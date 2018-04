Zum Saisonstart: Was man alles über Spargel wissen muss

In Beelitz (Potsdam-Mittelmark) dreht sich von heute an wieder alles um den Spargel. Lange bangten die Landwirte wegen der kühlen Witterung um den Termin der Saisoneröffnung. Mit der inzwischen eingekehrten Wärme wachsen die Stangen in den Dämmen und können gestochen werden. Agrarmister Jörg Vogelsänger (SPD) wird dabei sein, wenn die Spargelkönigin Lara Luisa Kramer die Saison offiziell in Beelitz eröffnet.

Was muss man alles über die berühmten weißen Stangen wissen? Die Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Spargel.

Wieviel Spargel wird in Brandenburg angebaut?

Knapp 100 Betriebe bauen Spargel auf etwa 4900 Hektar an. Das Land liegt damit bundesweit nach Niedersachsen mit etwa 6200 Hektar Anbaufläche auf Platz zwei.

Wieviel Spargel wird pro Jahr in Deutschland verspeist?

Jahr für Jahr verzehren die Deutschen größere Mengen der Liliengewächse: 2017 waren es nach Angaben der Marktforscher von Agrarmarkt-Information (AMI) in Bonn 127.800 Tonnen - so viel wie nie zuvor. Die Bundesländer mit der größten Anbaufläche sind Niedersachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. In Brandenburg wurden 22.200 Tonnen geerntet.

Worauf muss man beim Spargeleinkauf achten?

Spargel muss frisch, weiß und feucht sein. Das erkennt man daran, dass die Stangen quietschen, wenn man sie gegeneinander reibt. Achten Sie außerdem darauf, dass der Spargel möglichst auch am Kopf weiß ist. Sobald die Stange aus der Erde wächst, verfärbt sie sich violett. Diese Spitzen sind nicht mehr ganz so zart. Wenn der Spargel noch weiter aus der Erde kommt, wird er grün. Zudem dürfen die Schnittenden nicht holzig sein und müssen feucht schimmern. Ob er dagegen krumm ist, ist für den Geschmack völlig egal. Es macht nur das Schälen schwieriger.

Was macht den Spargel so besonders?

Einst galt Spargel als Königsgemüse, eine an Dekadenz grenzende Spezialität, erschwinglich nur für die Reichen - ein Mehrgänge-Menu begann man seinerzeit gern mit Drossel auf Spargel. Erst in den letzten Jahrzehnten verlor der Spargel vollends den Nimbus der exklusiven Delikatesse und wurde sozusagen demokratisiert.

Was macht den Beelitzer Spargel so speziell?

Der Beelitzer Spargel hat eine lange Tradition, die vom Ackerbauer Karl Friedrich Wilhelm Herrmann begründet wurde, der 1861 in Beelitz den ersten Spargel auf dem Feld pflanzte. "Gute Wachstumsbedingungen aufgrund des sandigen Bodens und des kontinentalen Klimas begünstigen den Anbau eines Produktes, das sich durch einen ausgewogenen Geschmack ohne übermäßige Bitterkeit auszeichnet", heißt es bei der EU-Kommission, die den Beelitzer Spargel jüngst EU-weit unter besonderen Schutz gestellt hat. Nur Spargel, der in einem eng gefassten Gebiet rund um Beelitz angebaut wird, darf nun künftig so genannt werden.

Was sagen Naturschützer zum Spargelanbau?

Spargelanbau unter Folien in geschützten Gebieten ist aus Sicht des Naturschutzbundes Brandenburg (Nabu) verheerend für die Vogel- und Insektenwelt. "Aus Naturschutzgründen sollte darauf verzichtet werden", sagte Landesgeschäftsführerin Christiane Schröder. Es sei klar, dass Spargel ein wichtiges Wirtschaftsgut für die Region sei. "Der Anbau sollte aber mit Rücksicht auf unsere Mitlebewesen erfolgen." Wenn Spargeldämme monatelang abgedeckt würden, gäbe es zu wenige Insekten und den Vögeln fehle die Nahrungsgrundlage. Zudem sei der Anbau sehr arbeitsintensiv: Spargelstecher sorgten auf den Feldern für Unruhe. "Uns geht es darum, an gesetzliche Vorgaben zu erinnern, was in geschützten Gebieten passieren darf und was nicht", betonte Schröder.

Wie isst man Spargel am besten?

Immer von der Spitze zum Stiel, sagen Ratgeber. Dagegen gilt es heute nicht mehr als barbarisch, beim Spargelessen Besteck zu benutzen. Auch die frühere Methode, mit der Gabel ins dicke Ende der Stange stechen und sie alsdann zum Mund zu balancieren, um im richtigen Moment den Kopf abzubeißen, ist aus der Mode gekommen. Im Kölschen gibt es übrigens den Ausdruck "Dat hät en Schnüss, dat kann de Sparjel quer essen." (Sie hat einen Mund, mit dem sie Spargel quer essen kann.) Das ist aber nur eine Redensart für Leute mit auffallend breitem Mund.

Seit wann wird Spargel gegessen?

Nach Angaben des römischen Geschichtsschreibers Plinius schossen die Spargelstangen in Germanien schon in der Antike aus dem Boden. Im Mittelalter verschwand das Gemüse und feierte dann im 16. Jahrhundert, aus Frankreich kommend, sein Comeback.

Was hat Marcel Proust mit Spargel zu tun?

Viele fühlen sich durch den charakteristischen Geruch des Spargelurins abgestoßen. Berühmt ist eine Szene aus Marcel Prousts Jahrhundertroman "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit", in der sich ein Nachttopf nach einem ausgiebigen Spargelessen "in ein Parfümgefäß verwandelt". Im französischen Original: "un vase de parfum". Proust verglich den Effekt mit einer "Feenkomödie von Shakespeare".

Wann ist wieder Schluss mit der Saison?

Spätestens Ende Juni gemäß der alten Bauernregel: "Kirschen rot, Spargel tot".

