Zu geringer Abstand zum Vordermann und Müdigkeit der Fahrer: Wie Mittwoch in Brandenburg sorgen Lkw immer wieder für schwere Unfälle.

Brandenburg Fünf Unfalltote an einem Tag: Wenn Lkw zur Gefahr werden

Brandenburgs Vize-Polizeipräsident Roger Höppner sprach von einem "schweren Tag für die Verkehrssicherheit". Fünf Tote, sieben zum Teil Schwerverletzte und eine Reihe von Fahrzeugen mit Totalschaden – das war die erschreckende Bilanz einer Serie von mehreren Unfällen innerhalb weniger Stunden in Brandenburg. Und immer wieder waren Lkw beteiligt.

"So viel Tragik im Straßenverkehr haben wir in den vergangenen Jahren nicht konstatieren müssen", sagte Vizepräsident Höppner. Es müsse jetzt darum gehen, die Unfallursachen genau zu analysieren und die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen, damit sich ein solcher Tag nicht wiederhole. Während die Unfälle mit Todesfällen in Deutschland insgesamt abnehmen, verzeichnet Brandenburg eine Zunahme. Dabei ist das Land in der Unfallstatistik bereits Schlusslicht.

Auffällig häufig sind Lastwagen bei tödlichen Unfällen beteiligt. Das ist nach Angaben des ADAC kein Zufall. "Eine der häufigsten Ursachen für Lkw-Unfälle ist zu geringer Abstand zum Vordermann", sagt die Sprecherin des ADAC Berlin Brandenburg, Jana Wierik. "Auch Ablenkung und Übermüdung können bei der Unfallentstehung eine Rolle spielen."

Es sei daher notwendig, den Mindestabstand konsequent zu überprüfen. "Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand auf Autobahnen beträgt für Lkw, wenn sie schneller als 50 Stundenkilometer fahren, 50 Meter", sagt Wierik. "Doch in der Realität beträgt der Abstand oft nur wenige Meter, vor allem bei hohem Verkehrsaufkommen." Auffahrunfälle mit schwerwiegenden Folgen seien damit praktisch unausweichlich.

Ein Auto wurde zwischen zwei Lastwagen eingequetscht

In den vergangenen zwei Tagen regis­trierte die Polizei wieder zahlreiche schwere Unfälle auf Brandenburger Straßen. In der Nacht zu Mittwoch starb der Fahrer eines Kleintransporters auf der Autobahn 12, als er zwischen einem Schwertransporter und einem Lastwagen eingeklemmt wurde. Das Fahrzeug brannte bei dem Unfall zwischen Fürstenwalde und Storkow (Oder-Spree) aus. Ebenfalls in Oder-Spree starb ein 28-jähriger Autofahrer, der bei Erkner auf einer Landstraße von der Fahrbahn abkam und gegen einen Brückenpfeiler prallte.

Ein weiterer tödlicher Lkw-Unfall ereignete sich auf der Autobahn 13 zwischen Staakow und Baruth (Dahme-Spreewald). Auch hier wurde ein Fahrzeug zwischen zwei Lastern eingeklemmt. In dem Auto kamen zwei Frauen aus Bochum ums Leben. Ein elfjähriges Kind, das ebenfalls in dem Auto saß, kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Und in Strausberg starb eine Rentnerin, nachdem ein Lastwagen sie mit dem hinteren Fahrzeugteil beim Abbiegen erfasst hatte.

Brandenburg verzeichnet im Schnitt deutlich mehr Verkehrstote

Immer wieder gerät Brandenburg in die Kritik, weil die Zahl der Todes­opfer im Straßenverkehr deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt. In der Mark starben im vergangenen Jahr nach Angaben des Innenministeriums im Straßenverkehr 59 Menschen je eine Million Einwohner, insgesamt waren es 148 und damit 27 mehr als im Vorjahr. Im Bundesdurchschnitt waren es 38 je eine Million Einwohner. In Berlin kommen auf eine Millionen Einwohner dagegen zehn tödlich Verunglückte.

"Die Bilanz ist unerfreulich, das lässt sich nicht beschönigen", musste Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) bei der Vorstellung der unrühmlichen Unfallzahlen einräumen. Denn nicht nur die Zahl der tödlichen Unfälle stieg an, sondern auch die Zahl der Unfälle insgesamt. Im Vorjahr registrierte die Polizei 85.370 Zusammenstöße, bei denen 11.355 Menschen verletzt wurden – ein Zuwachs von 3,3 Prozent. Häufigste Unfallursachen waren überhöhte Geschwindigkeit und Missachten der Vorfahrt. Neben Autobahnen sind die Alleen im Land ein Unfallschwerpunkt. 51 Menschen starben nach Kollisionen mit Bäumen – ebenfalls ein Rekordwert.

