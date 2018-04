Kabinettsausflug: Regierung tagt auf Schloss Merseburg

Auf Schloss Meseberg ist alles hergerichtet: Die Narzissen blühen, die Zimmer sind gemacht, das Essen in Vorbereitung. Die neue CDU/CSU-SPD-Bundesregierung wird heute und morgen ihre erste Klausur auf Schloss Meseberg halten. Das Treffen findet im Gästehaus der Bundesregierung im brandenburgischen Gransee statt. Zum fünften Mal seit 2007 versammeln sich dort die Mitglieder der Bundesregierung. Die Anwohner kennen das also schon: große Autos, viel Polizei und ein gesperrte Schlossanlage für die Bundesregierung.

Das Schloss mit seinen drei Etagen nutzt die Bundesregierung normalerweise als Gästehaus. Die vier Suiten im Obergeschoss stehen dann für Staats- und Regierungschefs zur Verfügung. Während der Klausurtagung wird hier die Kanzlerin schlafen. In den Suiten übernachteten auch schon der ehemalige US-Präsident George W. Bush und der frühere britische Premier David Cameron. Er­ster Gast war kurz nach Einweihung im Februar 2007 der damalige französische Staatspräsident Jacques Chirac.

Neben der Bibliothek und dem Kaminzimmer bietet das Erdgeschoss zwölf weitere Repräsentationsräume. Im Kellergeschoss, wo die Speisen zubereitet und gelagert werden, findet man auch einen Weinkeller. Was am Abend nach den Sitzungen serviert wird, dazu machte das Bundespresseamt keine Angaben. Der Weinkeller stehe den Regierungsmitgliedern aber zur Verfügung, hieß es. Auf dem Gelände des Schlosses gibt es zwei Delegationsgebäude mit je zwölf Appartements für Begleiter der Staats- und Regierungschefs. In diesen Tagen ziehen dort die Minister ein. Im benachbarten Hotel schlafen Journalisten und Vertreter des Bundespresseamtes.

Kontrollen und Sperrungen rund ums Schloss

Bei Temperaturen bis zu 20 Grad Celsius können Angela Merkel und ihre Minister am Huwenowsee vor dem Schloss spazieren. Zu Rundgängen lädt auch das "Maison de Plaisir" ein, eine barocken Parkanlage am Schloss, in der zur Zeit die Narzissen blühen. "Der Barockgarten wird das ganze Jahr gepflegt – jahreszeitlich bedingt blühen zur Zeit frühe Narzissen", erklärte ein Regierungssprecher. Für Einwohner des Ortes, die heute oder morgen einen Besuch am See planen, rät der Betreiber des Hotels Schlosswirt Meseberg, Bert Groche (55), auf einen anderen Tag auszuweichen. Es seien starke Kontrollen um das Schlossgebäude geplant. Das Hotel neben dem Schloss stehe heute und morgen nur für die Regierung zur Verfügung, sodass Buchungen ausgeschlossen sind.

Wenn die Bundesregierung das Schloss nicht nutzt, können Privatleute in Groches Hotel übernachten. Im "Schlosswirt" schlafen sie für 95 Euro pro Nacht im Doppelzimmer. Das Schloss selbst dürfen normalerweise nur Gäste der Bundesregierung betreten. Doch einmal im Jahr wird interessierten Bürgern ein Blick hinter die Schlossmauern gewährt. Dann können sie dort stehen, wo sich Staats- und Regierungschefs die Hand gereicht haben. Auch 2018 können die Bürger dabei sein: Am Sonnabend, 9. Juni, um 11 Uhr öffnet das Schloss seine Türen.

Bundesregierung investierte 13 Millionen Euro in das Haus

Schloss Meseberg liegt 60 Kilometer nördlich von Berlin-Mitte. Graf Hermann von Wartensleben ließ es 1736 errichten, nach seinem Tod ging es im Jahr 1775 an Christian Ludwig von Kaphengst. Später war das Schloss im Besitz der Lessings, Nachfahren des großen deutschen Dichters Theodor Fontane. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Schloss unter anderem als Kindergarten oder Lebensmittelgeschäft. 1995 erwarb die Münchner Messerschmidt Stiftung das Schloss und restaurierte es für 25 Millionen Euro. 2004 überließ sie dann der Bundesregierung das Anwesen zunächst für 20 Jahre – zu einem symbolischen Mietpreis von einem Euro. Die Bundesregierung investierte weitere 13 Millionen Euro für Sicherheits- und Kommunikationstechnik.

Die Kabinettstagung heute und morgen wird aus dem Bundeshaushalt bezahlt, zur Höhe der Kosten machte das Bundespresseamt keine Angaben.