Bombardier gibt Hennigsdorf ein neues Profil

2300 Menschen arbeiten im Bombardier-Werk nahe Berlin. Jetzt will der Zugbauer die Fertigung am Standort zurückfahren und mehr forschen.

Berlin. Volkmar Pohl ist erst seit einigen Tagen Vorsitzender des Betriebsrates im Bombardier-Werk Hennigsdorf. Am Mittwochmittag sind in einem Raum am Potsdamer Platz Kameras auf ihn gerichtet, Journalisten wollen wissen, was die eben vorgestellten Pläne für den Standort des Zugbauers nahe Berlin bedeuten. Pohl muss sich räuspern. "Das ist die Grundsicherung", sagt er dann. Das Konzept, an dem die Betriebsräte der deutschen Bombardier-Werke, die Gewerkschaft IG Metall und die Leitung des kanadischen Konzerns zwei Jahre lang gearbeitet haben, garantiert dem Hennigsdorfer Werk immerhin einen Platz in der Bombardier-Welt. Doch die Pläne, mit denen der Zugbauer zurück in die Erfolgsspur kommen will, bedeuten auch Einschnitte für den Standort und seine rund 2300 Mitarbeiter.

Bombardier-Deutschland-Chef Michael Fohrer will den einzelnen Standorten mehr Profil verleihen. Das Werk in Hennigsdorf soll sich künftig auf Forschung und Entwicklung von Voll- und U-Bahnen konzentrieren. Fohrer spricht von "einem wichtigen Meilenstein" für das Werk. Damit gewinne der Standort weltweit an Bedeutung. Auch das Servicegeschäft wird in Hennigsdorf ausgebaut, ebenso sollen die Mitarbeiter neue Angebote für die Digitalisierung entwickeln. Doch die neuen Pläne lassen die Mitarbeiter auch zittern. Vor allem in der Produktion stehen Jobs auf dem Spiel. Bislang wurden in Hennigsdorf Züge in Serie gefertigt, künftig sollen nur noch kleinere Einheiten das Werk verlassen. Betriebsrats-Chef Volkmar Pohl verdeutlicht die Einschnitte: Bis 2020 soll die Produktionskapazität auf 480.000 Stunden pro Jahr zurückgehen. Derzeit seien es gut doppelt so viele. Wie viele der rund 800 Fertigungsmitarbeiter in Hennigsdorf ihren Arbeitsplatz verlieren, ist noch unklar.

Keine Kündigungen bis Ende 2019

Deutschlandweit will Bombardier bis zu 2200 von 8500 Jobs abbauen, darunter 700 Stellen von Leiharbeitnehmern. Bis Ende 2019 sind Entlassungen zunächst ausgeschlossen. Darauf haben sich Betriebsräte, Gewerkschaft und Geschäftsführung bei ihren zwei Jahre langen Verhandlungen geeinigt. Bombardier will den Stellenabbau jetzt über ein Freiwilligenprogramm lösen – Abfindungen inklusive. Über die Höhe der dafür notwendigen Aufwendungen schweigt der Konzern aber noch.

Die Neustrukturierung der Standorte soll das Deutschland-Geschäft von Bombardier neu beleben. Seit sieben Jahren schreibe der Konzern hierzulande rote Zahlen, sagt Geschäftsführer Michael Fohrer. "Mit dem neuen Programm wird Bombardier in Deutschland deutlich effizienter und wettbewerbsfähiger", sagt Fohrer. Der Umbau soll den Zugbauer bis 2020 wieder in die Gewinnzone führen und das Ergebnis um 200 Millionen Euro verbessern.

Alle sieben Produktionsstandorte bleiben erhalten

Die Gewerkschaft IG Metall wertet die Pläne als Erfolg. Alle sieben Produktionsstandorte in Deutschland blieben erhalten. Züge und Bahntechnik seien "höchst angesagte Produkte", sagt Olivier Höbel, Bezirksleiter für Berlin, Brandenburg und Sachsen. Bombardier müsse sich nun gut anschauen, wen und wie viele Mitarbeiter der Zugbauer über das Freiwilligenprogramm gehen lasse. "Fachkräfte, die das Unternehmen einmal verlassen haben, kommen nicht mehr zurück", so Höbel. Der Gewerkschafter hatte zwei Jahre um das Konzept gerungen, sieht die Vereinbarungen nur als Grundlast an: "Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen mehr kann." Möglicherweise müssten bei besserer Auftragslage auch weniger Mitarbeiter gehen.

Die Zugsparte des kanadischen Konzerns war, wie viele Wettbewerber, unter Druck geraten. Vor allem Konkurrenten aus China und Osteuropa drängen verstärkt in den Markt. Die traditionellen Zuglieferanten müssen sich neu aufstellen, Kosten sparen und schneller Innovationen anbieten. Siemens und der französische Transportkonzern Alstom gaben erst vor ein paar Tagen die Fusion ihrer Bahnsparten bekannt. Auch der Zugzulieferer Knorr Bremse strukturiert um. Zuletzt hatten Gerüchte über einen Stellenabbau bei der Berliner Tochterfirma Powertech die Runde gemacht.

Die Neustrukturierungen bei Bombardier betreffen neben dem Standort Hennigsdorf vor allem die sächsischen Werke. Das Werk Bautzen, das die Serienfertigung von Hennigsdorf übernimmt, will das Unternehmen für 30 Millionen Euro ausbauen. Nach Görlitz sollen etwa acht Millionen Euro fließen. Der Standort soll sich künftig auf den Bau von Wagenkästen konzentrieren. Bombardier will die Mitarbeiter an den einzelnen Standorte nach Ostern über die genauen Pläne informieren.