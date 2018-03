Junge bespuckt Scheibe auf Polizeiwache und wirft mit Drogen

Eine Mutter bringt ihren Sohn zur Polizei, damit er Anzeige erstattet. Doch der will gar nicht - und wird schließlich rabiat.

Wittenberge. Ein 17-Jähriger hat sich auf einer Polizeiwache in Wittenberge (Prignitz) reichlich daneben benommen. Wie die Brandenburger Polizei am Mittwoch mitteilte, war eine Frau mit ihrem 17-jährigen Sohn am Montagabend auf der Wache erschienen, damit dieser eine Anzeige gegen einen 22-Jährigen erstatten solle.

Der 22-Jährige soll den 17-Jährigen Anfang März geschlagen und später dessen Handy verkauft haben, das dieser in seiner Wohnung vergessen hatte. Als es am Montag erneut zu einer Körperverletzung kam, ging der 17-Jährige zu seiner Mutter, die ihn zur Polizeiwache brachte.

Dort wollte der Jugendliche aber offenbar keine Anzeige erstatten. Er wurde statt dessen immer aggressiver, schimpfte auf den Rechtsstaat, weil die Anzeige eh nichts bringen werde. Die Beamten verwiesen ihn schließlich des zimmers. Im Vorraum bespuckte der Jugendliche dann mehrere Scheiben und beschimpfte den Polizisten, der ihn deswegen zur Rede stellen wollte. Einem weiteren Beamten warf er ein kleines Tütchen mit Cannabis entgegen.

Die Folge: Ein Strafverfahren gegen den 17-Jährigen wegen Drogenbesitzes und Beleidigung. Die Reinigung der Scheiben werde ihm zudem in Rechnung gestellt, so die Polizei.

( alu )