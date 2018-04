61-Jährige in Neuruppin getötet: 40-Jähriger vor Gericht

Mehr als ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer 61-Jährigen in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) muss sich ein 40-Jähriger am Mittwoch (10.00 Uhr) vor dem Landgericht verantworten. Der Anklage nach soll der Mann seine damalige Vermieterin im August 2017 nach einem Streit bei einem gemeinsamen Grillabend getötet haben. Anschließend flüchtete er mit dem Auto und den EC-Karten der 61-Jährigen und ihres Sohnes. Von den Konten soll er rund 3000 Euro abgehoben haben.

Die Polizei hatte die Bevölkerung vor dem polizeibekannten Gewalttäter gewarnt, der als gefährlich galt. Der Mann stellte sich wenige Tage später auf einer Polizeiwache in Eberswalde (Barnim). Kurz zuvor hatte die Polizei das Fluchtfahrzeug am Bahnhof in Dresden-Neustadt entdeckt.