ein Symposium im Vorfeld und zahlreiche Veranstaltungen während der Ausstellung. "Ich bringe die fertige Ausstellung an die Besucher", sagt die Kunsthistorikerin. Sie stellt den Katalog zusammen und wählt die Texte und Bilder für die App aus, die sich wachsender Beliebtheit erfreut.

Drei Tage nach Ende der Ausstellung sind dann auch schon alle Spuren wieder beseitigt. Die Wände werden neu gestrichen und die nächste Ausstellung aufgebaut. An welchen Highlights das Team rund um Museumsdirektorin Westheider arbeitet, wird nicht verraten. Öffentlich bekannt ist derzeit nur, dass es im kommenden Jahr eine spektakuläre Picasso-Ausstellung geben wird, die sich mit dem späten Werk des Jahrhundertkünstlers beschäftigt. Hier war die Zusammenstellung weniger kompliziert als bei anderen Großausstellungen. Die Bilder stammen alle aus der Sammlung Catherine Hutins, der Tochter der zweiten Ehefrau Picassos, Jacqueline.