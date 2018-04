Dietmar Woidke will Ministerpräsident bleiben

Amtsinhaber Dietmar Woidke kündigt seine erneute Kandidatur für 2019 an. Die SPD will mit sozialen Themen und Bildung punkten.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr erneut als Spitzenkandidat seiner Partei antreten. Das kündigte Woidke am Montag in Potsdam an. Außerdem will er Landesvorsitzender seiner Partei bleiben. Die Brandenburger Sozialdemokraten wählen bereits in diesem Herbst einen neuen Vorstand. "Ich bin überzeugt, dass der Weg, den wir in den letzten Jahren unter meiner Führung gegangen sind, der richtige Weg für Brandenburg war", sagte Woidke zur Begründung.

Unterstützung für seine Ambitionen erhielt er von Generalsekretär Erik Stohn. "Dietmar Woidke ist der mit deutlichstem Abstand bekannteste Politiker in Brandenburg", sagte der Generalsekretär. "Man merkt, dass er der Landesvater ist." Die SPD wäre schlecht beraten, wenn sie ohne Woidke mit seinem Amtsbonus antreten würde. Der 56 Jahre alte Woidke war 2013 als Nachfolger von Matthias Platzeck Regierungschef geworden und hatte 2014 die Landtagswahl gewonnen.

Mindestlohn soll auf 12 Euro steigen

Gemeinsam stellten beide SPD-Spitzenpolitiker erste Eckpunkte für das kommende Landtagswahlprogramm vor, die am Abend im Landesvorstand debattiert werden sollten. Darin werden unter anderem eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde, sowie massive Investitionen in den Bereichen Bildung und Pflege gefordert.

"Das ist ein erster Aufschlag", sagte Stohn. Das Papier wolle "an das Motiv des vorsorgenden Sozialstaats" anknüpfen. Endgültig beschlossen werden soll das Wahlkampfprogramm der SPD erst im Juni 2019.

In dem am Montag vorgestellten Eckpunktekonzept für das Wahlprogramm scheint die SPD jedenfalls an Bewährtes aus der Zeit einer Regine Hildebrandt anknüpfen zu wollen. "Wir müssen den Menschen wieder Sicherheit geben", sagte Woidke. "Viele Menschen, auch solche, die in guten Arbeitsplätzen sind, sind durch die internationale Situation im Land verunsichert." Woidke betonte, dass sich die SPD weiter für den Strukturwandel in der Lausitz einsetzen wolle. Die Energieversorgung werde in den nächsten 40 bis 50 Jahren ohne fossile Brennstoffe auskommen müssen.

Brandenburgs SPD will eigene Pflegekommission

Der von der LEAG vorgeschlagene Weg eines schrittweisen Ausstiegs aus der Kohle in die 40er-Jahre des 21. Jahrhunderts hinein, "ist der Weg, den wir uns auch vorstellen." Die Lausitz müsse aber weiter eine Energieregion bleiben, so Woidke.

Weitere Themen des Papiers sind kostenlose Bildung, die Innere Sicherheit, die Pflege oder die Wohnungspolitik. Das kommende Jahrzehnt müsste in Brandenburg ein "Jahrzehnt der Kinder und der Bildung" werden. Dazu müssten auch die Ausbildungskapazitäten für den Beruf des Erziehers erhöht werden. Im Bereich der Inneren Sicherheit spricht sich Woid­ke für einen starken Staat aus. "Kriminalität, Rechtsextremismus, Rassismus und politische Gewalt gleich welcher Herkunft dürfen in Brandenburg keine Chance haben." Zudem benötige das Land Nachwuchs, und sei schon deshalb in den kommenden Jahrzehnten auch auf Zuwanderung angewiesen.

Dringend nötig sei es auch, die Hartz-IV-Reformen einer Generaldurchsicht zu unterziehen. Eine eigene Kommission will die Landes-SPD, ähnlich wie beim Thema Kitas, dagegen zur Pflege einsetzen. Sie soll von Anne Baaske, der Landesgeschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt, geleitet werden.

Im Pflegebereich brauche es einen guten, bundesweiten Mindestlohn, der deutlich über dem heutigen Mindestlohn in der Pflege liege, sagte Woidke. "Es kann nicht sein, dass gute Bezahlung für Pflegekräfte am Ende bei den Menschen landet, die Angehörige im Pflegeheim haben." Wer in der Pflege tätig sei, verdiene einen guten Lohn.

