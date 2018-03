Unfallopfer erst nach 40 Minuten aus Wrack befreit

Berlin. Der Fahrer eines verunglückten Autos konnte am Sonntagvormittag bei Rahnsdorf erst nach etwa 40 Minuten aus dem Wrack befreit werden. Das Auto war gegen 7.15 Uhr auf der Fürstenwalder Allee aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen einen Straßenbaum gefahren. Die Front des Skodas wurde dabei komplett zerstört.

Bilder vom Unfallort zeigen einen Tachostand von 100 km/h, erlaubt sind auf der Straße 50 km/h. Der Beifahrer konnte laut ersten Informationen von vor Ort relativ leicht befreit werden.

Die Einsatzkräfte rückten mit schwerem Gerät an und mussten große Teile der Autofront wegschneiden, um den Fahrer befreien zu können. Der Mann wurde anschließend zunächst in einem Rettungswagen behandelt, bevor er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Die Fürstenwalder Allee war am Sonntagvormittag gesperrt.

