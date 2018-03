Mehr Schutz vor Bäumen für Brandenburgs Autofahrer

Potsdam. In Brandenburg ist ein Streit über die Zukunft der Alleen entbrannt. War die Zahl der Verkehrstoten im Land lange rückläufig, so ist sie im vergangenen Jahr wieder gestiegen. 148 Menschen kamen 2017 auf märkischen Straßen ums Leben. Das waren 27 mehr als noch ein Jahr zuvor. Gerechnet auf die Einwohnerzahl hat Brandenburg damit neben Sachsen-Anhalt bundesweit die meisten Verkehrstoten zu beklagen. Insgesamt registrierte die Polizei 85.370 Unfälle, bei denen 11.355 Menschen verletzt wurden – ein Zuwachs von 3,3 Prozent. Besonders stark ist die Zahl der Verkehrstoten im Zusammenhang mit sogenannten Baumunfällen gestiegen. 51 Menschen starben bei Unfällen in Alleen. Im Jahr davor waren es 30 Menschen.

Rainer Genilke, Präsident der Landesverkehrswacht und CDU-Landtagsabgeordneter, hat die Diskussion über die Konsequenzen aus den Zahlen nun neu entfacht. "Wir müssen uns fragen, ob wir in Zukunft noch überall Alleen brauchen, wenn wir wissen, dass wir uns dort tot fahren", sagt der Verkehrsexperte. "Wollen wir die Todeszahlen signifikant senken, müssen wir an allen Alleen Leitplanken anbringen oder einsehen, dass wir nicht jede Allee erhalten können." Brandenburg habe das Pro­blem mit den Baumunfällen nicht im Griff, kritisiert der Verkehrsexperte.

Die Äußerungen stießen umgehend auf vehemente Kritik. "Nicht die Alleebäume sind die Hauptunfallursache, sondern überhöhte Geschwindigkeit, Vorfahrtsfehler, zu geringer Sicherheitsabstand und Alkohol am Steuer", sagte der Landesvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), Carsten Preuß. Er verwies darauf, dass Alleebaumbestände nach dem Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetz als Kulturgut geschützt sind. Bäume produzierten Sauerstoff, trügen zum Erhalt der Natur bei und filterten Staub und Abgase aus der Luft.

Auch die Linkspartei ist strikt dagegen. "Alleen vernichten, die in Brandenburg ein Markenzeichen sind, das ist der falsche Weg", sagt die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion, Anita Tack. "Es ist nicht zielführend, alles wegzureißen, was den Rasern im Wege steht." Es sei vielmehr notwendig, mit beständiger Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit und Verkehrserziehung dazu beizutragen, dass verkehrssicheres Verhalten im Straßenverkehr wieder zur Regel werde.

Die Landesregierung räumt das Problem ein, sieht aber zuerst die Verkehrsteilnehmer in der Pflicht. "Zunächst sind natürlich die Autofahrenden gefordert, situationsangemessen zu fahren", sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums. "Zudem wird das Land die Errichtung von Schutzplanken an Alleen, da wo erforderlich und möglich, fortsetzen." Darüber hinaus ermögliche der Alleenerlass den Landkreisen, Tempolimits an Alleen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen anzuordnen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Knapp ein Drittel der Landesstraßen sind Alleen

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (VDR) warnt seit Jahren vor der unterschätzten Gefahr, die durch Alleen im Straßenverkehr besteht. Denn Alleen verzeihen keine Fahrfehler und schränken die Reaktionsmöglichkeit bei kritischen Situationen ein. Ein Ausweichen oder Abkommen von der Straße führt demnach in aller Regel zu einem schweren Unfall. Das ist nach einer VDR-Befragung von Autofahrern aber nur den wenigsten bewusst. Sie bewerten Wildunfälle als die größte Gefahr.

Tatsächlich nimmt die Zahl der Bäume an Landstraßen in Brandenburg regelmäßig ab. Im Jahr 2016 wurden an Bundes- und Landesstraßen 4079 Bäume gefällt, aber nur 2845 gepflanzt, rechnet der BUND vor. Damit hätte die Landesregierung ihr Ziel aus der Alleenkonzeption, jährlich 5000 Alleebäume zu pflanzen, das siebte Jahr in Folge verfehlt.

Auch Verkehrspolitiker Genilke setzt sich für mehr Sicherheit an Alleen ein. Mit seiner provokanten Forderung wolle er die Diskussion anregen, sagt er. Das sei gelungen. Er fordert von der Landesregierung mehr Investitionen in die Sicherheit der Alleestraßen. Von den 6500 Kilometern Landesstraßen sind 2000 Kilometer Alleen, zusätzlich 900 Kilometer sind einseitig mit Bäumen bepflanzt. Aber nur auf 1700 Kilometer Länge befinden sich Leitplanken an den Seiten. "Da ist noch Luft nach oben", sagt Genilke.

Einen anderen Versuch, die Sicherheit in Alleen zu verbessern, lehnt der Verkehrsexperte dagegen ab. Neue Alleebäume werden mit einem Abstand von 4,50 Meter vom Straßenrand gepflanzt. "Das geht so nicht", sagt Genilke. Die Alleen verlören ihren Charakter, weil die Baumkronen dadurch nicht mehr über der Fahrbahn zusammenwüchsen. Vielerorts sei dies auch nicht möglich, weil die Äcker der Landwirte bis an den Rand der Straße reichten. In jedem Fall müsse die Sicherheit schnell verbessert werden, so Genilke. "Brandenburg hat einen schlechten Ruf", sagt er. "Es geht mir ums Überleben der Brandenburger."