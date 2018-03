Landwirtschaft setzt dem Hasen in Brandenburg zu

Potsdam. Verkehrte Welt in Brandenburg: Während die Zahl der produzierten Ostereier steigt, sinkt die Zahl der Osterhasen seit Jahren. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes produzierten die rund 50 Legebetriebe in Brandenburg im vergangenen Jahr 893 Millionen Eier – und damit 30 Millionen mehr als im Vorjahr. Dafür waren drei Millionen Legehennen verantwortlich. Den bisherigen Rekord von 903 Millionen Eiern aus dem Jahr 2013 verpassten die Eierproduzenten damit knapp.

Demgegenüber geht die Zahl der Feldhasen im Land kontinuierlich seit Jahren zurück. "In den vergangenen Jahrzehnten ist die Hasenpopulation in Nordostdeutschland stetig zurückgegangen", teilte das Ministerium für landwirtschaftliche Entwicklung jetzt mit. "Die großflächige Landwirtschaft mit nur wenigen Fruchtarten und fehlenden Ackerrandstreifen bietet Hasen immer weniger Nahrungspflanzen."

Der Feldhase steht als bedrohte Art auf der roten Liste

Obwohl nun – statistisch gesehen – immer weniger Hasen an Ostern immer mehr Eier verstecken müssen, ist nach Angaben des Brandenburger Jägerverbandes Ostern nicht in Gefahr, weil die Hasen weitgehend von der Jagd verschont würden. Das sieht der Bund für Naturschutz (BUND) anders. "Zwischen der gestiegenen Anzahl der in Brandenburg produzierten Eier und der erschreckend geringen Anzahl an Feldhasen gibt es einen klaren Zusammenhang", sagt der Referent für Tierhaltung und Naturschutz vom BUND Brandenburg, Jens-Martin Rode. "Weil immer noch Hasen geschossen werden, die als geschützte Tierart auf der roten Liste stehen, haben die Hasen immer weniger Chancen, die Eier zu verstecken", fügt er – augenzwinkernd – hinzu. Die Naturschützer fordern stattdessen ein rigoroses Jagdverbot für den Feldhasen. "Warum muss man auch Tiere schießen, die auf der roten Listen stehen?", fragt Rode. In Brandenburg teilen sich etwa sechs Hasen 100 Hektar Fläche.

Für die Brandenburger Grünen besteht der Zusammenhang zwischen zunehmender Eierproduktion und dem Rückgang der Hasenpopulation in der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung des Bodens. "Die Zahl der Großanlagen für Legehennen ist in den vergangenen Jahren gestiegen", sagt der Landwirtschaftsexperte der Grünen, Benjamin Raschke. Dabei sei die Größe der Betriebe nicht immer das Problem, sondern die Art der Haltung. "Die Industrialisierung der Produktion führt dazu, dass es immer weniger Hasen gibt."

Die größte Legehennen-Anlage in Brandenburg befindet sich in Neuhausen im Süden des Landes. Hier legen 1,6 Millionen Tiere ihre Eier. Die durchschnittliche Größe einer Anlage beträgt zwischen 3000 und 30.000 Plätze. Statt immer mehr Großbetriebe zu genehmigen, fordern die Grünen eine Förderung alternativer Haltungsmöglichkeiten. Sie setzen auf den aktuellen Trend der mobilen Hühnerhaltung. Demnach gehen immer mehr Landwirte dazu über, alte Bauwagen zu Hühnerställen umzubauen und die Tiere nach Bedarf auf verschiedene Weiden oder Streuobstwiesen zu fahren. Jochen Fritz vom Biohof Werder nutzt die mobile Haltung zum Beispiel dafür, den eigenen Kirschgarten frei von Ungeziefer zu halten. Nach Ansicht von Landwirtschaftsexperten Raschke ist das ein Zukunftsmodell – auch wenn es die Eierproduktion der Großbetriebe nicht ersetzen kann.

Um die Anzahl der Feldhasen im Land wieder stabilisieren und wachsen zu lassen, ist nach Angaben von BUND und Grünen eine weniger intensive Landwirtschaft notwendig. Ein Schwerpunkt der Arbeit der Naturschützer vom BUND liegt deshalb darauf, zusammen mit Bürgerinitiativen vor Ort die Zulassung von neuen Massentierhaltungsbetrieben zu verhindern. Hasen benötigen strukturreiche Flächen mit gehaltvollen Wildkräutern und Gräsern sowie Rückzugsräume. Die vielseitige und energiereiche Nahrung ist für den Feldhasen wichtig, da er ein regelrechter Spitzensportler ist. Mit bis zu 80 Stundenkilometern flitzt er über die Felder und schlägt seine Haken. Dafür sind frische Kräuter mit Vitamin C in Löwenzahnblättern, Beta-Carotin in Sauerampfer und Folsäure im Barbarakraut notwendige Vitalstoffe.

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums setzen aber auch die zunehmende Zersiedlung der Landschaft und der Straßenverkehr dem Hasen zu. Nasskalte Witterung im Frühjahr und wachsende Populationen ihrer Fressfeinde gefährden vor allem Junghasen. Nur etwa die Hälfte des Hasennachwuchses überlebt deshalb das erste Lebensjahr.

Deutschland ist auf Eierimporte angewiesen

Trotz der fast 900 Millionen Eier aus Brandenburg – bundesweit sind es jährlich rund zwölf Milliarden – ist Deutschland auf den Import von Eiern angewiesen. 233 Eier verbraucht jeder Deutsche im Jahr durchschnittlich, die einheimische Produktion reicht aber nur für 144 Eier, der Rest wird zumeist aus den Niederlanden und Belgien eingeführt. Nur in Brandenburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern reicht die Produktion, um den Bedarf im eigenen Land zu befriedigen. Die Klassifizierung der Eier ist europaweit geregelt. Auf jedem Ei verrät eine Zahlen- und Buchstabenfolge die Art der Haltung, das Herkunftsland, das Bundesland, den Betrieb und den Stall, in dem das Ei gelegt wurde. Um zu prüfen, ob ein Ei frisch ist, reicht ein einfacher Trick. Sinkt das Ei in einem Behälter mit kaltem Wasser auf den Boden, ist es frisch, bleibt es an der Oberfläche, ist es schon älter.