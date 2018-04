Polizei ermittelt auf dem Anwesen von Bushido

Vor Ort hieß es, der Einsatz habe bis in die Abendstunden gedauert. Unbestätigten Angaben von vor Ort zufolge soll in eines der Häuser eingebrochen worden sein.

Bilder zeigen einen Einsatzwagen der Kriminalpolizei vor der Villa des Rappers am Zehlendorfer Damm in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark).

Ermittler der Brandenburger Kriminalpolizei waren am Mittwochabend auf dem Grundstück des Rappers in Kleinmachnow im Einsatz.

Auf dem Anwesen des Berliner Rappers Bushido ist es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Bilder zeigen einen Einsatzwagen der Kriminalpolizei vor der Villa des Rappers am Zehlendorfer Damm in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark). Auf dem Grundstück hat auch Bushidos ehemaliger Vertrauter Arafat Abou-Chaker ein Haus.

Die Brandenburger Polizei war für nähere Auskünfte am Donnerstagmorgen nicht zu erreichen. Anis Ferchichi, so Bushidos bürgerlicher Name, äußerte sich in sozialen Netzwerken zunächst nicht zu dem Einsatz.

Vor etwa zwei Wochen hatte Bushido bei Facebook mitgeteilt, dass er sich von seinem langjährigen Geschäftspartner und Trauzeugen Arafat Abou-Chaker getrennt habe. "Ich danke allen Beteiligten für die jahrelange Unterstützung, aber einige werden heute nicht mehr gemeinsam mit mir den Weg beschreiten. Dazu gehört auch Arafat", hieß es Ende März in dem Post.

